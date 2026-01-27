Cris Pasquel reveló cuál fue el regaño que le pegaron en ‘La casa de los famosos Colombia’ y por qué

Cristian Pasquel reveló el fuerte regaño que recibió en La casa de los famosos Colombia y la razón detrás del llamado de atención - crédito cortesía Canal RCN

Fuera de cámaras y lejos de las dinámicas que el público ve a diario, La casa de los famosos Colombia también tiene reglas estrictas que los participantes deben cumplir.

Así lo dejó en evidencia el creador de contenido Cristian Pasquel, el cual recientemente contó cuál fue uno de los regaños más fuertes que recibió durante su paso por la segunda temporada del reality del Canal RCN y por qué terminó siendo llamado de inmediato al confesionario.

En medio de una conversación con otros influenciadores con los que estaba compartiendo en una transmisión en vivo, Pasquel relató el episodio que, aunque hoy recuerda con humor, en su momento fue incómodo y contundente.

Según explicó, todo ocurrió durante una escena cotidiana relacionada con la comida, cuando hizo un comentario aparentemente inofensivo que terminó convirtiéndose en un problema para la producción.