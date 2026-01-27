Cathy Juvinao arremetió contra el Gobierno por dejar sin subsidios a estudiantes de bajos recursos: “Una vez más le da la espalda”

Cathy Juvinao respondió al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, tras rechazar su proyecto para reformar el Icetex - crédito @Mineducacion/X - Germán Forero/Prensa

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Verde, cuestionó con fuerza al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, después de recibir la respuesta oficial del Icetex sobre la distribución de recursos para 2026, en medio de un enfrentamiento que mantiene con él desde hace algún tiempo.

La congresista, una de las fuertes voces opositoras del Gobierno de Gustavo Petro, cuestionó la ausencia de apoyos clave para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, en especial los subsidios a la tasa de interés de los créditos educativos, un mecanismo que históricamente permitió aliviar la carga financiera de los jóvenes.

A través de su cuenta de X, Juvinao escribió: “Este gobierno es perverso en materia de educación, definitivamente. Mientras @petrogustavo defiende universidades de garaje y títulos irregulares de sus funcionarios, una vez más le da la espalda a los jóvenes con créditos @ICETEX. ¡Qué canallada e indolencia, @DanielRMed! (sic)”.

La congresista no se detuvo allí y, en un mensaje posterior, señaló: “ATENCIÓN: en 2026 tampoco habrá recursos para cumplir con los subsidios a los créditos Icetex de estratos 1, 2 y 3 😔 (sic)”.

Junto a sus post, la representante compartió fotografías de los documentos oficiales recibidos del Icetex, pues en la misiva, la entidad estatal detalla la asignación preliminar de recursos para 2026 en diferentes programas de crédito educativo y subsidios; allí se especifica que los fondos disponibles suman $520.000 millones y se distribuyen de la siguiente manera:

Condonaciones de créditos del 25%: $209.553.356.700

Condonaciones créditos Saber Pro: $21.171.225.450

Renovaciones de créditos educativos: $126.045.249.071

Renovaciones de subsidios de sostenimiento a grupos focalizados por Sisbén: $163.230.168.779

El Icetex enfatizó que no se asignarán recursos para subsidios de tasa de interés, ni durante el período de estudio ni durante la amortización, lo que implica que los beneficiarios deberán cubrir la totalidad de los intereses de sus créditos.

La entidad aclaró en la carta de contestación directa a la congresista Cathy Juvinao que la información es preliminar y que la cifra final dependerá de la expedición de un acto administrativo formal, lo que podría modificar los montos o los rubros asignados.

A pesar de la ausencia de estos subsidios, la carta confirma que sí habrá recursos para condonaciones parciales de créditos, apoyos de sostenimiento para estudiantes de grupos focalizados por Sisbén y la renovación de créditos educativos ya adjudicados; sin embargo, la legisladora cuestionó que estas medidas sean insuficientes frente a la creciente demanda de ayuda económica para acceder a la educación superior.

La situación provocó preocupación entre los beneficiarios de los créditos, que ahora deberán replantear la forma en que afrontarán los pagos de sus intereses.

Esta crítica solo es un escalón más de la larga pelea que mantiene Juvinao con el ministro de Educación

La confrontación entre Juvinao y el ministro de Educación se convirtió en uno de los conflictos más visibles del sector educativo colombiano. Según la legisladora, el Gobierno de Gustavo Petro dejó al Icetex sin los recursos suficientes, recortando o demorando giros críticos que afectan matrículas y subsidios de sostenimiento para miles de estudiantes, mientras prioriza la gratuidad en universidades públicas.

La tensión se intensificó con la reforma al Icetex; mientras el Ejecutivo prometía cambios para hacer la entidad “más humana”, Juvinao presentó su propio proyecto de ley para prohibir la capitalización de intereses y establecer tasas máximas de IPC + 2%. La congresista acusó a la bancada del Gobierno Petro de intentar bloquear su iniciativa por “mezquindad”, lo que agravó el enfrentamiento político.

De esta manera, la relación personal entre ambos se convirtió en conflictiva, por lo que la representante denuncia desde el Congreso ausencias del ministro en debates de control político y plantones en el Salón Elíptico, mientras cuestiona la gestión interna del Icetex, incluidos contratos millonarios para tecnología y nombramientos que, según ella, responden a intereses políticos más que al beneficio de los estudiantes.