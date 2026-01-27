Colombia

Alivio para su bolsillo: estas son las ciudades con la gasolina más barata tras la reducción de $300 por galón

La medida del Gobierno busca equilibrar los precios internos con el mercado internacional y ajustar el subsidio al ACPM, dirigido exclusivamente al transporte público para proteger la economía de los grandes consumidores

Guardar
La variación en los precios
La variación en los precios de las ciudades se explica por los costos logísticos y la distancia a las refinerías. - crédito Archivo Infobae

A partir del 1 de febrero de 2026, los colombianos verán un alivio directo en su bolsillo, pues el Gobierno nacional confirmó una reducción de $300 en el precio de la gasolina. Esta medida busca nivelar el precio interno con la referencia del mercado internacional y ajustarse a la cancelación de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

“Creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contrainflacionaria muy fuerte”, aseguró Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y Crédito Público, quien destacó que el ajuste permitirá también mejorar la capacidad de consumo de los colombianos en un contexto de incremento del salario mínimo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pasto, Cúcuta y Cartagena, las ciudades más baratas para llenar tanque

Tras el anuncio, las ciudades que registrarán los precios más bajos de gasolina serán Pasto, Cúcuta y Cartagena, con galones a $13.947, $14.100 y $15.783, respectivamente. Esto representa un respiro para los conductores y podría incentivar un mayor desplazamiento en estas zonas, especialmente en la frontera con Ecuador y Venezuela, donde la gasolina se beneficia de exenciones tributarias para evitar el contrabando.

Por el contrario, las capitales con los precios más altos continuarán siendo Villavicencio, Cali y Bogotá, con valores de $16.291, $16.202 y $16.191 por galón. La diferencia en los costos, según Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, se debe principalmente a los gastos logísticos y al régimen aduanero, así como a la distancia de las refinerías.

En la frontera, Pasto y
En la frontera, Pasto y Cúcuta se benefician de exenciones tributarias que ayudan a controlar el contrabando de combustible. - crédito Colprensa

“Ciudades como Cali y Villavicencio registran precios más altos debido a la distancia de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, y a las limitaciones del sistema de poliductos, que obliga a transportar parte del combustible en carro tanques con mayores costos”, explicó Vera según El Tiempo.

En el caso de la Costa Caribe, la cercanía con la refinería de Cartagena permite precios más competitivos, beneficiando tanto a consumidores como a el comercio local.

¿Qué pasa con el ACPM y los subsidios al diésel?

Aunque la reducción de la gasolina es una buena noticia, el ACPM mantiene desafíos. La diferencia entre el precio interno y el internacional del diésel ronda los $2.300 por galón, lo que obliga al Estado a asumir un subsidio de aproximadamente $363.000 millones.

Por ello, el Ministerio de Minas y Energía anunció la exclusión de vehículos particulares, diplomáticos y oficiales del subsidio al ACPM, limitándolo únicamente al transporte público para evitar aumentos en costos operativos y garantizar precios cercanos a los internacionales.

Esta medida busca proteger la economía de los grandes consumidores de diésel, mientras se ajusta la política de precios de combustible en todo el país.

Expertos advierten que la estabilidad
Expertos advierten que la estabilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles dependerá de la evolución del mercado internacional y del dólar. - crédito Presidencia y Colprensa

Impacto del ajuste sobre el FEPC y la economía nacional

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles cerró 2025 con un déficit de $3,9 billones, producto de la deuda del ACPM. Sin embargo, se proyecta que al cierre de 2026, la gasolina genere un superávit de $5,9 billones, compensando parcialmente el déficit del diésel y dejando un saldo positivo de $2,6 billones.

De acuerdo con Pulzo, a pesar de este panorama, expertos de Anif advierten que si no se equiparan los precios del diésel con los internacionales, cualquier reducción adicional en la gasolina podría poner en riesgo la estabilidad del FEPC, especialmente ante movimientos cambiarios adversos que encarecerían las importaciones de combustible.

Cada depreciación del peso frente al dólar encarece las importaciones de combustible y amplía automáticamente el déficit del fondo. El margen actual de $1,9 billones proyectado para 2026 desaparecería rápidamente ante movimientos cambiarios adversos, dejando al próximo gobierno con una deuda que comprometerá la estabilidad fiscal y la capacidad del Estado para atender prioridades de gasto social y desarrollo”, señaló el centro de pensamiento, según Pulzo.

El subsidio al ACPM ahora
El subsidio al ACPM ahora estará dirigido exclusivamente al transporte público, evitando incrementos en los costos operativos. - crédito Colprensa

Próximos pasos y expectativas

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se están evaluando nuevos ajustes al precio de la gasolina a lo largo del año, siempre con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los colombianos.

Con esta reducción de $300, el Gobierno apunta a generar un efecto desinflacionario inmediato, mientras mantiene un equilibrio fiscal que permita sostener los subsidios al transporte público y garantizar la competitividad de los combustibles frente al mercado internacional.

Temas Relacionados

Ministerio de HaciendaACPMprecio gasolinareducción gasolina febrerodonde es la gasolina más baratasubsidio ACPMahorro combustibleColombia-Noticias

Más Noticias

Fiebre amarilla en Tolima deja 10 fallecidos en 2026 y mantiene alertas por ingreso de población sin vacunación

El Tolima reportó 10 muertes por fiebre amarilla en 2026, asociadas a contagios adquiridos en el departamento por personas sin vacunación previa. Autoridades sanitarias refuerzan controles, vigilancia epidemiológica y jornadas de inmunización

Fiebre amarilla en Tolima deja

Soldado de 22 años fue asesinado en Fundación tras pedir permiso para ver a su madre: “Hijo, me diste un abrazo”

Un soldado del Ejército fue asesinado en el centro de Fundación, Magdalena, mientras visitaba a su madre durante un permiso

Soldado de 22 años fue

Paseo millonario en Bogotá deja 30 capturados y cinco estructuras criminales desarticuladas

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se refirió a las investigaciones por paseo millonario, los resultados operativos de los últimos años y las acciones adelantadas con la Policía tras casos recientes que generaron alerta en la ciudad

Paseo millonario en Bogotá deja

‘Ley SIM Card’ avanza en el Congreso para regular líneas móviles y enfrentar extorsiones que se originan desde cárceles

El proyecto que cursa segundo debate en la Cámara busca controlar la compra y activación de SIM y e-SIM, obligando al registro biométrico de usuarios, con el objetivo de reducir las extorsiones, de las cuales un 70 % se cometen desde centros penitenciarios, según cifras oficiales

‘Ley SIM Card’ avanza en

Ecuador eleva 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano y endurece la disputa arancelaria con impacto en Ecopetrol

La decisión del Gobierno ecuatoriano de ajustar el costo del transporte de petróleo colombiano por su infraestructura se da en medio del cruce de medidas arancelarias entre Quito y Bogotá, con efectos directos sobre el flujo de crudo hacia el puerto de Esmeraldas

Ecuador eleva 900 % la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

BTS sorprendió en el Carnaval

BTS sorprendió en el Carnaval de Barranquilla: Armada de Colombia usó el intro de “ON” en su presentación

Martha Isabel Bolaños reveló con qué actor tuvo el mejor beso: “Nos enganchamos”

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Deportes

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar a Luis Díaz con una leyenda de la selección de Brasil

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

La selección Colombia se alista: esta es la fecha tentativa para su despedida rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones