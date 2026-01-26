Vicky Dávila propone crear un fondo de recompensas parecido al de Trump para capturar a los principales cabecillas de grupos armados

- crédito Colprensa/Reuters

Vicky Dávila, candidata presidencial de la denominada ‘Gran Consulta por Colombia’, se refirió a su propuesta de seguridad, en la que planteó una alianza directa con Estados Unidos para lograr la captura de los principales narcotraficantes en Colombia.

Durante un espacio de debate con la ciudadanía realizado el domingo 25 de enero de 2026, denominado ‘El Debate de la Gente’, la aspirante presidencial se dirigió al presidente Donald Trump para solicitar un fondo de recompensas de alto valor, similar al que Estados Unidos destinó para la búsqueda de Nicolás Maduro. También sostuvo que incentivos económicos de esta magnitud son esenciales para desarticular redes criminales y asegurar la extradición a territorio estadounidense.

Dávila materializó su planteamiento mostrando un cartel de “Se busca” que contenía fotografías y alias de lo que ella considera los “principales ampones de Colombia”. “Van a caer. Cuando yo sea presidenta, vamos a ir a buscar”, expresó la candidata en el debate televisivo.

En la lista, resaltó los nombres de alias Iván Mordisco, ‘Iván Márquez’, ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’; los dos últimos son los principales líderes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

La candidata insistió en que replicar el modelo estadounidense de recompensas millonarias facilitaría una captura ágil y procedimientos de extradición exprés para los cabecillas.

Incluso, Vicky Dávila enfatizó que estos recursos son fundamentales para acelerar la identificación y detención de los responsables.