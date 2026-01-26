Colombia

Vicky Dávila propone crear un fondo de recompensas parecido al de Trump para capturar a los principales cabecillas de grupos armados

Un programa de recompensas millonarias y la articulación de operativos semejantes a los utilizados en casos internacionales concentraron la intervención de la candidata en un reciente debate televisado

Guardar
- crédito Colprensa/Reuters
- crédito Colprensa/Reuters

Vicky Dávila, candidata presidencial de la denominada ‘Gran Consulta por Colombia’, se refirió a su propuesta de seguridad, en la que planteó una alianza directa con Estados Unidos para lograr la captura de los principales narcotraficantes en Colombia.

Durante un espacio de debate con la ciudadanía realizado el domingo 25 de enero de 2026, denominado ‘El Debate de la Gente’, la aspirante presidencial se dirigió al presidente Donald Trump para solicitar un fondo de recompensas de alto valor, similar al que Estados Unidos destinó para la búsqueda de Nicolás Maduro. También sostuvo que incentivos económicos de esta magnitud son esenciales para desarticular redes criminales y asegurar la extradición a territorio estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dávila materializó su planteamiento mostrando un cartel de “Se busca” que contenía fotografías y alias de lo que ella considera los “principales ampones de Colombia”. “Van a caer. Cuando yo sea presidenta, vamos a ir a buscar”, expresó la candidata en el debate televisivo.

En la lista, resaltó los nombres de alias Iván Mordisco, ‘Iván Márquez’, ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’; los dos últimos son los principales líderes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

La candidata insistió en que replicar el modelo estadounidense de recompensas millonarias facilitaría una captura ágil y procedimientos de extradición exprés para los cabecillas.

Incluso, Vicky Dávila enfatizó que estos recursos son fundamentales para acelerar la identificación y detención de los responsables.

Temas Relacionados

Vicky DávilaDonald TrumpFondo de recompensasNicolás MaduroGrupos armadosIván MordiscoIván MarquezChiquito MaloGonzalitoDisidencias de las FarcClan del GolfoElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Cambios en la embajada de Colombia en Turquía: Gobierno Petro declaró insubsistente a funcionario que llevaba siete años y ya se conoce su reemplazo

El relevo en la representación de Colombia ante Ankara se produce pocos días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y suscita inquietud sobre la supuesta inexperiencia de la próxima delegada en el país europeo

Cambios en la embajada de

La Caribeña Noche: Último resultado y números ganadores hoy 25 de enero

Conoce cuáles fueron los dígitos sorteados de este juego en su modalidad nocturna

La Caribeña Noche: Último resultado

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 26 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

María Fernanda Cabal anunció retiro del Centro Democrático en mensaje de su esposo José Félix Lafaurie: “No queremos continuar”

A través de una carta, el presidente de la Federación de Ganaderos anunció que él y María Fernanda Cabal respetarán los acuerdos y respaldarán a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático

María Fernanda Cabal anunció retiro

Yina Calderón fue captada en la salida internacional del aeropuerto El Dorado: ¿lista para un nuevo ‘reality’?

La empresaria planea reunirse con los productores de ‘La casa de los famosos’ para Estados Unidos, como se ha rumorado, ya que la sede de la casa estudio está ubicada en territorio mexicano

Yina Calderón fue captada en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón fue captada en

Yina Calderón fue captada en la salida internacional del aeropuerto El Dorado: ¿lista para un nuevo ‘reality’?

Falleció Salvo Basile, el reconocido actor y productor colombo-italiano

Karol G apareció como invitada sorpresa en la tercera y última noche de Bad Bunny en Medellín

Karol G compartió curioso mensaje tras confirmarse ruptura con Feid: “Disfrutando la tormenta”

Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

Millonarios apelará la sanción de Falcao: esta sería la fecha del debut del ‘Tigre’ en la Liga BetPlay I-2026

Sigue la historia de James Rodríguez a Millonarios: directivos del cuadro Embajador tendrían listo el dinero para contratar al 10

Proponen el método Maradona para que James Rodríguez llegue a punto para la Copa del Mundo

Técnico de Millonarios responde a los gritos de “fuera Torres” tras otra derrota: “Sigo luchando porque confío en mi trabajo”