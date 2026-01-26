Tormenta invernal en Estados Unidos causaría variaciones en el clima de Colombia, según Max Henríquez

El meteorólogo Max Henríquez Daza informa sobre aumento de lluvias tras semanas de tiempo seco en el país - crédito Lawrence Bryant/ REUTERS/ Suministrada a Infobae por Max Henríquez

Un cambio en las condiciones meteorológicas podría presentarse en Colombia debido a la llegada de una masa de aire frío de origen polar ártico que avanza desde el Caribe.

Esta situación rompería el periodo de clima seco y tendría consecuencias inmediatas para amplias zonas del país, según explicó el meteorólogo colombiano Max Henríquez Daza. Agregó que una masa de aire frío de origen polar ártico se desplaza actualmente por la región del Caribe y genera una presión atmosférica capaz de modificar el tiempo seco que ha predominado en gran parte del territorio nacional.

El experto detalló el primer efecto esperado: “Aumento de la nubosidad esta semana y lluvias en las diferentes regiones colombianas”, según publicó en su cuenta oficial de X.

Autoridades de Colombia recomiendan estado de alerta ante posible aumento del nivel del mar por mar de leva - crédito @HenriquezMax

El fenómeno, que ya se percibe en los mapas meteorológicos compartidos por el especialista, involucra el desplazamiento de frentes fríos desde el norte, avanzando sobre Centroamérica y el norte de Sudamérica.

Hacia el cierre de la semana, la preocupación aumenta por la posible interacción de estos frentes fríos con el mar Caribe, lo que podría desembocar en un fenómeno de mar de leva durante el fin de semana.

“Podría causar mar de leva el próximo fin de semana”, indicó en sus redes sociales. Este episodio, como advierte Henríquez, suele elevar el oleaje y representa un riesgo para las comunidades costeras y las actividades náuticas.

Las autoridades departamentales recomendaron a la población y a los organismos de socorro, ante esta “noticia en desarrollo”, permanecer en estado de alerta por la posibilidad de inundaciones y alteraciones del nivel del mar en las áreas costeras.

El cambio climático anuncia lluvias y nubosidad en Colombia por llegada de masa de aire polar ártico - crédito @HenriquezMax/X

Detalles de la tormenta invernal

La tormenta invernal que golpea a Estados Unidos ha dejado al menos 17 muertos y más de 800.000 hogares sin electricidad, según poweroutage.us, mientras las consecuencias se extienden por gran parte del país.

Las autoridades de Luisiana informaron el domingo 25 de enero sobre la muerte de dos hombres debido a hipotermia, un dato confirmado por el Departamento de Salud estatal. Por su parte, el alcalde de Austin advirtió sobre un fallecimiento “relacionado al congelamiento” en Texas.

El forense del condado de Lehigh, en Pensilvania, reportó el lunes tres muertes asociadas con la actividad de palear y quitar nieve. Desde Kansas, las autoridades señalaron que una mujer encontrada cubierta de nieve “podría haber sucumbido a la hipotermia”.

El impacto se refleja también en los desplazamientos. Más de 25.000 vuelos han sido cancelados desde el inicio de la emergencia, según datos de FlightAware. Carreteras y escuelas permanecen cerradas en varios estados, mientras las autoridades advierten sobre “condiciones potencialmente mortales” desde Texas hasta Nueva Inglaterra, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno climático afecta a Colombia luego del desplazamiento de frentes fríos desde el Caribe hacia Sudamérica - crédito Cole Burston/The Canadian Press via AP

Allison Santorelli, meteoróloga del NWS, explicó la gravedad de la situación a CBS News: “La nieve y el hielo se derretirán muy lentamente y no desaparecerán pronto, lo que dificultará cualquier esfuerzo de recuperación”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, compartió en X que al menos cinco personas murieron en la ciudad el sábado, aunque aclaró que “la causa de su muerte aún no se había determinado”. Mamdani remarcó: “Es un recordatorio de que cada año los neoyorquinos sucumben al frío”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó una advertencia a la población: “Este es sin duda el clima más frío que hemos visto, la tormenta invernal más fría que hemos visto en años”. Hochul describió la situación como “una especie de asedio ártico” que afecta tanto a su estado como a buena parte del país, y anticipó condiciones “brutales” con el período de frío más largo y las mayores nevadas de los últimos tiempos.

“Es un frío glacial y es peligroso”, declaró la mandataria, pidiendo a los residentes que permanezcan en sus casas y eviten las carreteras.