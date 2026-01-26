Colombia

Tormenta invernal en Estados Unidos causaría variaciones en el clima de Colombia, según Max Henríquez

El meteorólogo colombiano explicó que una variación atmosférica impactará distintas zonas del país, debido a las lluvias y al aumento de la nubosidad asociados al desplazamiento de un sistema frío desde el Caribe

Guardar
El meteorólogo Max Henríquez Daza
El meteorólogo Max Henríquez Daza informa sobre aumento de lluvias tras semanas de tiempo seco en el país - crédito Lawrence Bryant/ REUTERS/ Suministrada a Infobae por Max Henríquez

Un cambio en las condiciones meteorológicas podría presentarse en Colombia debido a la llegada de una masa de aire frío de origen polar ártico que avanza desde el Caribe.

Esta situación rompería el periodo de clima seco y tendría consecuencias inmediatas para amplias zonas del país, según explicó el meteorólogo colombiano Max Henríquez Daza. Agregó que una masa de aire frío de origen polar ártico se desplaza actualmente por la región del Caribe y genera una presión atmosférica capaz de modificar el tiempo seco que ha predominado en gran parte del territorio nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta situación podría romper el periodo de clima seco y traer consecuencias inmediatas para amplias zonas del país.

El experto detalló el primer efecto esperado: “Aumento de la nubosidad esta semana y lluvias en las diferentes regiones colombianas”, según publicó en su cuenta oficial de X.

Autoridades de Colombia recomiendan estado
Autoridades de Colombia recomiendan estado de alerta ante posible aumento del nivel del mar por mar de leva - crédito @HenriquezMax

El fenómeno, que ya se percibe en los mapas meteorológicos compartidos por el especialista, involucra el desplazamiento de frentes fríos desde el norte, avanzando sobre Centroamérica y el norte de Sudamérica.

Hacia el cierre de la semana, la preocupación aumenta por la posible interacción de estos frentes fríos con el mar Caribe, lo que podría desembocar en un fenómeno de mar de leva durante el fin de semana.

“Podría causar mar de leva el próximo fin de semana”, indicó en sus redes sociales. Este episodio, como advierte Henríquez, suele elevar el oleaje y representa un riesgo para las comunidades costeras y las actividades náuticas.

Las autoridades departamentales recomendaron a la población y a los organismos de socorro, ante esta “noticia en desarrollo”, permanecer en estado de alerta por la posibilidad de inundaciones y alteraciones del nivel del mar en las áreas costeras.

El cambio climático anuncia lluvias
El cambio climático anuncia lluvias y nubosidad en Colombia por llegada de masa de aire polar ártico - crédito @HenriquezMax/X

Detalles de la tormenta invernal

La tormenta invernal que golpea a Estados Unidos ha dejado al menos 17 muertos y más de 800.000 hogares sin electricidad, según poweroutage.us, mientras las consecuencias se extienden por gran parte del país.

Las autoridades de Luisiana informaron el domingo 25 de enero sobre la muerte de dos hombres debido a hipotermia, un dato confirmado por el Departamento de Salud estatal. Por su parte, el alcalde de Austin advirtió sobre un fallecimiento “relacionado al congelamiento” en Texas.

El forense del condado de Lehigh, en Pensilvania, reportó el lunes tres muertes asociadas con la actividad de palear y quitar nieve. Desde Kansas, las autoridades señalaron que una mujer encontrada cubierta de nieve “podría haber sucumbido a la hipotermia”.

El impacto se refleja también en los desplazamientos. Más de 25.000 vuelos han sido cancelados desde el inicio de la emergencia, según datos de FlightAware. Carreteras y escuelas permanecen cerradas en varios estados, mientras las autoridades advierten sobre “condiciones potencialmente mortales” desde Texas hasta Nueva Inglaterra, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno climático afecta a
El fenómeno climático afecta a Colombia luego del desplazamiento de frentes fríos desde el Caribe hacia Sudamérica - crédito Cole Burston/The Canadian Press via AP

Allison Santorelli, meteoróloga del NWS, explicó la gravedad de la situación a CBS News: “La nieve y el hielo se derretirán muy lentamente y no desaparecerán pronto, lo que dificultará cualquier esfuerzo de recuperación”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, compartió en X que al menos cinco personas murieron en la ciudad el sábado, aunque aclaró que “la causa de su muerte aún no se había determinado”. Mamdani remarcó: “Es un recordatorio de que cada año los neoyorquinos sucumben al frío”.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó una advertencia a la población: “Este es sin duda el clima más frío que hemos visto, la tormenta invernal más fría que hemos visto en años”. Hochul describió la situación como “una especie de asedio ártico” que afecta tanto a su estado como a buena parte del país, y anticipó condiciones “brutales” con el período de frío más largo y las mayores nevadas de los últimos tiempos.

“Es un frío glacial y es peligroso”, declaró la mandataria, pidiendo a los residentes que permanezcan en sus casas y eviten las carreteras.

Temas Relacionados

Tormenta en EEUUClima ColombiaTormenta invernal Estados UnidosMax HenríquezAumento lluvias y nubosidadSistema frío CaribeOla de frío en EEUUColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico día: Resultado hoy lunes 26 de enero de 2026

Conoce los números ganadores de una las loterías más populares del sur del país

Chontico día: Resultado hoy lunes

Evita estafas en Nequi: esta es la forma segura de abrir una cuenta en la billetera digital

Las estafas asociadas a billeteras electrónicas van en aumento, por lo que descargar la app solo desde tiendas oficiales y no compartir códigos ni datos personales es vital

Evita estafas en Nequi: esta

Golpe a la extorsión en Bogotá: siete integrantes de la estructura criminal Los Satanás fueron capturados

Las investigaciones revelaron que los implicados intimidaban a comerciantes con amenazas y ataques, además de exigir altas sumas de dinero, empleando armas, explosivos y videos para extorsionar en diversos sectores del sur de la ciudad

Golpe a la extorsión en

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá un reconocimiento especial por parte de la academia musical

El artista forma parte del grupo de cinco artistas que serán homenajeados por su aporte a la música latina en el mundo, dejando un legado para los nuevos talentos

Premios Lo Nuestro 2026: el

Solo una universidad pública en Colombia es financieramente viable: el 97% no puede sostenerse económicamente

Un análisis realizado por la Contraloría indica que la amplia mayoría de estas instituciones utiliza fondos estatales para subsistir, mientras crecen los compromisos pensionales y se incrementa la brecha en la distribución de los recursos

Solo una universidad pública en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026: el

Premios Lo Nuestro 2026: el colombiano Juanes recibirá un reconocimiento especial por parte de la academia musical

Yeferson Cossio respondió a polémica por su ‘reality’ que premiará mujeres con cirugías plásticas: “No es a ustedes a las que les voy a dar las tetas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Se habrían filtrado en redes los nombres de los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’: participante repetiría el triunfo

La historia del actor y productor Salvo Basile, el italiano que vino a Colombia a buscar dónde hacer una película y se enamoró de Cartagena

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: América de Cali es líder, mientras que Millonarios se hunde

Álvaro Montero se sinceró: Falcao García o James Rodríguez, quién es el verdadero ídolo de la selección Colombia

Colombia vs. Bolivia: la Tricolor se impone 2-1 y sigue con vida en la Copa América de Futsal

Estos son los dos candidatos para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios, según Carlos Antonio Vélez

Hora, dónde ver y contra quién será el Super Bowl en el que jugará el colombiano Christian González con los Patriots