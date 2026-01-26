Siete reclusos acusados de delitos graves, incluyendo un terrorista de las disidencias de las Farc, se fugaron de cárcel en Colombia

Alias ‘Richard’, reconocido disidente de las Farc, figura entre los evadidos del CDT en El Triángulo, Huila- crédito Freepik

El Centro de Detención Transitorio (CDT) ubicado en el barrio El Triángulo en Neiva (Huila) reportó la fuga de siete internos en la madrugada de este 26 de enero de 2026.

El personal encargado notó la ausencia de los reclusos, lo que llevó a revisar las celdas y confirmar que todos los fugados eran procesados por delitos graves.

Así lo explicó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva: “En la mañana de hoy, pasadas las 6:05 de la mañana, el personal que presta servicio en el centro de detención transitorio se percata de la fuga de siete personas privadas de la libertad, entre ellas uno conocido como Richard. De inmediato se inició el acordonamiento y se continúan con las labores operativas para lograr la captura de estas personas”.

Entre los evadidos se encontraba alias Richard, identificado por las autoridades como disidente de las antiguas Farc. Este hombre había sido capturado recientemente en zona rural de La Plata, Huila, donde, según el reporte oficial, mantenía secuestradas a nueve personas.

El nombre de alias Richard también figura en las investigaciones por el atentado con motocicleta bomba en La Plata, hecho en el que las víctimas finalmente recuperaron la libertad.

Las autoridades continúan la búsqueda de los fugados y mantienen el operativo en la zona para recapturarlos. “Asimismo, al interior de la institución se inició ya con la investigación respectiva para lograr individualizar las responsabilidades frente a este hecho”, detalló el oficial.

Además, el coronel Betancourt hizo un llamado a toda la ciudadanía: “Para que quien llegue a tener cualquier tipo de información que nos logre con la ubicación y recaptura de estas personas, la haga conocer a la línea de emergencia 123. Se garantiza la absoluta reserva”.

Murió el subdirector de la cárcel de Neiva que había sido víctima de un atentado el 13 de enero

El fallecimiento del coronel (r) Renato Solano, subdirector de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, marcó un nuevo capítulo de violencia en la región.

Solano murió la mañana del miércoles 21 de enero, después de permanecer varios días hospitalizado por las graves lesiones que le dejó un atentado.

La agresión, ocurrida el martes 13 de enero, conmocionó a la ciudad. Ese día, cerca de las 6:48 a. m., dos hombres en motocicleta interceptaron un vehículo oficial en el que viajaban el director del centro penitenciario, Édgar Rodríguez, su hijo de 11 años y el propio Solano.

Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones, según confirmaron tanto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como la Policía Nacional.

Desde su cuenta en la red social X, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director general del Inpec, expresó: “Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del Subdirector del ERON Neiva, Coronel Renato Solano, tras los hechos de violencia ocurridos recientemente. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento”.

El ataque se produjo en las inmediaciones del centro penitenciario, en la vía que conecta la capital del Huila con el municipio de Rivera, justo a la altura del cementerio Jardines del Paraíso.

Las autoridades no han dado a conocer avances sobre los responsables o los móviles del atentado, que dejó una estela de dolor entre los allegados de las víctimas.

Las instituciones involucradas confirmaron todos los detalles del caso, manteniendo la atención sobre la seguridad de los funcionarios públicos y de sus familias en la región.

El director del Instituto confirmó la gravedad del ataque y confirmó que las investigaciones están en marcha. “El Inpec trabaja con la Policía Nacional para esclarecer los móviles, sin descartar que el atentado esté relacionado con las funciones penitenciarias o un intento de hurto”, explicó.