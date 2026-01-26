Karol G compartió curioso mensaje en sus redes sociales tras confirmarse ruptura con Feid

Karol G y Feid se dejaron ver disfrutando un día de descanso en las playas de Ibiza - crédito @karolg y @dimelokingnoticias/Instagram

Desde que se confirmó la separación entre los cantantes Karol G y Feid, se ha generado una oleada de reacciones entre sus seguidores, que desde hace semanas venían especulando sobre el estado de la relación.

La noticia, dada a conocer por el medio TMZ, puso fin a meses de rumores y dejó a los fanáticos buscando señales sobre cómo afrontan ambos artistas este cambio en sus vidas.

El mensaje de Karol G que despertó especulaciones entre sus seguidores en redes sociales - crédito @karolg/IG

En medio del revuelo, la cantante colombiana reapareció en sus redes sociales con una imagen que ha llamado la atención: una fotografía de su botella de tequila, tomada en medio de la nieve, acompañada de la frase: “Disfrutando la tormenta”.

Esta publicación, realizada el 25 de enero, ha sido interpretada por muchos como una reflexión sobre el momento que atraviesa tras la ruptura. Esta publicación se dio previo a la presentación de la Bichota junto a Bad Bunny.

Las páginas de entretenimiento no tardaron en hacerse eco de la publicación, mientras los seguidores de la intérprete de temas como Latina foreva y Tropicoqueta debatían si se trataba de un mensaje cifrado dirigido a su expareja o simplemente una coincidencia.

En cualquier caso, la frase elegida por la artista paisa ha sido vista como una muestra de su actitud frente a la adversidad: “Como decía Shaki, cuando menos piensas sale el sol”; “es tiempo de lanzarse al ruedo y ponernos nuevamente a cantar tus temas para sanar”, entre otros.

Qué se sabe sobre la separación

Las románticas imágenes se tomaron las redes sociales - crédito Karol G / Instagram

La información sobre la separación fue difundida por TMZ, que citó fuentes cercanas a la expareja y aseguró que la relación terminó de manera amistosa y en buenos términos. Hasta la fecha, ni Karol G ni Feid han hecho declaraciones oficiales al respecto, ni en redes sociales ni en entrevistas.

El distanciamiento entre ambos artistas comenzó a notarse desde finales de 2025, cuando dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y detuvieron la publicación de contenido conjunto en sus plataformas digitales. A pesar de que hasta mediados del mismo año se mostraban cercanos y existían rumores sobre planes a futuro, como boda o hijos, la noticia de la ruptura tomó por sorpresa a muchos.

La incertidumbre sobre las razones detrás del fin de la relación persiste, y el interés de sus seguidores se mantiene en alto, atentos a cualquier señal que pueda ofrecer una mayor claridad sobre este episodio en la vida de ambos artistas.

Reaparición de Karol G en concierto de Bad Bunny

Karol G y Bad Bunny - crédito @diomargarcia1/Instagram

Karol G reapareció en medio de la tusa sentimental que podría estar viviendo por cuenta de la separación de Feid, con el que permaneció por más de tres años desde que confirmaron su relación en apariciones públicas, vacaciones y eventos musicales.

La paisa apareció en el escenario con una vestimenta muy sencilla, un pantalón de tiro bajo en la cadera en color plateado y una blusa blanca. Como parte de su presentación, interpretó dos canciones: Latina foreva y Si antes te hubiera conocido.

Junto a Bad Bunny interpretó el tema Ahora me llama, canción que estrenó en 2017, previo a su romance con Anuel con quien duró cerca de tres años.

Durante su segundo concierto en Medellín, Bad Bunny sorprendió al público al interpretar “Aventurero”, rindiendo tributo a Yeison Jiménez en un momento lleno de emoción. - crédito captura de video

La presencia de Karol G en el escenario del Atanasio Girardot marcó uno de los momentos más destacados de la noche, consolidando un cierre que combinó música, trayectoria y representación del género urbano colombiano y puertorriqueño.

Con este cierre, Medellín reafirmó su papel como una de las ciudades clave para la música urbana en América Latina. La capital antioqueña ha sido escenario recurrente de grandes conciertos del género y ha servido como punto de encuentro entre artistas locales e internacionales.