Colombia

Karol G compartió curioso mensaje en sus redes sociales tras confirmarse ruptura con Feid

La cantante publicó una imagen de su más reciente producto, acompañado de la frase que puso a sus seguidores a pensar que estaría lanzando una indirecta a su expareja

Guardar
Karol G y Feid se
Karol G y Feid se dejaron ver disfrutando un día de descanso en las playas de Ibiza - crédito @karolg y @dimelokingnoticias/Instagram

Desde que se confirmó la separación entre los cantantes Karol G y Feid, se ha generado una oleada de reacciones entre sus seguidores, que desde hace semanas venían especulando sobre el estado de la relación.

La noticia, dada a conocer por el medio TMZ, puso fin a meses de rumores y dejó a los fanáticos buscando señales sobre cómo afrontan ambos artistas este cambio en sus vidas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El mensaje de Karol G
El mensaje de Karol G que despertó especulaciones entre sus seguidores en redes sociales - crédito @karolg/IG

En medio del revuelo, la cantante colombiana reapareció en sus redes sociales con una imagen que ha llamado la atención: una fotografía de su botella de tequila, tomada en medio de la nieve, acompañada de la frase: “Disfrutando la tormenta”.

Esta publicación, realizada el 25 de enero, ha sido interpretada por muchos como una reflexión sobre el momento que atraviesa tras la ruptura. Esta publicación se dio previo a la presentación de la Bichota junto a Bad Bunny.

Las páginas de entretenimiento no tardaron en hacerse eco de la publicación, mientras los seguidores de la intérprete de temas como Latina foreva y Tropicoqueta debatían si se trataba de un mensaje cifrado dirigido a su expareja o simplemente una coincidencia.

En cualquier caso, la frase elegida por la artista paisa ha sido vista como una muestra de su actitud frente a la adversidad: “Como decía Shaki, cuando menos piensas sale el sol”; “es tiempo de lanzarse al ruedo y ponernos nuevamente a cantar tus temas para sanar”, entre otros.

Qué se sabe sobre la separación

Las románticas imágenes se tomaron
Las románticas imágenes se tomaron las redes sociales - crédito Karol G / Instagram

La información sobre la separación fue difundida por TMZ, que citó fuentes cercanas a la expareja y aseguró que la relación terminó de manera amistosa y en buenos términos. Hasta la fecha, ni Karol G ni Feid han hecho declaraciones oficiales al respecto, ni en redes sociales ni en entrevistas.

El distanciamiento entre ambos artistas comenzó a notarse desde finales de 2025, cuando dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y detuvieron la publicación de contenido conjunto en sus plataformas digitales. A pesar de que hasta mediados del mismo año se mostraban cercanos y existían rumores sobre planes a futuro, como boda o hijos, la noticia de la ruptura tomó por sorpresa a muchos.

La incertidumbre sobre las razones detrás del fin de la relación persiste, y el interés de sus seguidores se mantiene en alto, atentos a cualquier señal que pueda ofrecer una mayor claridad sobre este episodio en la vida de ambos artistas.

Reaparición de Karol G en concierto de Bad Bunny

Karol G y Bad Bunny
Karol G y Bad Bunny - crédito @diomargarcia1/Instagram

Karol G reapareció en medio de la tusa sentimental que podría estar viviendo por cuenta de la separación de Feid, con el que permaneció por más de tres años desde que confirmaron su relación en apariciones públicas, vacaciones y eventos musicales.

La paisa apareció en el escenario con una vestimenta muy sencilla, un pantalón de tiro bajo en la cadera en color plateado y una blusa blanca. Como parte de su presentación, interpretó dos canciones: Latina foreva y Si antes te hubiera conocido.

Junto a Bad Bunny interpretó el tema Ahora me llama, canción que estrenó en 2017, previo a su romance con Anuel con quien duró cerca de tres años.

Durante su segundo concierto en
Durante su segundo concierto en Medellín, Bad Bunny sorprendió al público al interpretar “Aventurero”, rindiendo tributo a Yeison Jiménez en un momento lleno de emoción. - crédito captura de video

La presencia de Karol G en el escenario del Atanasio Girardot marcó uno de los momentos más destacados de la noche, consolidando un cierre que combinó música, trayectoria y representación del género urbano colombiano y puertorriqueño.

Con este cierre, Medellín reafirmó su papel como una de las ciudades clave para la música urbana en América Latina. La capital antioqueña ha sido escenario recurrente de grandes conciertos del género y ha servido como punto de encuentro entre artistas locales e internacionales.

Temas Relacionados

Karol GFeidRuptura sentimental Karol GQué pasó con Feid y Karol GColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Caos en corraleja en Zambrano, Bolívar: colapsó un palco de madera que sostenía a más de 300 personas, tres veces su capacidad

El exceso de personas en la tradicional fiesta del municipio del Caribe colombiano provocó la caída de una tribuna provisional, obligando a la administración municipal a endurecer la vigilancia sobre estos eventos

Caos en corraleja en Zambrano,

Gustavo Bolívar ‘sacó pecho’ por imagen positiva de Petro en encuesta del Centro Nacional de Consultoría: “Impresionante su último año”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social y exsenador de la República cuestionó a la oposición por sus críticas al presidente y por afirmar, según él, que está “solo” y “derrotado”

Gustavo Bolívar ‘sacó pecho’ por

Daniel Briceño sigue lanzando pullas al CNC por reciente encuesta de favorabilidad de Petro: “Tiene que decir la verdad”

El exconcejal advirtió que el Centro Nacional de Consultoría es la única firma que reportó una imagen positiva del presidente Petro cercana al 50%, mientras otras mediciones la ubican por debajo del 32%

Daniel Briceño sigue lanzando pullas

EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

La Tricolor suma un empate y una derrota en la fase de grupos del torneo continental y está obligada a ganarle a la selección del altiplano para aspirar a jugar las finales

EN VIVO - Colombia vs.

Las pruebas por lavado de activos que tiene la Fiscalía contra el papá de Laura Moreno, implicada en el caso Colmenares: le imputarán cargos

El ente acusador vinculó al empresario Jorge Moreno con el caso ‘La Patrona’, uno de los mayores desfalcos tributarios que logró evadir a la Dian mediante empresas de papel. Además, la Fiscalía también acusa al empresario de presunto enriquecimiento ilícito

Las pruebas por lavado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Karol G apareció como invitada

Karol G apareció como invitada sorpresa en la tercera y última noche de Bad Bunny en Medellín

Renzo Meneses es el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: protagonizó peleas y el inicio de un supuesto romance con Mariana Zapata

Top 10: Este es el ranking de las mejores películas del momento en Netflix en Colombia

Luis Alfonso retó a Paola Jara en la cocina: presumió un sudado de pollo muy diferente al de la paisa

“Nunca salir bravo de la casa”: Luis Alfonso dio emotivo consejo a sus fans tras la muerte de Yeison Jiménez

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Bolivia: siga aquí el partido de la fecha 3 de la Copa América de Futsal 2026

James Rodríguez, a Millonarios: directivos del cuadro Embajador pusieron sobre la mesa el dinero que pide el capitán de la selección Colombia

Proponen el método Maradona para que James Rodríguez llegue a punto para la Copa del Mundo

Técnico de Millonarios responde a los gritos de “fuera Torres” tras otra derrota: “Sigo luchando porque confío en mi trabajo”

Luis Suárez conquista al Sporting de Lisboa: el cántico de la afición lusa para el goleador colombiano