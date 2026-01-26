Karol G apareció como invitada sorpresa en la tercera y última noche de Bad Bunny en Medellín

Karol G y Bad Bunny interpretaron el tema lanzado en 2017, evocando una de sus colaboraciones más icónicas. - crédito @diomargarcia1/Instagram

Medellín volvió a posicionarse como uno de los principales escenarios de la música urbana a nivel internacional con el cierre de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour del artista puertorriqueño Bad Bunny. La noche de este domingo 25 de enero, el Estadio Atanasio Girardot fue el epicentro de un concierto que marcó el final de tres presentaciones consecutivas y que tuvo como momento central la aparición sorpresa de Karol G como invitada especial.

Durante los días 23, 24 y 25 de enero, Bad Bunny ofreció un recorrido musical que combinó géneros tradicionales del Caribe con el reguetón contemporáneo, logrando una conexión constante con el público colombiano. Sin embargo, fue la última noche la que quedó registrada como una de las más significativas de la gira, gracias al encuentro en tarima entre dos de los artistas más representativos del género urbano latino.

Karol G regresó a los escenarios en su ciudad natal

La sorpresa de la noche fue la aparición de la ‘Bichota’, quien subió al escenario tras ser presentada por Bad Bunny como “una de las representantes de nuestra cultura y música a nivel mundial”. La cantante paisa, que actualmente se mantiene alejada de los escenarios mientras desarrolla nuevos proyectos musicales, regresó ante el público de su ciudad natal en un momento que marcó el cierre oficial de la gira en Medellín.

Ambos artistas interpretaron “Ahora Me Llama”, colaboración lanzada en 2017, una de las canciones más representativas de la etapa inicial de sus carreras internacionales. La elección del tema aportó un componente de nostalgia al cierre del concierto y resaltó la trayectoria conjunta que han construido dentro de la industria musical.

Karol G subió al escenario junto a Bad Bunny en Medellín para interpretar sus colaboraciones más icónicas, cerrando la última fecha del tour. - crédito @diomargarcia1/Instagram

Un repertorio compartido en el escenario

Además de “Ahora me llama”, Bad Bunny y Karol G interpretaron “Si antes te hubiera conocido”, uno de los temas más recientes y exitosos del repertorio del cantante puertorriqueño. Durante la presentación, Karol G también interpretó “Latina Foreva”, ampliando su participación en el cierre del espectáculo.

La presencia de Karol G en el escenario del Atanasio Girardot marcó uno de los momentos más destacados de la noche, consolidando un cierre que combinó música, trayectoria y representación del género urbano colombiano y puertorriqueño.

Los invitados del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ en Medellín

La participación de Karol G se sumó a una serie de invitados especiales que acompañaron a Bad Bunny durante sus tres fechas en Medellín, cada uno en una noche distinta:

Karol G (25 de enero): La cantante paisa fue la invitada del cierre oficial del tour en Medellín, protagonizando el momento central de la última presentación.

Arcángel (24 de enero): El artista puertorriqueño participó en la segunda fecha del tour, interpretando temas como “Tú no vive así” y “La Jumpa” desde el escenario de La Casita, una estructura inspirada en una vivienda tradicional de Puerto Rico.

Li Saumet (23 de enero): La vocalista de Bomba Estéreo acompañó a Bad Bunny en la primera noche, interpretando “Ojitos Lindos” y aportando un enfoque más melódico al inicio de las presentaciones en la ciudad.

Medellín y su papel en la música urbana

Con este cierre, Medellín reafirmó su papel como una de las ciudades clave para la música urbana en América Latina. La capital antioqueña ha sido escenario recurrente de grandes conciertos del género y ha servido como punto de encuentro entre artistas locales e internacionales.

Durante el cierre del Debí Tirar Más Fotos World Tour, Karol G y Bad Bunny interpretaron en vivo Ahora Me Llama, Si antes te hubiera conocido y LATINA FOREVA. - crédito Instagram / @badbunnypr

El paso de Bad Bunny por Medellín y la aparición de Karol G en la última fecha del Debí Tirar Más Fotos World Tour consolidaron una serie de presentaciones que destacaron por su alcance, producción y relevancia dentro del panorama musical actual. La colaboración entre ambos artistas, en un escenario emblemático como el Estadio Atanasio Girardot, cerró una etapa significativa de la gira del cantante puertorriqueño en Colombia.