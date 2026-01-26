Johanna Fadul no pudo contener el llanto en ‘La casa de los famosos’ al recordar a sus gemelas fallecidas: “Estoy destruida”

La trayectoria de Johanna Fadul revela una historia de resiliencia, marcada por la adversidad familiar, crisis personales y la pérdida más dolorosa: sus gemelas.

En su participación en La casa de los famosos Colombia, la actriz se despojó de toda coraza y ofreció un relato íntimo sobre las cicatrices profundas y las conquistas anímicas que han ido forjando su identidad.

“Crecí en un matrimonio disfuncional. Es decir, mis papás se separan a mis quince, catorce años, más o menos”, confesó Johanna Fadul a La casa de los famosos Colombia, dando paso a un recuento donde la violencia y la inseguridad definieron su infancia.

La artista no titubeó al describir ese entorno: “Mi mamá llevaba a mi papá a un estado de desespero total que yo en mi casa, pues vi maltrato físico. No lo culpo, no la culpo, pero, pero, pues obviamente esto sí... me genera a mí, a esa niña, muchas inseguridades”, relató, haciendo hincapié en cómo el miedo y la duda penetraron en su temprana adolescencia y socavaron su autoestima.

La oportunidad de transformar su realidad se presentó a los 18 años, cuando obtuvo el triunfo en Miss Teen y un amigo le avisó de un casting: “Mauricio me dice: ‘Joha, hay un casting’. Y yo: ‘Pero ya, ¿dónde? Corra’”, recordó Fadul en el mismo diálogo televisivo.

Ese momento marcó el inicio de su trayectoria actoral, aunque el brillo temprano pronto se vio amenazado por una relación sentimental problemática.

La llegada de la fama no le trajo solo reconocimiento profesional. Fadul explicó: “Resulta que llega un novio celoso, posesivo, machista. Yo decido salir de la televisión”, resumió de manera contundente. La renuncia a sus sueños no fue correspondida: “Dejo, dejo todo por él”, detalló, para después precisar que “jamás en la vida” tuvo reciprocidad en ese sacrificio.

El costo emocional fue alto. “Lloré mucho mi carrera. La lloré... frustrada. O sea, donde yo decía: ‘¿Será que la actuación no es para mí? ¿Será que soy muy mala actriz?’”, admitió al referirse a las crisis de confianza que la asaltaron tras su retiro.

La inseguridad se agravó y derivó en consecuencias físicas: “Como a mis veintiséis años entro en el mundo de la bulimia. Yo estuve interna tres meses y medio”, relató, describiendo la profundidad de la crisis personal que la mantuvo alejada de los sets y en un proceso de recuperación prolongado.

Durante este periodo de vulnerabilidad, su vida dio más giros inesperados. Fadul compartió: “A mis veintitrés años, yo me voy con un novio para México y este personaje literal me deja botada”, expuso sobre esa experiencia dolorosa de abandono fuera del país.

Al regresar, el destino la reunió con Juanse Quintero: “Cuando yo me regreso a mis veinticinco años, me encuentro con, con, con Juanse. Le digo: ‘Ven, tomémonos un café, hablemos, te cuento, ti, ti, ti’. Y ese café terminó en lo que hoy en día somos”.

La relación avanzó con solidez hasta consolidarse en matrimonio, una convivencia de más de una década: “Este año cumplimos doce de casados. Teníamos una relación linda, estable, que duró año y medio de novios. Yo quedé embarazada. Antonella y Anabela”, destacó.

El capítulo más emotivo e impactante de su relato se centró en la espera y posterior pérdida de sus hijas gemelas.

Fadul narró. “Un día yo me despierto y no, no-- ellas no se mueven. Me voy para urgencias. Entonces, esa noche, no, los corazoncitos están latiendo normal. Yo, al día siguiente, lo que hice fue levantarme temprano e irme sola para la clínica. Y cuando llego al control me dicen: ‘Johana, tus bebés están mal’”, contó, visiblemente conmovida.

El diagnóstico fue devastador: “Lo que pasó fue que hicieron transfusión feto-fetal entre ellas. O sea, una bebé le transfundió su sangre a la otra”.

El desenlace llegó sin tregua: “El corazón ya quieto, fue como... Guau, muy duro. Yo decía: ‘Tengo que estar bien para la bebé que está bien’, pero, pues, estoy destruida por-- porque ya la otra bebé no estaba”.

Apenas tres días más tarde, perdió también a la segunda hija. “A los tres días, más o menos, automáticamente el cerebro de la bebé reventaba en sangre también. Entonces, ahí indujimos al parto, las bebés nacieron, obviamente las conocimos, las bautizamos simbólicamente”, describió Fadul.

El homenaje final fue un acto de purificación compartido: “Yo le decía a Juanse que yo las quería dejar en el mar. Y pasó algo muy bonito, y es que cuando las tiramos al mar, empezaron a pasar muchos delfines. Y mientras las olas iban para allá, las cenizas agarraron para el otro lado”, compartió la actriz, resaltando el carácter espiritual del momento.

Desde aquel suceso, la vida de Johanna Fadul y Juanse Quintero tomó un sentido diferente: “Después de ellas, nuestras vidas han dado un salto hermoso y sentimos que son ellas desde el cielo también como empujando”, afirmó la actriz.