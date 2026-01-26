Colombia

Invías ajustó las tarifas de los peajes en 38 estaciones de 16 departamentos: así quedaron los valores para 2026

La decisión, sustentada en resoluciones oficiales, busca financiar el mejoramiento y conservación de la infraestructura vial nacional, determinando nuevos costos diferenciados según el tipo de vehículo y la categoría establecida

Guardar
El incremento en los peajes
El incremento en los peajes de Invías está basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Dane

El Instituto Nacional de Vías (Invías) aplicó un ajuste del 5,10% en las tarifas de los peajes de su competencia, en cumplimiento de la Resolución 062 del 15 de enero de 2026 y respaldado por la Resolución 20243040065055 del 31 de diciembre de 2024 del Ministerio de Transporte.

De acuerdo con la entidad, el incremento responde a la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Dane para el año anterior, así como a la actualización del valor del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), que se integra en cada tarifa.

Este ajuste impacta a 38 estaciones de peaje distribuidas en 16 departamentos del país, con valores diferenciados según la categoría vehicular, que se determinan por el número de ejes, altura y si cuentan con doble llanta trasera. Las categorías van desde la I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses con eje sencillo), hasta la V (vehículos de carga de seis ejes), además de una categoría especial para vehículos articulados de carga.

El nuevo ajuste de tarifas
El nuevo ajuste de tarifas impacta a 38 estaciones de peaje distribuidas en 16 departamentos de Colombia

El valor del Fosevi, establecido por el Ministerio de Transporte y actualizado conforme al IPC, suma $553 a cada tarifa. Las motocicletas y motocarros están exentas del pago, al igual que ambulancias, vehículos de bomberos, defensa civil, policía y fuerzas militares.

La actualización de tarifas se presenta como parte del objetivo de seguir fortaleciendo el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial nacional, según informó el Invías, que administra directamente estos 38 puntos de cobro. Los nuevos valores reflejan el ajuste anual habitual, vinculado al comportamiento inflacionario nacional.

A continuación, se detallan las 38 estaciones de peaje bajo responsabilidad del Invías para 2026, con sus valores actualizados por categoría:

1. Boyacá, Arcabuco

  • I: $12.800
  • II: $13.700
  • III: $29.300
  • IV: $37.200
  • V: $41.800

2. Cundinamarca, Bicentenario

  • I: $13.700
  • II: $17.900
  • III: $41.600
  • IV: $50.400
  • V: $58.500

3. Tolima, T. La Línea Tolima

  • I: $13.000
  • II: $14.600
  • III: $29.800
  • IV: $37.900
  • V: $42.900

4. Quindío, T. La Línea Quindío

  • I: $13.000
  • II: $14.600
  • III: $29.800
  • IV: $37.900
  • V: $42.900

5. Nariño, Cano

  • I: $15.600
  • II: $16.600
  • III: $33.900
  • IV: $44.600
  • V: $51.400

6. Córdoba, Carimagua

  • I: $18.600
  • II: $26.600
  • III: $26.600
  • IV: $48.200
  • V: $76.500
  • VI: $88.400

7. Boyacá, El Crucero

  • I: $12.800
  • II: $13.700
  • III: $29.300
  • IV: $37.200
  • V: $41.800
Las tarifas de peaje de
Las tarifas de peaje de Invías incluyen el valor actualizado del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), que suma $553 a cada tarifa

8. Cauca, El Bordo

  • I: $13.000
  • II: $14.600
  • III: $29.800
  • IV: $37.900
  • V: $42.900

9. Antioquia, Los Llanos

  • I: $13.000
  • II: $14.600
  • III: $29.800
  • IV: $37.900
  • V: $42.900

10. Santander, Río Blanco

  • I: $13.000
  • II: $14.600
  • III: $29.800
  • IV: $37.900
  • V: $42.900

11. Valle del Cauca, Río Frío

  • I: $12.800
  • II: $13.700
  • III: $29.300
  • IV: $37.200
  • V: $41.800

12. Boyacá, Sáchica

  • I: $12.800
  • II: $13.700
  • III: $29.300
  • IV: $37.200
  • V: $41.800

13. Caldas, San Clemente

  • I: $12.800
  • II: $13.700
  • III: $29.300
  • IV: $37.200
  • V: $41.800

14. Valle del Cauca, Toro

  • I: $12.800
  • II: $13.700
  • III: $29.300
  • IV: $37.200
  • V: $41.800

15. Antioquia, Tarazá

  • I: $13.000
  • II: $14.600
  • III: $29.800
  • IV: $37.900
  • V: $42.900

16. Cundinamarca, Casablanca

  • I: $12.700
  • II: $13.600
  • III: $35.200
  • IV: $43.600
  • V: $51.100

17. Boyacá, Saboyá

  • I: $12.700
  • II: $13.600
  • III: $35.200
  • IV: $43.600
  • V: $51.100

18. Santander, Oiba

  • I: $12.700
  • II: $13.600
  • III: $35.200
  • IV: $43.600
  • V: $51.100

19. Santander, Curití

  • I: $12.700
  • II: $13.600
  • III: $35.200
  • IV: $43.600
  • V: $51.100

20. Santander, Los Curos

  • I: $12.700
  • II: $13.600
  • III: $35.200
  • IV: $43.600
  • V: $51.100

21. Cesar, Platanal

  • I: $12.400
  • II: $13.300
  • III: $25.800
  • IV: $36.600
  • V: $41.800

22. Cesar, San Diego

  • I: $7.400
  • II: $8.000
  • III: $8.600
  • IV: $9.200
  • V: $19.000
  • VI: $54.500
  • VII: $61.900

23. Cesar, Rincón Hondo

  • I: $14.700
  • II: $15.600
  • III: $16.800
  • IV: $17.800
  • V: $19.100
  • VI: $54.500
  • VII: $62.500

24. Guajira, San Juan

  • I: $13.000
  • II: $14.700
  • III: $30.000
  • IV: $38.000
  • V: $43.000

25. Antioquia, Cocorná

  • I: $18.800
  • II: $29.300
  • III: $25.600
  • IV: $31.800
  • V: $63.700
  • VI: $90.600

26. Antioquia, Puerto Triunfo

  • I: $18.800
  • II: $29.300
  • III: $25.600
  • IV: $31.800
  • V: $63.700
  • VI: $90.600

27. Risaralda, Cerritos II

  • I: $18.700
  • II: $21.200
  • III: $52.100
  • IV: $68.100
  • V: $78.000

28. Norte de Santander, La Parada

  • I: $2.800
  • II: $2.800
  • III: $2.800
  • IV: $2.800
  • V: $2.800

29. Cundinamarca, El Korán

  • I: $19.900
  • II: $27.700
  • III: $39.000
  • IV: $39.000
  • V: $81.100
  • VI: $100.700
  • VII: $119.400

30. Cundinamarca, Río Bogotá

  • I: $12.400
  • II: $18.500
  • III: $16.200
  • IV: $21.300
  • V: $36.200
  • VI: $48.800
  • VII: $52.800

31. Cundinamarca, El Corzo

  • I: $12.400
  • II: $18.500
  • III: $16.200
  • IV: $21.300
  • V: $36.200
  • VI: $48.800
  • VII: $52.800

32. Santander, Lebrija

  • I: $11.500
  • II: $13.300
  • III: $31.100
  • IV: $40.900
  • V: $47.000

33. Santander, Rionegro

  • I: $11.500
  • II: $13.300
  • III: $31.100
  • IV: $40.900
  • V: $47.000

34. Córdoba, Los Garzones I

  • I: $8.500
  • II: $16.400
  • III: $25.400
  • IV: $32.200
  • V: $36.800

35. Córdoba, Los Garzones II

  • I: $8.500
  • II: $16.400
  • III: $25.400
  • IV: $32.200
  • V: $36.800

36. Sucre, La Esperanza

  • I: $11.500
  • II: $18.400
  • III: $26.600
  • IV: $33.400
  • V: $37.900

37. Sucre, Las Flores

  • I: $6.400
  • II: $16.400
  • III: $25.400
  • IV: $32.200
  • V: $36.800

38. Santander, El Picacho

  • I: $13.000
  • II: $14.600
  • III: $29.800
  • IV: $38.000
  • V: $42.800
Motocicletas, motocarros, ambulancias, bomberos, Defensa
Motocicletas, motocarros, ambulancias, bomberos, Defensa Civil, Policía y Fuerzas Militares están exentos del pago de peajes Invías

Sanciones por el no pago de un peaje en Colombia

No efectuar el pago de peajes constituye una infracción de tránsito, independientemente de si se trata de un acto intencional o de un descuido. El operador del peaje no tiene facultad para imponer sanciones directas, pero debe informar a las autoridades competentes para que se emita el comparendo correspondiente. Esta obligación busca garantizar el cumplimiento de las normas y la financiación del mantenimiento vial.

En ocasiones, algunos conductores optan por evadir el pago, lo que puede causar daños en la infraestructura de la estación. Estos daños repercuten tanto en el operador del peaje como en todos los usuarios del servicio, generando costos adicionales y afectaciones a la operación normal de las vías. Por eso, la evasión no solo es una falta administrativa, sino que también puede tener consecuencias materiales.

La infracción por no pagar peaje está tipificada con el código B08 del Código de Tránsito, que señala la obligación de cancelar el peaje en los puntos establecidos. Para el 2026, la multa correspondiente asciende a $337.400. Esta sanción no implica inmovilización del vehículo ni suspensión de la licencia de conducir, pero sí representa un gasto que puede evitarse al incluir el costo de los peajes en el presupuesto antes de emprender cualquier viaje.

Aumento Peajes ColombiaMinisterio de TransporteTarifasPeajes InvíasPeajes CundinamarcaColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

MÁS NOTICIAS

