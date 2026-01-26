Invías ajustó las tarifas de los peajes en 38 estaciones de 16 departamentos: así quedaron los valores para 2026

El Instituto Nacional de Vías (Invías) aplicó un ajuste del 5,10% en las tarifas de los peajes de su competencia, en cumplimiento de la Resolución 062 del 15 de enero de 2026 y respaldado por la Resolución 20243040065055 del 31 de diciembre de 2024 del Ministerio de Transporte.
De acuerdo con la entidad, el incremento responde a la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Dane para el año anterior, así como a la actualización del valor del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), que se integra en cada tarifa.
Este ajuste impacta a 38 estaciones de peaje distribuidas en 16 departamentos del país, con valores diferenciados según la categoría vehicular, que se determinan por el número de ejes, altura y si cuentan con doble llanta trasera. Las categorías van desde la I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses con eje sencillo), hasta la V (vehículos de carga de seis ejes), además de una categoría especial para vehículos articulados de carga.
El valor del Fosevi, establecido por el Ministerio de Transporte y actualizado conforme al IPC, suma $553 a cada tarifa. Las motocicletas y motocarros están exentas del pago, al igual que ambulancias, vehículos de bomberos, defensa civil, policía y fuerzas militares.
La actualización de tarifas se presenta como parte del objetivo de seguir fortaleciendo el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial nacional, según informó el Invías, que administra directamente estos 38 puntos de cobro. Los nuevos valores reflejan el ajuste anual habitual, vinculado al comportamiento inflacionario nacional.
A continuación, se detallan las 38 estaciones de peaje bajo responsabilidad del Invías para 2026, con sus valores actualizados por categoría:
1. Boyacá, Arcabuco
- I: $12.800
- II: $13.700
- III: $29.300
- IV: $37.200
- V: $41.800
2. Cundinamarca, Bicentenario
- I: $13.700
- II: $17.900
- III: $41.600
- IV: $50.400
- V: $58.500
3. Tolima, T. La Línea Tolima
- I: $13.000
- II: $14.600
- III: $29.800
- IV: $37.900
- V: $42.900
4. Quindío, T. La Línea Quindío
- I: $13.000
- II: $14.600
- III: $29.800
- IV: $37.900
- V: $42.900
5. Nariño, Cano
- I: $15.600
- II: $16.600
- III: $33.900
- IV: $44.600
- V: $51.400
6. Córdoba, Carimagua
- I: $18.600
- II: $26.600
- III: $26.600
- IV: $48.200
- V: $76.500
- VI: $88.400
7. Boyacá, El Crucero
- I: $12.800
- II: $13.700
- III: $29.300
- IV: $37.200
- V: $41.800
8. Cauca, El Bordo
- I: $13.000
- II: $14.600
- III: $29.800
- IV: $37.900
- V: $42.900
9. Antioquia, Los Llanos
- I: $13.000
- II: $14.600
- III: $29.800
- IV: $37.900
- V: $42.900
10. Santander, Río Blanco
- I: $13.000
- II: $14.600
- III: $29.800
- IV: $37.900
- V: $42.900
11. Valle del Cauca, Río Frío
- I: $12.800
- II: $13.700
- III: $29.300
- IV: $37.200
- V: $41.800
12. Boyacá, Sáchica
- I: $12.800
- II: $13.700
- III: $29.300
- IV: $37.200
- V: $41.800
13. Caldas, San Clemente
- I: $12.800
- II: $13.700
- III: $29.300
- IV: $37.200
- V: $41.800
14. Valle del Cauca, Toro
- I: $12.800
- II: $13.700
- III: $29.300
- IV: $37.200
- V: $41.800
15. Antioquia, Tarazá
- I: $13.000
- II: $14.600
- III: $29.800
- IV: $37.900
- V: $42.900
16. Cundinamarca, Casablanca
- I: $12.700
- II: $13.600
- III: $35.200
- IV: $43.600
- V: $51.100
17. Boyacá, Saboyá
- I: $12.700
- II: $13.600
- III: $35.200
- IV: $43.600
- V: $51.100
18. Santander, Oiba
- I: $12.700
- II: $13.600
- III: $35.200
- IV: $43.600
- V: $51.100
19. Santander, Curití
- I: $12.700
- II: $13.600
- III: $35.200
- IV: $43.600
- V: $51.100
20. Santander, Los Curos
- I: $12.700
- II: $13.600
- III: $35.200
- IV: $43.600
- V: $51.100
21. Cesar, Platanal
- I: $12.400
- II: $13.300
- III: $25.800
- IV: $36.600
- V: $41.800
22. Cesar, San Diego
- I: $7.400
- II: $8.000
- III: $8.600
- IV: $9.200
- V: $19.000
- VI: $54.500
- VII: $61.900
23. Cesar, Rincón Hondo
- I: $14.700
- II: $15.600
- III: $16.800
- IV: $17.800
- V: $19.100
- VI: $54.500
- VII: $62.500
24. Guajira, San Juan
- I: $13.000
- II: $14.700
- III: $30.000
- IV: $38.000
- V: $43.000
25. Antioquia, Cocorná
- I: $18.800
- II: $29.300
- III: $25.600
- IV: $31.800
- V: $63.700
- VI: $90.600
26. Antioquia, Puerto Triunfo
- I: $18.800
- II: $29.300
- III: $25.600
- IV: $31.800
- V: $63.700
- VI: $90.600
27. Risaralda, Cerritos II
- I: $18.700
- II: $21.200
- III: $52.100
- IV: $68.100
- V: $78.000
28. Norte de Santander, La Parada
- I: $2.800
- II: $2.800
- III: $2.800
- IV: $2.800
- V: $2.800
29. Cundinamarca, El Korán
- I: $19.900
- II: $27.700
- III: $39.000
- IV: $39.000
- V: $81.100
- VI: $100.700
- VII: $119.400
30. Cundinamarca, Río Bogotá
- I: $12.400
- II: $18.500
- III: $16.200
- IV: $21.300
- V: $36.200
- VI: $48.800
- VII: $52.800
31. Cundinamarca, El Corzo
- I: $12.400
- II: $18.500
- III: $16.200
- IV: $21.300
- V: $36.200
- VI: $48.800
- VII: $52.800
32. Santander, Lebrija
- I: $11.500
- II: $13.300
- III: $31.100
- IV: $40.900
- V: $47.000
33. Santander, Rionegro
- I: $11.500
- II: $13.300
- III: $31.100
- IV: $40.900
- V: $47.000
34. Córdoba, Los Garzones I
- I: $8.500
- II: $16.400
- III: $25.400
- IV: $32.200
- V: $36.800
35. Córdoba, Los Garzones II
- I: $8.500
- II: $16.400
- III: $25.400
- IV: $32.200
- V: $36.800
36. Sucre, La Esperanza
- I: $11.500
- II: $18.400
- III: $26.600
- IV: $33.400
- V: $37.900
37. Sucre, Las Flores
- I: $6.400
- II: $16.400
- III: $25.400
- IV: $32.200
- V: $36.800
38. Santander, El Picacho
- I: $13.000
- II: $14.600
- III: $29.800
- IV: $38.000
- V: $42.800
Sanciones por el no pago de un peaje en Colombia
No efectuar el pago de peajes constituye una infracción de tránsito, independientemente de si se trata de un acto intencional o de un descuido. El operador del peaje no tiene facultad para imponer sanciones directas, pero debe informar a las autoridades competentes para que se emita el comparendo correspondiente. Esta obligación busca garantizar el cumplimiento de las normas y la financiación del mantenimiento vial.
En ocasiones, algunos conductores optan por evadir el pago, lo que puede causar daños en la infraestructura de la estación. Estos daños repercuten tanto en el operador del peaje como en todos los usuarios del servicio, generando costos adicionales y afectaciones a la operación normal de las vías. Por eso, la evasión no solo es una falta administrativa, sino que también puede tener consecuencias materiales.
La infracción por no pagar peaje está tipificada con el código B08 del Código de Tránsito, que señala la obligación de cancelar el peaje en los puntos establecidos. Para el 2026, la multa correspondiente asciende a $337.400. Esta sanción no implica inmovilización del vehículo ni suspensión de la licencia de conducir, pero sí representa un gasto que puede evitarse al incluir el costo de los peajes en el presupuesto antes de emprender cualquier viaje.