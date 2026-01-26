Falleció Salvo Basile, el reconocido actor y productor colombo-italiano que trabajó con Marlon Brando y Robert De Niro en Cartagena

El actor Salvo Basile falleció el día 26 de enero - crédito UTadeo

Este lunes 26 de enero se ha dado a conocer el fallecimiento del actor y productor Salvo Basile (Salvatore Basile Ferreira) de 85 años.

Basile, reconocido por su trabajo tanto en el cine como en la televisión colombiana, deja una huella al participar en más de 42 producciones cinematográficas, incluidas cintas internacionales de alto perfil.

En su filmografía internacional resaltan colaboraciones con producciones como Amor en los tiempos del cólera, dirigida por el británico Mike Newell y basada en la novela de Gabriel García Márquez.

Otra experiencia clave fue su participación en La Queimada de 1969, rodada en Cartagena de Indias con Marlon Brando como protagonista, en la que Basile asumió el papel de asistente de dirección.

El artista, de origen italiano, había llegado a Colombia décadas atrás y se convirtió en una presencia esencial dentro de la vida artística de Bolívar y la región.

Desde su llegada a Colombia, Basile no tardó en consolidarse dentro del cine, el teatro y la televisión. Su influencia trascendió los escenarios, ya que dedicó años a la formación de nuevas generaciones, impulsando la creación y el crecimiento de talentos jóvenes en diferentes disciplinas artísticas.

La familia del actor ha compartido detalles sobre los momentos finales de su vida. Su hijo Gerónimo Basile relató en una entrevista con 6AM W los detalles de su enfermedad: “El 01 de diciembre mi hermano Alessandro con un nudo en la garganta diciendo que mi papá tenía cáncer”, expresó.

Durante seis años, el actor se sometió a estudios médicos para buscar el origen de sus persistentes dolores de estómago. Fue a comienzos de diciembre cuando los médicos identificaron un cáncer de páncreas del tamaño de una bola de tenis.

Sobre la evolución de la enfermedad, Gerónimo describió el proceso como inesperadamente veloz. “Prácticamente eso fue fulminante, lo llevó en mes y medio, el deterioro fue una locura, no lo esperábamos tan rápido, pero también muy agradecido que haya sido así porque estaba sufriendo muchísimo, se empezó a adelgazar, sus últimos días fueron dolorosos pero divertidos también”, recordó.

La vida personal de Basile estuvo marcada por la presencia de Jackeline Lemaitre, su pareja y compañera inseparable. Ella, rodeada por su familia, enfrenta un duelo que ha sido especialmente duro. Según Gerónimo: “Han sido días muy fuertes para ella, aunque ya venía con el tema, ellos dos eran uno solo, pero creo que está mostrándose como la gran señora que es y dándonos el ejemplo de cómo afrontar algo como esto”.

El círculo cercano del actor también compartió impresiones sobre su estado de salud. El periodista y escritor Poncho Rentería, amigo de Basile, afirmó en conversación con Blu radio: “Estaba muy mal porque tenía un cáncer en el estómago... pasaba malos días; por eso mi mujer, que es médica, dijo: descansó de sus dolores, porque eran incorregibles”.

La relación entre Basile y Cartagena trascendió lo profesional. La ciudad se convirtió en el escenario de sus proyectos más queridos y en el lugar donde eligió pasar sus últimos años.

Uno de los hitos de su trayectoria fue su labor en la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). Durante más de 2 décadas, contribuyó a la organización y crecimiento de este evento, que se ha convertido en uno de los encuentros cinematográficos más importantes de América Latina.

El legado del actor no se limitó al ámbito institucional. Basile también impulsó iniciativas comunitarias orientadas a la educación artística y la identidad cultural del Caribe colombiano. Su implicación en proyectos de base demostró un compromiso genuino por la transformación social a través del arte y la solidaridad.

Ya en sus últimos años, Basile dedicó tiempo y recursos a sostener su fundación Corazón Contento en Cartagena. Este proyecto, que consideraba uno de sus mayores afectos, se convirtió en evidencia de su preocupación por el bienestar de la comunidad. La huella de su vida permanece tanto en la memoria colectiva como en las acciones concretas que impulsó en favor de los demás.