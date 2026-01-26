Colombia

Ministro de Defensa de Colombia respondió acusaciones del gobierno ecuatoriano de ‘facilitar’ el narcotráfico en la frontera: “Hay que enseñarles allá”

Las autoridades colombianas presentaron datos sobre operativos recientes en la frontera, enfatizando el incremento en decomisos de drogas y la colaboración trasnacional para enfrentar el crimen organizado en la región limítrofe

El Ministerio de Defensa de Colombia respondió a las acusaciones de inacción del presidente Noboa ante la crisis fronteriza con Ecuador - crédito EFE

En medio de la crisis que enfrenta Colombia con el vecino país de Ecuador, el Ministerio de Defensa le salió al paso a las acusaciones del presidente Daniel Noboa hacia el Gobierno nacional sobre una supuesta ‘inacción’ frente a los grupos criminales en la zona de frontera.

Ante las críticas del ecuatoriano, el ministro Pedro Sánchez entregó un balance de los operativos y vigilancia que han ejercido las fuerzas del orden en la frontera que abarca más de 500 kilómetros entre Colombia y Ecuador.

Según indicó el ministro, el endurecimiento de las operaciones antinarcóticos en la zona fronteriza ha dejado cifras sin precedentes en cuanto a decomisos de drogas ilícitas.

Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, las autoridades lograron incautar 286.161 kilogramos de cocaína, lo que representa un aumento del 321% respecto al gobierno anterior, indicó el jefe de cartera.

El ministro de Defensa aseguró que en Colombia se han dado fuertes resultados en zona de frontera - crédito X

Asimismo, la incautación de heroína también mostró un salto significativo, con 356 kilogramos confiscados y un crecimiento del 1.216%. La marihuana incautada alcanzó los 4.615 kilogramos, un 8% más que en el periodo previo.

El ministro Sánchez explicó que estos resultados son producto de una cooperación constante entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia con sus pares ecuatorianos.

Según indicó, esta coordinación se ha materializado mediante mecanismos como la Comisión Binacional Fronteriza, que, para el ministro, ha fortalecido las operaciones conjuntas y el intercambio de información, golpeando de manera directa a las estructuras de narcotráfico en la región.

Para el Gobierno nacional, estas cifras representan más que simples decomisos: evidencian una estrategia integral que busca debilitar las economías ilícitas, proteger a las comunidades fronterizas y consolidar la seguridad regional. Así lo destacó Sánchez al indicar que la nueva política no solo es reactiva, sino que apunta a atacar el problema desde distintos frentes.

Petro ordenó a las Fuerzas Militares acabar con el contrabando en la frontera con Ecuador - crédito Presidencia

En paralelo, el presidente Gustavo Petro ha llamado a las fuerzas de seguridad a intensificar aún más sus acciones en la frontera, tanto contra el narcotráfico como contra el contrabando.

Durante una intervención en Tumaco, en el departamento de Nariño, Petro insistió en la necesidad de que Colombia evite el ingreso de cualquier insumo para fabricar fentanilo, advirtiendo que esta sustancia es “35 veces más mala que la cocaína”.

El mandatario también enfatizó la importancia de compartir la experiencia colombiana con Ecuador para evitar que los agricultores ecuatorianos caigan en dinámicas similares a las que históricamente han afectado a las comunidades rurales colombianas.

“La Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador, y al Ejército, cómo se hace para controlar los puertos, cómo se hace para que el campesinado de Ecuador no vaya a caer en las mismas cosas en que nosotros hemos caído”, afirmó Petro, reforzando el enfoque preventivo en la lucha antidrogas.

La crisis entre Petro y Ecuador afectará el bolsillo de los colombianos

A partir del próximo 1 de febrero, Colombia aplicará un arancel del 30% a una extensa lista de productos ecuatorianos que ingresen a su mercado, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La medida repercutirá en sectores clave al imponer gravámenes a alimentos procesados, artículos industriales y material agrícola. En el área alimentaria, plátanos frescos y secos y el bocadillo de manzanito (Musa acuminata) figuran como algunos de los productos tradicionales ecuatorianos afectados. La lista también contempla panela, varios tipos de azúcar, así como preparados de remolacha o caña.

El sector industrial está involucrado a través de barrenos integrales, herramientas para maquinarias y fresas mecánicas. Estos insumos resultan esenciales en sectores manufactureros y extractivos que ahora tendrán que asumir el nuevo recargo para competir en el mercado colombiano. También se verán alcanzados productos agrícolas como frijoles secos –comunes y silvestres–, diferentes categorías de arroz (con cáscara, semiblanqueado y partido), y aceites vegetales como el de palma y girasol, junto con sus fraccionados refinados.

El impacto se extiende al segmento químico y de plásticos, donde los aranceles afectarán insecticidas, fungicidas, desinfectantes, raticidas, placas, láminas y cintas de polietileno y vinilo, insumos empleados tanto en la agricultura como en envases de empaque. Además, se incluyen productos como neumáticos nuevos de caucho para automóviles, camiones y aviones, así como papeles y cartones para acanalar.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció que también serán gravados los calzados impermeables de caucho o plástico, calzados con puntera metálica de protección, sacos y bolsas de polipropileno, tubos soldados de acero y aluminio, tubos de aleaciones de aluminio, alcohol etílico, aguardientes desnaturalizados y bentonita, un mineral utilizado en la industria.

