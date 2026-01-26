Colombia

Crimen de Adrián Pinzón: psicólogos analizan cómo la dependencia emocional y los celos llevaron a la tragedia familiar

Las circunstancias del hallazgo revelaron antecedentes de amenazas, problemas psiquiátricos y una grave conflictividad en el entorno familiar, lo que reabre el debate sobre la protección de la infancia ante situaciones de riesgo

El caso expuso la ausencia
El caso expuso la ausencia de atención psiquiátrica efectiva en situaciones de conflicto familiar.

La muerte de Adrián Mathías Pinzón Calvo, de nueve años, y de su padre Marco Antonio Pinzón en el centro de Bogotá puso en evidencia cómo la dependencia emocional, los celos y la ausencia de tratamiento psiquiátrico pueden desencadenar una tragedia familiar, según especialistas consultados por Caracol Radio. El caso permanece en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y el CTI.

La búsqueda de Adrián Mathías Pinzón Calvo concluyó tras el hallazgo de su cuerpo y el de su padre en las inmediaciones de la iglesia de Los Laches, en el centro de Bogotá en la madrugada del jueves 22 de enero después de varios días de búsqueda. Las autoridades confirmaron la muerte del menor, reportado como desaparecido desde el 17 de enero de 2026.

Según las primeras hipótesis, Marco Antonio Pinzón habría disparado contra su hijo y posteriormente se habría quitado la vida. El menor fue visto por última vez en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, cuando acompañaba a su padre en lo que la familia consideró un paseo.

Daniela Calvo, tía materna de Adrián, afirmó a El Tiempo que la custodia del niño recaía en ella. “Bloqueó todas las llamadas, el celular del niño lo apagó. Nos dejó incomunicados”, relató.

CTI de la Fiscalía General
CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso

Contexto familiar y antecedentes de salud mental

De acuerdo a la información conocida gracias a su familia, el entorno familiar reflejaba una alta conflictividad. La madre del menor reside en Estados Unidos y la ruptura sentimental con Marco Antonio Pinzón marcó un cambio en la dinámica familiar. Ambos, padre e hijo, regresaron juntos a Colombia en octubre de 2025.

Los antecedentes incluyeron episodios de salud mental de Pinzón, quien fue internado por problemas psiquiátricos y, según la familia materna, habría amenazado en reiteradas ocasiones a su expareja. “Si no volvían iba a asesinar a su hijo”, fue una de las advertencias que la familia asegura haber escuchado.

Violencia familiar y dependencia emocional, análisis de expertos

Desde una perspectiva psicológica, este suceso evidencia una de las formas más graves de violencia familiar. En entrevista para el noticiero del Mediodía de Caracol Radio, Manuela Rozo, magíster en psicología clínica, explicó: “Cuando hay una persona con dependencia emocional, la separación no solo es dolorosa, sino que se vive como un colapso interno; es decir, la persona pierde su fuente personal de afecto y de regulación afectiva y aparece un duelo patológico que está marcado por desesperanza, desesperación, miedo al abandono y pensamientos extremos”.

Rozo agregó que en estos casos, “en hombres con dependencia emocional, los hijos pueden ser percibidos como un vínculo que todavía los conecta con la mujer. Desde esta lógica distorsionada, aparece una forma de violencia instrumental”.

La especialista destacó que la falta de tratamiento adecuado, seguimiento clínico y acompañamiento psicológico convierte las crisis emocionales en riesgos reales para terceros, especialmente en contextos familiares.

Según Caracol Radio, la ausencia de atención psiquiátrica oportuna en personas con antecedentes evidencia el riesgo de no intervenir a tiempo en situaciones de alto conflicto.

La familia del menor había
La familia del menor había denunciado amenazas previas y episodios de violencia en el entorno cercano.

Urgencia de atención y protección en salud mental

Los expertos consultados por Caracol Radio señalaron que este tipo de hechos demuestra la urgencia de fortalecer los sistemas de atención en salud mental, la detección temprana de conductas violentas y la activación de rutas de protección para menores en situaciones de conflicto familiar. La prevención de violencias basadas en el control emocional y la dependencia afectiva constituye uno de los principales retos expuestos por el caso.

Entre 2021 y 2024, en Bogotá se registraron 159 muertes por homicidio en menores de 18 años, concentradas en un 65% en las zonas de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Engativá y Usme. Estos datos refuerzan la preocupación por la protección de la infancia en contextos vulnerables.

La tragedia reactivó la discusión
La tragedia reactivó la discusión sobre la necesidad de fortalecer la protección de menores en entornos vulnerables.

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación y el CTI mantienen abierta la indagación para esclarecer las circunstancias exactas del crimen. El caso de Adrián Mathías Pinzón Calvo permanece como un ejemplo de la gravedad que puede alcanzar la violencia familiar asociada a la dependencia emocional, los celos y la falta de atención en salud mental, según los testimonios y análisis recogidos por Caracol Radio.

