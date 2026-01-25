Colombia

Petro reaccionó a reciente encuesta que midió su imagen: criticó a la institucionalidad y afirmó que “el pueblo se cansó del engaño”

La reacción del mandatario se dio luego de que el sondeo nacional reflejara una percepción favorable entre una parte de la ciudadanía sobre su imagen, en medio de un escenario de opiniones divididas frente a su gestión

La encuesta fue elaborada por
La encuesta fue elaborada por el Centro Nacional de Consultoría y divulgada por la revista Cambio - crédito Iván Valencia/AP y Canva

El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente a los resultados de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada el domingo 25 de enero de 2026 por la revista Cambio, en la que se midió la percepción ciudadana sobre su imagen.

El mandatario se refirió a las cifras a través de su cuenta oficial en la red social X, en un mensaje que fue publicado tras conocerse los datos del estudio.

En la medición del CNC, los encuestados respondieron a la pregunta: “¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro?”. Los resultados arrojaron que el 48,8% manifestó tener una imagen positiva, el 42,1% expresó una imagen negativa, mientras que el 9,1% indicó no saber o no responder. La encuesta fue realizada en 56 municipios del país y consultó a personas mayores de edad en distintas regiones.

En su publicación, el jefe de Estado reaccionó a la medición señalando: “Que tan difícil es pensar que el pueblo colombiano se cansó del engaño y que si es imposible dentro de la institucionalidad constituida, tomada por intereses ajenos al pueblo, tomada por odios y anacronismos del pasado, entonces es necesario que se ejerza el poder constituyente del pueblo”, mensaje que fue difundido luego de que se conocieran los resultados del sondeo.

En su publicación, el presidente
En su publicación, el presidente hizo referencia al concepto de poder constituyente del pueblo - crédito @petrogustavo/X

El estudio del CNC se realizó a partir de 2.202 encuestas aplicadas en distintas zonas del país. La distribución regional de la muestra fue la siguiente: Caribe (431 encuestas), Centro-Oriente (366), Bogotá (340), Centro-Sur-Amazonía (191), Eje Cafetero (369), Llanos (137) y Pacífico (368). Según la ficha técnica, el margen de error de diseño es del 2,9%, con un nivel de confianza del 95%.

Además de la medición sobre la imagen presidencial, el estudio incluyó preguntas relacionadas con la percepción de avance del país en los últimos años. De acuerdo con los resultados, 6 de cada 10encuestados consideran que Colombia no ha avanzado en los últimos tres años, mientras que cuatro de cada diez opinan que sí ha habido avances durante ese periodo.

La encuesta también indagó sobre el impacto del aumento del salario mínimo. Según los datos reportados, el 48,4% de los consultados considera que se beneficia del incremento del 23% en el salario mínimo, mientras que el 33,7% afirma que se ve perjudicado por esta medida. Las cifras coinciden con el porcentaje de imagen positiva registrado para el presidente en la misma medición.

La encuesta se aplicó en
La encuesta se aplicó en 56 municipios de distintas regiones del país - crédito CNC

El CNC señaló que la valoración relativamente alta del presidente se relaciona con distintos aspectos de su gestión y presencia política. Entre los elementos mencionados se encuentra la actividad presidencial en regiones apartadas del país, particularmente en ciudades intermedias y poblaciones consideradas marginales, así como el aumento del salario mínimo decretado para el año en curso.

El estudio también hace referencia a factores externos que han incidido en la percepción del mandatario en algunos sectores, como los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las respuestas del jefe de Estado colombiano en defensa de la soberanía nacional, aspectos que, según el análisis incluido en la medición, han generado expresiones de solidaridad en parte de la ciudadanía.

Los resultados reflejaron un escenario
Los resultados reflejaron un escenario de opiniones divididas sobre el presidente - crédito Presidencia de Colombia

Los resultados del CNC contrastan con los datos de otra encuesta conocida en fechas cercanas. El sábado 24 de enero de 2026, el diario El Tiempo divulgó una medición realizada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, en la que se evaluó la imagen del presidente Gustavo Petro a nivel nacional.

Según ese sondeo, el 53,3% de los consultados manifestó desaprobación frente a la gestión presidencial, mientras que el 40,2% expresó aprobación. La encuesta señala que, aunque el índice de aprobación del mandatario ha mostrado ligeros incrementos en mediciones recientes, estos no han sido suficientes para superar los niveles de rechazo registrados.

Guarumo y EcoAnalítica indicaron que, de acuerdo con su análisis, la valoración negativa del Ejecutivo se mantiene asociada a percepciones ciudadanas sobre denuncias de corrupción y a la evaluación de la gestión gubernamental.

