Petro desmintió alertas de gremios sobre el riesgo en inversión de energía eléctrica por decreto de emergencia económica: esto dijo

Petro desmintió alertas de gremios sobre el riesgo en inversión de energía eléctrica por decreto de emergencia económica- crédito Presidencia/Cenace

El Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (Ceera) alertó que la reciente adopción del Decreto 0044 por parte del Gobierno nacional podría “desincentivar la inversión, afectar la bancabilidad de los proyectos y elevar el riesgo regulatorio” en el sector eléctrico, según un análisis del gremio.

La organización señaló que la carga financiera impuesta a los generadores, a través de los “aportes solidarios de energía” establecidos de manera homogénea, no contempla diferencias tecnológicas, de tamaño o capacidad económica entre los productores. En el caso de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), cuyos márgenes operativos son muy ajustados y enfrentan alta sensibilidad ante cambios regulatorios, esta medida representa un riesgo particular.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con el Ceera, el Decreto 0044 reconoce problemas como las altas pérdidas técnicas y no técnicas, la baja recaudación, el déficit de inversión en infraestructura y el predominio de usuarios vulnerables, pero sostiene que trasladar la solución financiera a los generadores puede comprometer la sostenibilidad del sistema.

La administración nacional, bajo la dirección de Gustavo Petro, oficializó en la mañana del 31 de diciembre el decreto que establece los impuestos correspondientes a la emergencia económica - crédito Dapre

El gremio admitió la necesidad de garantizar la continuidad del servicio eléctrico en el contexto actual, pero advirtió que la nueva regulación incrementa la incertidumbre y podría frenar el surgimiento de nuevos proyectos. Subrayó que la inversión en generación eléctrica exige capital elevado y depende de la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, factores que el decreto amenaza al transferir al sector la responsabilidad de cubrir deficiencias estructurales.

Tras la alerta del Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua, el presidente de la República, Gustavo Petro, desmintió, en sus redes sociales, el escenario expuesto por el gremio. Según su análisis, el país tiene un potencial energético invaluable por las condiciones climáticas que hay en el departamento de La Guajira.

El mandatario colombiano sostuvo que solo el departamento de La Guajira tiene un potencial de 60 gigas de energía limpia solar al año - crédito @petrogustavo/X

“No hay riesgos para generar energía eléctrica en Colombia. Solo el departamento de la Guajira tiene un potencial de 60 gigas de energía limpia solar al año (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

A la par, explicó que Colombia no tiene una demanda energética elevada en comparación con lo que puede producir, por lo que en un futuro puede ser exportada a otros países. “Colombia demanda 20 gigas anuales de energía. Podemos, transformando la radiación solar que cae en la Guajira, impulsar tanto a Colombia como a Venezuela y aún se puede exportar”, expuso.

Petro suspendió la venta de energía a Ecuador

Presidente Gustavo Petro aseguró que suspensión de venta de energía a Ecuador será temporal - crédito Luisa González/Adriano Machado/REUTERS

El gobierno de Colombia suspendió, el 22 de enero de 2026, la exportación de energía eléctrica a Ecuador, marcando un nuevo capítulo en la escalada diplomática y comercial entre ambos países. Si bien el presidente Gustavo Petro insistió en desvincular la medida del reciente enfrentamiento arancelario, persisten las interpretaciones que atribuyen el cese del suministro eléctrico a una respuesta directa a las decisiones del gobierno ecuatoriano.

El trasfondo inmediato de la controversia radica en el anuncio realizado el miércoles por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que estableció un arancel del 30% a las importaciones colombianas, justificando esa decisión en la supuesta inacción de Colombia frente al narcotráfico en la zona limítrofe.

A través de un comunicado, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, estableció que la hora cero para interrumpir la venta de electricidad sería el 22 de enero a las 6:00 p. m. Según el mandato presidencial, la justificación de la medida obedece a criterios internos: “Apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo, se restituirá nuestro servicio”, afirmó Petro en su mensaje, recogido por medios nacionales.

Mientras Petro remarcó que “no lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano”, desde el propio gabinete gubernamental surgieron declaraciones que matizan esa distancia con el conflicto comercial. En una postura previa, el ministro Palma manifestó:

“Reiteramos nuestro rechazo a las medidas unilaterales impuestas por el gobierno del país vecino y confiamos en que las vías diplomáticas y el diálogo franco permitan superar rápidamente las diferencias entre dos pueblos hermanos”. Estas afirmaciones arrojan dudas sobre el argumento oficial de que el cese del suministro eléctrico responde únicamente a necesidades internas.

El origen del desacuerdo se encuentra, según el propio Noboa, en lo que consideró una falta de colaboración de Colombia frente a los problemas fronterizos. Para sustentar el arancel, el mandatario ecuatoriano expresó: “Hemos conversado varias veces con el presidente Gustavo Petro y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado”, según recogió la prensa local. No obstante, la coyuntura se vio agravada aún más cuando, pocas horas antes del anuncio ecuatoriano, Petro publicó un mensaje calificando al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como “preso político”, un gesto que generó descontento en el gobierno vecino.