María Fernanda Cabal reveló la millonada que se gastó Francia Márquez en su gira por África: “Lo podía hacer virtualmente”

La visita oficial de Francia Márquez a África desata críticas por los altos gastos en viáticos divulgados por la senadora María Fernanda Cabal - crédito Vicepresidencia de Colombia/Prensa Senado

El reciente viaje de la vicepresidenta Francia Márquez al continente africano, entre el 7 y el 17 de diciembre de 2025, ha generado intensos cuestionamientos por los altos gastos involucrados.

Según reveló la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, a través de su cuenta de X, más de $530 millones de pesos se destinaron en recursos públicos para la gira que realizó la funcionaria por ocho países del continente africano.

De acuerdo con la Vicepresidencia, el objetivo de la visita de Márquez fue reforzar la presencia política y estratégica de Colombia en África y sentar las bases para una futura cumbre entre la Celac, presidida por Colombia, y la Unión Africana.

El combustible de la aeronave FAC 1222 representó la mayor parte del gasto, con más de 412 millones de pesos, según información oficial - crédito Prensa María Fernanda Cabal

No obstante, la congresista de oposición, tras presentar un derecho de petición al Comando General de las Fuerzas Militares colombianas, evidenció los gastos de la comitiva hacia ese continente, en la que cuestionó que se usaran dichos recursos para objetivos que, según ella, se podían mencionar de forma virtual.

“Francia Márquez se desplazó desde Colombia del 7 al 17 de diciembre al África, donde estuvo en Togo, Ghana, Senegal y Benín supuestamente para revisar acuerdos bilaterales. ¿No los podía hacer virtualmente?”, escribió la senadora en X.

El viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África en 2025 generó un gasto superior a 530 millones de pesos en recursos públicos - crédito @MariaFdaCabal/X

En los documentos revelados por la parlamentaria en la red social, la mayor parte del gasto corresponde al combustible de la aeronave FAC 1222, con un total de $412.206.696. Para la senadora, este desplazamiento aéreo generó una huella de carbono de 224.302 kilogramos de CO₂, una cifra que contrasta con el mensaje ambiental del Gobierno.

Además, Cabal reveló que la comitiva de 12 funcionarios que la acompañó al viaje al continente africano tuvo viáticos por 27.982 dólares (más de 103 millones de pesos colombianos), mientras que los de la propia Francia Márquez alcanzaron los 4.725 dólares (más de 17 millones de pesos), respectivamente.

La comitiva, integrada por 12 funcionarios, recibió viáticos que superaron los 103 millones de pesos colombianos durante el viaje oficial - crédito Prensa María Fernanda Cabal

“Mientras el Cauca se incendia, se mueren los caucanos, los niños son reclutados, Francia Márquez sigue viajando a África. ¿Saben cuánto se gastó en viáticos? $103 millones. Y en gasolina, $400 millones. ¿Por qué no le preguntamos a Francia si ha hecho algo por la gente de Suárez, Cauca? Que es víctima de combates de grupos ilegales. Qué indolencia el Gobierno del cambio”, comentó.

Por último, María Fernanda Cabal señaló su intención de mantener la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos en este tipo de desplazamientos. “Solicitando información oficial para que los colombianos conozcan con precisión en qué y cómo se están utilizando los recursos públicos”, puntualizó.

Hasta el momento, ni la vicepresidenta Francia Márquez ni la entidad se han pronunciado sobre la denuncia hecha por María Fernanda Cabal.

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la necesidad del viaje presencial y sugirió que los acuerdos pudieron gestionarse virtualmente - crédito Prensa María Fernanda Cabal

¿Qué hizo Francia Márquez en África?

En el mes de diciembre de 2025, la vicepresidenta Francia Márquez hizo su cuarto viaje al continente africano, centrando sus esfuerzos en África Occidental e impulsando la “reconexión” entre Colombia y la región.

La agenda oficial se extendió durante 10 días a partir del 8 de diciembre. Tras iniciar en Togo, la delegación se desplazó a Ghana, donde la vicepresidenta sostuvo un encuentro con su homóloga Naana Jane Opoku-Agyemang, prosiguiendo luego a Senegal y Benín para completar su recorrido diplomático.

El núcleo de la gira residió en su intervención en el IX Congreso Panafricano, celebrado en Lomé, Togo, donde defendió la necesidad de una unidad renovada entre América Latina, el Caribe y África para superar el hambre, la pobreza y las consecuencias del cambio climático.

La vicepresidenta participó en Lomé como representante nacional en el IX Congreso Panafricano y firmó dos acuerdos de cooperación con Togo - crédito @FranciaMarquezM

“Hoy dimos un paso histórico en la construcción de una relación sólida entre Colombia y Togo. Junto al ministro de Relaciones Exteriores togolés, firmamos dos acuerdos que abren, por primera vez en más de 30 años, un camino real de cooperación, diálogo y oportunidades entre nuestros pueblos”, mencionó la funcionaria colombiana en su momento.

En la fase final del viaje, las acciones se focalizaron en la dimensión financiera, una diferencia sustancial respecto a anteriores giras, que estuvieron más orientadas a la cultura.

Así mismo, la vicepresidenta mantuvo reuniones con directivos del Banco Africano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de África Occidental (BAOD) en Togo, el Fidelity Bank en Ghana y el Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO) en Senegal.

Esta fue la cuarta visita de Francia Márquez a África desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, enfocado en ampliar alianzas bilaterales - crédito @FranciaMarquezM/X

Estos encuentros buscaron allanar el camino para el intercambio comercial, abrir nuevos mercados para productos colombianos y avanzar hacia la eliminación de obstáculos como los visados diplomáticos.

Francia Márquez estuvo acompañada por una delegación de alto nivel, conformada por funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Cultura, representantes de ProColombia y empresarios interesados en explorar oportunidades en el continente africano.