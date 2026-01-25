Los New England Patriots de Christian González enfrentan a Denver Broncos por un boleto al Super Bowl: hora y dónde ver en Colombia el partido

Christian González llegó a los New England Patriots en 2023 cuando fue seleccionado en primera ronda del Draft - crédito New England Patriots

La presencia de Christian González en la defensa de New England Patriots representa un hito para el deporte colombiano, ya que el esquinero se encuentra a solo un triunfo de alcanzar su primera final de la NFL.

El equipo de Boston disputará la definición de la Conferencia Americana ante Denver Broncos, en un duelo marcado por la expectativa sobre el rendimiento del jugador de 23 años, cuya actuación ha sido determinante a lo largo de la campaña para que la franquicia aspire a regresar al Super Bowl desde los días con Tom Brady.

Los Patriots llegan a la disputa de la Conferencia Americana luego de batir en la Ronda Divisional a los Houston Texans por 28-16. González se fue una de las figuras en la línea defensiva al registrar nueve tacleadas, un pase defendido y una pérdida de balón forzada, que generó puntos directos para su equipo.

La defensa de los Patriots solo ha permitido 19 puntos en lo corrido de la postemporada - crédito Steven Senne/AP

Su intervención interrumpió los avances ofensivos de Houston, imponiendo un ritmo defensivo implacable y consolidando su influencia en el esquema de New England. Como resaltó el propio jugador tras la victoria: “Significa mucho para nosotros. Nadie contaba con nosotros en esta instancia; debemos seguir trabajando día a día”.

Sus declaraciones no son casualidad, pues el recorrido hasta la final viene marcado por la resiliencia. Tras un arranque de temporada con marca de 1-2, los Patriots sumaron 15 victorias en sus últimos 16 encuentros –incluidos los playoffs— liderados en la ofensiva por el mariscal Drake Maye, candidato al Jugador Más Valioso de la temporada en apenas su segunda temporada en la NFL.

Aunque la ofensiva no siempre se mostró fiable en lo corrido del año, la defensa fue capaz de definir partidos cruciales, sobre todo en los playoffs, donde permitieron solo 19 puntos y 448 yardas totales, a lo que se suman nueve capturas y seis balones recuperados.

El aporte latinoamericano en los Patriots se complementa con el pateador venezolano Andrés Borregales, quien mostró un rendimiento notable durante el partido ante Houston, ejemplificando el crecimiento colectivo del conjunto luego de su exitosa era con Tom Brady.

Bo Nix, quarterback de los Broncos de Denver, sufrió una fractura de tobillo que le hará perderse el partido ante los Patriots - crédito David Zalubowski/AP

En el otro bando, los Denver Broncos vienen de ser uno de los mejores equipos del año en la NFL. Con un balance de 14-3 durante la temporada regular, aseguraron el primer lugar de la Conferencia Americana Oeste y barrieron por 19-3 a Los Angeles Chargers en la ronda divisional.

Sin embargo, los Broncos llegan al partido previo al Super Bowl con una baja sensible durante dicho partido, luego de que su mariscal titular Bo Nix sufriese una fractura de tobillo. Esta situación obliga al retorno de Jarrett Stidham como mariscal titular, dos años después de su última aparición en el puesto y sin intentos de pase en temporada regular desde entonces.

Con ese panorama, el juego de los Broncos enfocado en pases cortos, control del reloj y cero errores, tendrá que arreglárselas ante unos Patriots cada vez más seguros de su línea defensiva. Aunque tradicionalmente la altura de Denver suele ser un factor determinante en el deporte estadounidense para este tipo de instancias, la falta de efectivos en los Broncos y el acierto de González en defensa y de Maye en ofensiva podrían ser determinantes.

Hora y dónde ver en Colombia el juego entre New England Patriots vs. Denver Broncos

El partido se disputará en el Empower Field de Denver, el domingo 25 de enero de 2026 a las 03:00 p. m. (hora colombiana), y será transmitido por ESPN y Disney+.

El ganador de este juego esperará lo que suceda a segunda hora en el Lumen Field de Seattle, donde los grandes favoritos del año, los Seattle Seahawks, recibirán a Los Angeles Rams para definir así los dos equipos que se disputarán el Super Bowl el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.