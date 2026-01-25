La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Heidy Julieth Rojas, de 22 años, fue asesinada en el barrio Los Alpes de Neiva por un grupo armado que irrumpió en su vivienda - crédito Freepik

Hay conmoción por el asesinato de una joven de 22 años, ocurrido hacia las 2:30 a. m. del miércoles 21 de enero de 2026, a manos, presuntamente, de un grupo de al menos seis hombres armados que irrumpieron en su vivienda situada en el barrio Nueva Granada, de Neiva (Huila).

Esa madrugada, la víctima, identificada como Heidy Julieth Rojas, habría intentado impedir el ingreso de los atacantes junto a su pareja y otro familiar; sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, porque la mujer recibió un disparo en la cabeza.

De inmediato, sus familiares la trasladaron de urgencia al hospital universitario de la ciudad, donde falleció por la gravedad de la herida. Rojas habría dejado un bebé de solo tres meses.

El asesinato de Heidy Rojas se suma a una cadena de violencia contra su familia, con atentados previos y la muerte de varios allegados - crédito Red Uno

Las primeras informaciones indican que los agresores golpearon la puerta con una maceta antes de disparar.

Entretanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt, señaló que la seccional de investigación judicial Sijín y la Fiscalía General de la Nación trabajan en la recolección de evidencias materiales para identificar a los responsables. Versiones cercanas al caso indicaron que serían integrantes de las disidencias de las Farc; sin embargo, serán las autoridades las que confirmen o desmientan esta información.

El coronel Betancourt precisó que la Policía rechaza estos actos violentos y pidió a la comunidad que suministre información bajo absoluta reserva, “información que sería efectiva para el esclarecimiento y obtener los resultados que la familia y la comunidad espera”.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Infancia y Adolescencia Municipal, Clara Peña, también repudió el asesinato y confirmó que la joven había denunciado amenazas contra su vida hace dos años.

Peña sostuvo que esos hechos deben investigarse y solicitó a la Fiscalía verificar si la denuncia sigue vigente y cuáles fueron los hechos reportados por Rojas. La funcionaria recalcó que el caso enluta a Neiva y representa un hecho que rechaza la Secretaría de la Mujer.

La Fiscalía abrió una investigación por homicidio mientras la comunidad de Nueva Granada permanece alarmada por la ola de hechos violentos - crédito Colprensa

“Ella había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía, pero son hechos que se deben investigar nuevamente, solicitarle a la Fiscalía si aún está la respectiva denuncia y que hechos denunció en su momento. En su caso, muy doloroso. Es un caso que enluta a Neiva y es un hecho que, indiscutiblemente, como Secretaría de la Mujer rechazamos”, dijo puntualmente la funcionaria.

Retaliaciones cobradas desde hace más de cinco años

De acuerdo con familiares, el crimen sería parte de una serie de retaliaciones contra el núcleo familiar de la víctima.

El historial de violencia que afecta a los allegados de Rojas incluye un atentado en octubre del 2023, en el que sobrevivió pero perdió un embarazo de cuatro meses de gestación; el asesinato de sus padres en 2018, según medios locales, en el mismo sector del barrio Nueva Granada, en medio de una presunta riña donde un sujeto le disparó a Mayerly Rojas Martínez y a su esposo, Manuel Antonio Hernández Carvajal, provocándoles la muerte.

Asimismo, se conoció la muerte de un hermano, identificado como Óscar Javier, hace ocho meses en el barrio Las Américas de la capital huilense, y la hospitalización de un primo en cuidados intensivos desde hace cuatro meses por hechos presuntamente violentos.

El crimen de Heidy Julieth Rojas ocurrió pese a su traslado de urgencia al hospital universitario de Neiva, donde falleció dejando un bebé de tres meses - crédito Galo Cañas/Cuatooscuro

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por homicidio, mientras la comunidad de Los Alpes permanece consternada por la reiteración de hechos violentos en el sector. Según datos oficiales, en lo que va de enero de 2026 se han registrado cuatro casos de feminicidios en los municipios de Neiva, Algeciras, El Agrado y Garzón, lo que mantiene en alerta a las autoridades.