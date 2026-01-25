Iván Cepeda estalló por posible traslado de puestos de votación en municipios en los que el Pacto Histórico tiene mayor impacto: “No nos dejemos”

Iván Cepeda estalló por posible traslado de puestos de votación en municipios en los que el Pacto Histórico tiene mayor impacto - crédito Colprensa

El 24 de enero de 2026, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, denunció durante un acto en la Plaza Primero de Mayo de Valledupar las posibles afectaciones a las elecciones legislativas y presidenciales originadas por la crisis de orden público en Colombia.

El senador enfatizó la importancia de preservar los puntos de votación en zonas rurales, pues allí el movimiento concentra su mayor caudal electoral.

“Ya comenzamos a escuchar que el orden público hace difícil o imposible la realización de elecciones en municipios en los que el Pacto Histórico tiene mayor votación”, sostuvo Cepeda, aludiendo a los intentos de trasladar estos puestos y pidiendo evitar que esto ocurra. “No nos dejemos ni el 8 de marzo ni el 31 de mayo, cuando es la primera vuelta presidencial”, expuso.

En medio de la convocatoria, Cepeda advirtió sobre intentos de excluirlo de la consulta prevista para el 8 de marzo de 2026, calificando la maniobra como “un acto de violación de derechos políticos de millones de personas que participamos en la consulta del 26 de octubre pasado”. Instó a los comités electorales, la base del Pacto Histórico y sus activistas a permanecer “alerta” ante cualquier intento de obstaculizar el proceso.

El legislador formuló un llamado a la movilización pacífica si se restringe su participación en la consulta interpartididsta.

“Que si se impide nuestra participación, nos movilicemos pacíficamente, pero de manera resuelta, porque no pueden impedirnos que se vote el día 8 de marzo”, instó, reforzando su postura sobre el derecho al voto.

Y agregó: “Significaría de una manera absolutamente clara y abierta, una violación de nuestros derechos políticos y por supuesto, motivaría la movilización del Pacto Histórico y las respuestas de carácter jurídico y político que nosotros consideremos son adecuadas ante una eventual violación de nuestros derechos”, se lee en la misiva.

Iván Cepeda se posiciona como favorito para segunda vuelta

El sondeo nacional de Guarumo y Ecoanalítica, publicado el 24 de enero de 2026, perfila una contienda presidencial en Colombia caracterizada por la marcada indecisión y un escenario donde Iván Cepeda consolidaría ventajas decisivas en diversas combinaciones de segunda vuelta, aunque el segmento de ciudadanos sin voto definido sigue siendo determinante. Los resultados, publicados por El Tiempo, reflejan que la incertidumbre electoral podría jugar un papel clave hasta el tramo final del proceso.

En varios de los emparejamientos hipotéticos, la franja de rechazo o indefinición supera incluso a quienes respaldan directamente a los candidatos, acentuando el desafío para todas las campañas. Según la encuesta, uno de cada cuatro colombianos aún no define su voto, una cifra que ilustra la volatilidad del panorama político actual.

Guarumo y Ecoanalítica detallan que si la segunda vuelta enfrentara a Cepeda con Juan Carlos Pinzón, 40,2% optaría por el candidato de izquierda y 16,1% por Pinzón, mientras una mayoría relativa (43,7%) declara que no elegiría a ninguno de los dos. En otro posible duelo, Cepeda frente a Vicky Dávila se traduce en un apoyo de 42% para Cepeda y 19,1% para Dávila, mientras el 38,9% rechaza ambas opciones.

El informe publicado por el medio citado también explora emparejamientos entre otros aspirantes, en particular la situación de Abelardo de la Espriella, que cobra protagonismo cuando Cepeda no está en el escenario. Frente a Sergio Fajardo, De la Espriella obtendría 32%, superando a Fajardo (21%), aunque la indecisión sube hasta 47%. Ante Paloma Valencia, el desequilibrio es más notorio: De la Espriella suma 34,4% y Valencia 9,5%, con un notable 56,1% de participantes que no respaldarían a ninguno. El patrón se repite en emparejamientos contra Pinzón (33,6% para De la Espriella, 10,8% para Pinzón, 55,6% de rechazo) y contra Dávila (35,1% para De la Espriella, 9,8% para Dávila, 55,1% sin preferencia).

La proyección de la encuesta otorga a Cepeda una posición de partida favorable también en la primera vuelta, con 33,6% de intención de voto. Este dato lo perfila como el nombre a batir en la carrera presidencial, aunque la elevada proporción de indecisos advierte que ninguna candidatura puede confiarse frente a un electorado tan volátil, según los datos publicados por El Tiempo.