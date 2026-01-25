Colombia

Director de la Ungrd respondió por los polémicos contratos de lanchas ambulancia en La Guajira: “Qué enorme desconocimiento”

El director de la Ungrd rechazó señalamientos sobre posibles sobrecostos en el proyecto de salud destinado a Maicao y afirmó que las críticas surgieron por cuestionamientos a la ubicación del territorio, no por denuncias formales sobre irregularidades en la contratación

Guardar
El director de la Unidad
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, reaccionó con dureza a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira.

La respuesta surgió desde su cuenta de red social X, espacio que utilizó para rechazar de manera frontal lo que calificó como información falsa y carente de rigor sobre presuntos sobrecostos y malas decisiones en contratos estatales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia apareció luego de que la revista Semana difundiera un contenido en el que la periodista Juanita Gómez puso en duda la utilidad de unas embarcaciones adquiridas por el Estado para el municipio de Maicao.

La controversia surgió luego de
La controversia surgió luego de que la periodista Juanita Gómez puso en duda la necesidad de las lanchas de la Ungrd, al señalar que Maicao no cuenta con acceso directo al mar ni a ríos navegables - crédito @juanitagomezl/Instagram

De esto se trata la denuncia periodística sobre la contratación de las lanchas ambulancias

En ese espacio, la comunicadora afirmó que “mientras los pacientes esperan medicinas y tratamientos, el Gobierno destinó $1.680 millones en lanchas ambulancia para Maicao, el problema es que no hay mar, ni río, y el puerto más cercano está a hora y media de distancia”, afirmación que Carrillo desmintió de forma categórica.

El señalamiento periodístico adoptó un tono crítico y sarcástico frente a la inversión pública, pues la comunicadora añadió: “Hay que ser un derrochador muy berraco para comprar unas lanchas donde no hay agua. No, no es un chiste. Véalos, hasta salen posando orgullosos en una foto. Esa es la política pública con plata suya y mía”.

También cuestionó la priorización del gasto al afirmar que “mientras en Colombia la gente sufre esperando por medicamentos, mientras hay pacientes que no reciben tratamientos, el Ministerio de Salud decidió entregar lanchas ambulancias en Maicao, donde no hay mar y tampoco hay río”.

1.680 millones de pesos costaron
1.680 millones de pesos costaron las ambulancias marítimas para Maícao - crédito Ministerio de Salud

La periodista sostuvo que las embarcaciones tuvieron un costo millonario y que su entrega se realizó a un hospital que permanece bajo intervención del Gobierno. También expresó dudas frente a la explicación oficial, al considerar que el argumento de fortalecer el traslado en zonas de difícil acceso no resultaba convincente, debido a que el mar se encuentra a más de una hora de distancia por carretera.

En su análisis, cuestionó además la decisión de escoger a Maicao y no a otros municipios costeros como Manaure o Riohacha, y concluyó su intervención con una crítica general al manejo de los recursos públicos, al presentar la imagen de una lancha sin uso en medio del desierto como símbolo de esa situación.

Carlos Carrillo respondió de manera tajante a las denuncias contra su gestión y contratación de las lanchas

Frente a ese panorama, Carrillo publicó un mensaje extenso en X en el que defendió la actuación de la entidad y cuestionó el enfoque del medio: “Qué enorme desconocimiento del territorio y qué evidente activismo político el de @RevistaSemana. Por supuesto que los medios deben investigar las contrataciones estatales, sin las denuncias sobre los carrotanques seguramente hoy Olmedo López estaría en los primeros lugares de la lista al Senado, pero esto no es denuncia, es desinformación (sic)”.

Carlos Carrillo defendió la contratación
Carlos Carrillo defendió la contratación y sostuvo que la información difundida carecía de rigor técnico y conocimiento territorial - crédito @CarlosCarrilloA/X

El director de la Ungrd centró su explicación en las particularidades geográficas y administrativas de la Alta Guajira, por lo que recordó que “en toda la Alta Guajira hay un solo municipio: Uribia. Son más de 8.000 km cuadrados controlados por el señor Buitrago, el amigo de Olmedo del que poco se habla”.

A renglón seguido, planteó una pregunta directa: “¿Está respondiendo ese municipio en todo su territorio? Obviamente no, por eso es indispensable el apoyo del Gobierno nacional, en este caso mediante el hospital de Maicao”.

Carrillo detalló las dificultades de movilidad en la zona y explicó que “el lado colombiano de la península no tiene carreteras, las trochas en el desierto básicamente desaparecen cuando hay lluvias y un recorrido de 80 o 100 kilómetros puede tardar incluso días”.

Una estrategia que combina rutas
Una estrategia que combina rutas marítimas y terrestres fue puesta en marcha para disminuir los tiempos de traslado de pacientes, aunque la iniciativa enfrenta críticas sobre la pertinencia y administración de los recursos públicos - crédito TodoColombia

También precisó que localidades como Siapana o Nazareth, donde la Ungrd instaló hospitales de campaña, “están a pocos kilómetros del mar” y cuentan con operación conjunta del Ministerio de Salud y el hospital de Maicao.

En otro fragmento de su mensaje, el alto funcionario defendió el uso de las lanchas como una herramienta logística necesaria. “¿Es tan difícil de entender para los enemigos del Gobierno?”, escribió, antes de explicar que las embarcaciones “atenderán puntos de la península como Puerto Estrella y muchos otros para llevar a los pacientes por mar hasta Puerto Bolívar, en donde existe conexión terrestre con el casco urbano de Uribia, Maicao y Riohacha”.

El director de la Ungrd también respondió de manera directa a las sospechas sobre irregularidades contractuales; en su publicación preguntó: “¿Hay alguna denuncia por sobrecostos, por direccionamiento de contratos o algo parecido?”. De inmediato sostuvo que “querer armar un escándalo porque se usan lanchas en la Alta Guajira es un acto evidente de mala fe”.

Carlos Carrillo respondió con un
Carlos Carrillo respondió con un extenso mensaje en el que defendió la actuación de la Ungrd y acusó al medio de promover una narrativa desinformada sobre la realidad de la Alta Guajira - crédito Concejo de Bogotá.

El pronunciamiento de Carrillo se produjo en un escenario marcado por antecedentes de corrupción dentro de la entidad, hechos que dejaron exfuncionarios judicializados y altos cargos bajo investigación, como él mismo detalló en su extenso mensaje. Aun así, el director buscó diferenciar esas situaciones de la contratación cuestionada y centró su mensaje en la necesidad de entender el territorio antes de emitir juicios públicos.

Temas Relacionados

Carlos CarrilloAlta GuajiraLa GuajiraUngrdDirector de la UngrdMinisterio de SaludMaicaoAmbulancias en lanchaGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Top de películas imprescindibles para

Sinuano Día: resultados del 25 de enero de 2026

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: resultados del 25

Sistema judicial colombiano está siendo usado para hostigar a periodistas y medios de comunicación, alerta la Sociedad Interamericana de Prensa

La SIP señaló que el incremento de acciones judiciales estaría orientado a ejercer presión sobre el trabajo periodístico, con impactos directos en la libertad de prensa y en el acceso de la ciudadanía a información de interés público

Sistema judicial colombiano está siendo

Aerocivil defiende cambios en los slots de El Dorado y responde a la alerta de la Iata, esta es su postura

La autoridad aeronáutica aseguró que la propuesta no rompe con estándares internacionales y busca corregir desequilibrios en los horarios de mayor demanda, abrir espacio a nuevas aerolíneas y garantizar un uso más equitativo de un bien público

Aerocivil defiende cambios en los

Anuncian suspensiones de agua por 24 horas en Bogotá y Soacha por trabajos en la última semana de enero: cómo prepararse para los cortes

Habitantes de distintas áreas experimentarán cambios en la distribución debido a importantes obras de mantenimiento. La Eaab compartió medidas especiales para reducir problemas y proteger infraestructuras

Anuncian suspensiones de agua por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Top de películas imprescindibles para

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Hermana de Yeison Jiménez conmueve con su mensaje tras el tributo de Bad Bunny a su hermano en Medellín

Paola Jara regresó a los escenarios y así compartió el emotivo momento: “Así nos toca a todas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Karina García causó revuelo en redes sociales por apasionado beso que protagonizó en ‘la casita’ de Bad Bunny

Deportes

EN VIVO - Millonarios vs.

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

La FIFA designó a Guadalajara como la sede de la selección Colombia para el Mundial 2026

Director deportivo de Millonarios da nuevos detalles de la posible llegada de James Rodríguez: “Ojalá que exista alguna posibilidad”

Luis Suárez se adueña de las portadas de los medios de Portugal luego de su segundo doblete consecutivo con Sporting Lisboa: “Matador”

Colombia vs. Venezuela: La Amarilla pierde ante la Vinotinto y complica su situación en el grupo de la Copa América de Futsal