Director de la Ungrd respondió por los polémicos contratos de lanchas ambulancia en La Guajira: “Qué enorme desconocimiento”

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, reaccionó con dureza a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira.

La respuesta surgió desde su cuenta de red social X, espacio que utilizó para rechazar de manera frontal lo que calificó como información falsa y carente de rigor sobre presuntos sobrecostos y malas decisiones en contratos estatales.

La controversia apareció luego de que la revista Semana difundiera un contenido en el que la periodista Juanita Gómez puso en duda la utilidad de unas embarcaciones adquiridas por el Estado para el municipio de Maicao.

De esto se trata la denuncia periodística sobre la contratación de las lanchas ambulancias

En ese espacio, la comunicadora afirmó que “mientras los pacientes esperan medicinas y tratamientos, el Gobierno destinó $1.680 millones en lanchas ambulancia para Maicao, el problema es que no hay mar, ni río, y el puerto más cercano está a hora y media de distancia”, afirmación que Carrillo desmintió de forma categórica.

El señalamiento periodístico adoptó un tono crítico y sarcástico frente a la inversión pública, pues la comunicadora añadió: “Hay que ser un derrochador muy berraco para comprar unas lanchas donde no hay agua. No, no es un chiste. Véalos, hasta salen posando orgullosos en una foto. Esa es la política pública con plata suya y mía”.

También cuestionó la priorización del gasto al afirmar que “mientras en Colombia la gente sufre esperando por medicamentos, mientras hay pacientes que no reciben tratamientos, el Ministerio de Salud decidió entregar lanchas ambulancias en Maicao, donde no hay mar y tampoco hay río”.

La periodista sostuvo que las embarcaciones tuvieron un costo millonario y que su entrega se realizó a un hospital que permanece bajo intervención del Gobierno. También expresó dudas frente a la explicación oficial, al considerar que el argumento de fortalecer el traslado en zonas de difícil acceso no resultaba convincente, debido a que el mar se encuentra a más de una hora de distancia por carretera.

En su análisis, cuestionó además la decisión de escoger a Maicao y no a otros municipios costeros como Manaure o Riohacha, y concluyó su intervención con una crítica general al manejo de los recursos públicos, al presentar la imagen de una lancha sin uso en medio del desierto como símbolo de esa situación.

Carlos Carrillo respondió de manera tajante a las denuncias contra su gestión y contratación de las lanchas

Frente a ese panorama, Carrillo publicó un mensaje extenso en X en el que defendió la actuación de la entidad y cuestionó el enfoque del medio: “Qué enorme desconocimiento del territorio y qué evidente activismo político el de @RevistaSemana. Por supuesto que los medios deben investigar las contrataciones estatales, sin las denuncias sobre los carrotanques seguramente hoy Olmedo López estaría en los primeros lugares de la lista al Senado, pero esto no es denuncia, es desinformación (sic)”.

El director de la Ungrd centró su explicación en las particularidades geográficas y administrativas de la Alta Guajira, por lo que recordó que “en toda la Alta Guajira hay un solo municipio: Uribia. Son más de 8.000 km cuadrados controlados por el señor Buitrago, el amigo de Olmedo del que poco se habla”.

A renglón seguido, planteó una pregunta directa: “¿Está respondiendo ese municipio en todo su territorio? Obviamente no, por eso es indispensable el apoyo del Gobierno nacional, en este caso mediante el hospital de Maicao”.

Carrillo detalló las dificultades de movilidad en la zona y explicó que “el lado colombiano de la península no tiene carreteras, las trochas en el desierto básicamente desaparecen cuando hay lluvias y un recorrido de 80 o 100 kilómetros puede tardar incluso días”.

También precisó que localidades como Siapana o Nazareth, donde la Ungrd instaló hospitales de campaña, “están a pocos kilómetros del mar” y cuentan con operación conjunta del Ministerio de Salud y el hospital de Maicao.

En otro fragmento de su mensaje, el alto funcionario defendió el uso de las lanchas como una herramienta logística necesaria. “¿Es tan difícil de entender para los enemigos del Gobierno?”, escribió, antes de explicar que las embarcaciones “atenderán puntos de la península como Puerto Estrella y muchos otros para llevar a los pacientes por mar hasta Puerto Bolívar, en donde existe conexión terrestre con el casco urbano de Uribia, Maicao y Riohacha”.

El director de la Ungrd también respondió de manera directa a las sospechas sobre irregularidades contractuales; en su publicación preguntó: “¿Hay alguna denuncia por sobrecostos, por direccionamiento de contratos o algo parecido?”. De inmediato sostuvo que “querer armar un escándalo porque se usan lanchas en la Alta Guajira es un acto evidente de mala fe”.

El pronunciamiento de Carrillo se produjo en un escenario marcado por antecedentes de corrupción dentro de la entidad, hechos que dejaron exfuncionarios judicializados y altos cargos bajo investigación, como él mismo detalló en su extenso mensaje. Aun así, el director buscó diferenciar esas situaciones de la contratación cuestionada y centró su mensaje en la necesidad de entender el territorio antes de emitir juicios públicos.