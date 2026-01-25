Concejal del Centro Democrático denunció falta de garantías de seguridad para hacer política en Bogotá: “No puede haber territorios vedados”

El concejal aseguró que la existencia de vetos a la actividad política evidencia el avance del crimen organizado y el control territorial en algunas zonas de Bogotá - crédito Prensa concejal Óscar Ramírez Vahos

El concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos, del partido Centro Democrático, denunció públicamente que en algunos sectores de la ciudad no existen las condiciones de seguridad necesarias para realizar actividades políticas.

Según indicó, la información recibida por parte de la ciudadanía advierte sobre riesgos para quienes buscan adelantar encuentros o reuniones en determinadas zonas, lo que, a su juicio, configura una situación de alta gravedad institucional.

De acuerdo con lo expuesto por el cabildante, estas alertas se materializaron recientemente cuando se le informó que debía abstenerse de acudir a un encuentro en la zona alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Ramírez Vahos afirmó que, debido a estas advertencias, no pudo asistir a la reunión programada en ese sector del sur de la capital.

Advertencias y restricciones a la actividad política

Ramírez Vahos señaló que, debido a esas advertencias, no pudo participar en una reunión programada en ese sector de la ciudad - crédito Concejo de Bogotá

En un video difundido públicamente, el concejal explicó el contexto de la situación y señaló que la falta de garantías afecta directamente el ejercicio de su labor. Además, sostuvo que este tipo de advertencias no pueden considerarse hechos aislados y que, por el contrario, evidencian un escenario en el que la actividad política enfrenta restricciones derivadas de condiciones de inseguridad.

En ese sentido, señaló que la imposibilidad de ingresar a ciertos territorios para adelantar encuentros con la comunidad representa una afectación directa a las garantías democráticas.

Ramírez Vahos indicó que estas situaciones terminan limitando el contacto entre los representantes políticos y la ciudadanía, especialmente en sectores donde, según afirmó, se reporta una mayor presencia de estructuras delincuenciales. Para el cabildante, la advertencia de no asistir a un evento político constituye una señal de alerta sobre el control que estarían ejerciendo actores ilegales en determinadas zonas de la ciudad.

Sobre control territorial y criminalidad

El concejal afirmó que esta situación debilita la confianza ciudadana en el Estado y fortalece a las estructuras delincuenciales - crédito Colprensa

En sus declaraciones, el concejal fue enfático en relacionar estas restricciones con el avance de organizaciones criminales en Bogotá. “Esto no solo vulnera los derechos de los candidatos, sino que intimida a las comunidades y genera miedo en la ciudadanía, que termina siendo rehén del control territorial ejercido por estructuras delincuenciales; mientras tanto el Distrito sigue cediéndole espacio a la delincuencia”, señaló.

Según Ramírez Vahos, la existencia de zonas donde no es posible realizar actividades políticas refleja una pérdida de control por parte del Estado en ciertos territorios. En sus afirmaciones, cuestionó que se tolere la presencia de áreas vedadas para el ejercicio democrático y aseguró que esta situación fortalece a las estructuras criminales, al tiempo que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El cabildante insistió en que la seguridad no solo debe entenderse como una condición para la movilidad o la vida cotidiana, también como un requisito indispensable para el ejercicio pleno de los derechos políticos. Así las cosas, reiteró que la imposibilidad de realizar reuniones o encuentros con la comunidad en algunas zonas de la ciudad constituye un hecho que debe ser atendido de manera prioritaria por las autoridades distritales.

Llamado al Distrito y propuesta de militarización

El cabildante reiteró su propuesta de militarizar las zonas más peligrosas de la ciudad - crédito Colprensa

Frente a este panorama, Ramírez Vahos dirigió un llamado directo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, así como al secretario de Seguridad, César Restrepo, y al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. De acuerdo con el concejal, estas dependencias deben asumir de manera inmediata la defensa de las garantías democráticas y reforzar la presencia institucional en los sectores donde se reportan este tipo de restricciones.

“Pedimos al alcalde Carlos Fernando Galán, y en específico al secretario de Seguridad, que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos y que no permitan que bandas delincuenciales sean las que controlen el territorio”, sostuvo el cabildante.

En sus declaraciones, Ramírez Vahos también reiteró una propuesta que, según afirmó, ha venido planteando sin que haya sido atendida por las autoridades. “Nuestra propuesta de MILITARIZAR YA las zonas más peligrosas sigue siendo desatendida por un secretario de Seguridad que tampoco ha instalado una sola cámara”, afirmó, al cuestionar las acciones implementadas hasta el momento en materia de seguridad.

“No se puede permitir que el miedo imponga fronteras invisibles ni silencie la democracia”, concluyó Ramírez Vahos.