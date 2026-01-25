Colombia

Concejal del Centro Democrático denunció falta de garantías de seguridad para hacer política en Bogotá: “No puede haber territorios vedados”

El pronunciamiento se conoció luego de que el cabildante asegurara haber recibido advertencias ciudadanas que le impidieron asistir a una reunión en la parte alta de Ciudad Bolívar

Guardar
El concejal aseguró que la existencia de vetos a la actividad política evidencia el avance del crimen organizado y el control territorial en algunas zonas de Bogotá - crédito Prensa concejal Óscar Ramírez Vahos

El concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos, del partido Centro Democrático, denunció públicamente que en algunos sectores de la ciudad no existen las condiciones de seguridad necesarias para realizar actividades políticas.

Según indicó, la información recibida por parte de la ciudadanía advierte sobre riesgos para quienes buscan adelantar encuentros o reuniones en determinadas zonas, lo que, a su juicio, configura una situación de alta gravedad institucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo expuesto por el cabildante, estas alertas se materializaron recientemente cuando se le informó que debía abstenerse de acudir a un encuentro en la zona alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Ramírez Vahos afirmó que, debido a estas advertencias, no pudo asistir a la reunión programada en ese sector del sur de la capital.

Advertencias y restricciones a la actividad política

Ramírez Vahos señaló que, debido
Ramírez Vahos señaló que, debido a esas advertencias, no pudo participar en una reunión programada en ese sector de la ciudad - crédito Concejo de Bogotá

En un video difundido públicamente, el concejal explicó el contexto de la situación y señaló que la falta de garantías afecta directamente el ejercicio de su labor. Además, sostuvo que este tipo de advertencias no pueden considerarse hechos aislados y que, por el contrario, evidencian un escenario en el que la actividad política enfrenta restricciones derivadas de condiciones de inseguridad.

En ese sentido, señaló que la imposibilidad de ingresar a ciertos territorios para adelantar encuentros con la comunidad representa una afectación directa a las garantías democráticas.

Ramírez Vahos indicó que estas situaciones terminan limitando el contacto entre los representantes políticos y la ciudadanía, especialmente en sectores donde, según afirmó, se reporta una mayor presencia de estructuras delincuenciales. Para el cabildante, la advertencia de no asistir a un evento político constituye una señal de alerta sobre el control que estarían ejerciendo actores ilegales en determinadas zonas de la ciudad.

Sobre control territorial y criminalidad

El concejal afirmó que esta
El concejal afirmó que esta situación debilita la confianza ciudadana en el Estado y fortalece a las estructuras delincuenciales - crédito Colprensa

En sus declaraciones, el concejal fue enfático en relacionar estas restricciones con el avance de organizaciones criminales en Bogotá. “Esto no solo vulnera los derechos de los candidatos, sino que intimida a las comunidades y genera miedo en la ciudadanía, que termina siendo rehén del control territorial ejercido por estructuras delincuenciales; mientras tanto el Distrito sigue cediéndole espacio a la delincuencia”, señaló.

Según Ramírez Vahos, la existencia de zonas donde no es posible realizar actividades políticas refleja una pérdida de control por parte del Estado en ciertos territorios. En sus afirmaciones, cuestionó que se tolere la presencia de áreas vedadas para el ejercicio democrático y aseguró que esta situación fortalece a las estructuras criminales, al tiempo que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El cabildante insistió en que la seguridad no solo debe entenderse como una condición para la movilidad o la vida cotidiana, también como un requisito indispensable para el ejercicio pleno de los derechos políticos. Así las cosas, reiteró que la imposibilidad de realizar reuniones o encuentros con la comunidad en algunas zonas de la ciudad constituye un hecho que debe ser atendido de manera prioritaria por las autoridades distritales.

Llamado al Distrito y propuesta de militarización

El cabildante reiteró su propuesta
El cabildante reiteró su propuesta de militarizar las zonas más peligrosas de la ciudad - crédito Colprensa

Frente a este panorama, Ramírez Vahos dirigió un llamado directo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, así como al secretario de Seguridad, César Restrepo, y al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. De acuerdo con el concejal, estas dependencias deben asumir de manera inmediata la defensa de las garantías democráticas y reforzar la presencia institucional en los sectores donde se reportan este tipo de restricciones.

“Pedimos al alcalde Carlos Fernando Galán, y en específico al secretario de Seguridad, que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos y que no permitan que bandas delincuenciales sean las que controlen el territorio”, sostuvo el cabildante.

En sus declaraciones, Ramírez Vahos también reiteró una propuesta que, según afirmó, ha venido planteando sin que haya sido atendida por las autoridades. “Nuestra propuesta de MILITARIZAR YA las zonas más peligrosas sigue siendo desatendida por un secretario de Seguridad que tampoco ha instalado una sola cámara”, afirmó, al cuestionar las acciones implementadas hasta el momento en materia de seguridad.

“No se puede permitir que el miedo imponga fronteras invisibles ni silencie la democracia”, concluyó Ramírez Vahos.

Temas Relacionados

Óscar Ramírez VahosCentro DemocráticoActividad políticaCiudad BolívarInseguridadControl territorialCrimen organizadoAlcaldía de BogotáSecretaría de Seguridad de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: Titi Rodríguez marcó el segundo del verde en Palmaseca

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, “Azucareros” y el “Poderoso de la Montaña” buscan sumar con urgencia los tres puntos

Deportivo Cali vs. Medellín EN

Abelardo de la Espriella se refirió a la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica que lo deja en segundo lugar: “No se pelea”

La más reciente medición muestra una diferencia significativa entre los dos aspirantes mejor posicionados en intención de voto, mientras que otras figuras políticas mantienen porcentajes lejos de los líderes

Abelardo de la Espriella se

La Superintendencia de Sociedades vuelve a intervenir en el fútbol colombiano con Pereira: así le fue en otros clubes

La entidad tomó el control del club por sus deudas con los acreedores y pasivos, un hecho que se ha repetido en distintas instituciones y solo una desapareció

La Superintendencia de Sociedades vuelve

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Heidy Julieth Rojas fue trasladada al hospital después de recibir un disparo en la cabeza por parte de varios atacantes durante la madrugada en el barrio Nueva Granada

La violenta cadena de homicidios

Congresista reveló las razones por las que fue sometida a prueba de polígrafo tras orden de Carlos Caicedo: “Probar mi lealtad”

Ingrid Aguirre, representante a la Cámara, denunció acoso laboral al interior del partido Fuerza Ciudadana

Congresista reveló las razones por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violenta cadena de homicidios

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

ENTRETENIMIENTO

K-pop en Colombia: las 10

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Juanes, Feid, Arctic Monkeys y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milan con temática futbolera: “Miren a quién puse a jugar con la selección Colombia...”

Expareja de Renzo Meneses, de ‘La casa de los famosos Colombia’, respondió a señalamientos por falsa denuncia en su contra: “Tengo pruebas”

Martha Isabel Bolaños habló sobre su cita fallida con Christopher Carpentier: “Está acostumbrado a que todas las mujeres se lo den”

Deportes

Deportivo Cali vs. Medellín EN

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: Titi Rodríguez marcó el segundo del verde en Palmaseca

La Superintendencia de Sociedades vuelve a intervenir en el fútbol colombiano con Pereira: así le fue en otros clubes

Alfredo Morelos, por fin, es jugador de Atlético Nacional y así fue su presentación: “No es normal”

Luis Javier Suárez sigue imparable con el Sporting de Lisboa: nuevo doblete en la Liga de Portugal

Cruz Azul habría hecho una “jugadita” para que Miguel Ángel Borja descartara la contratación: polémica revelación