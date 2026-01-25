Barranquillera en TikTok denuncia que los rolos son prejuiciosos: “Bogotá no solamente es elitista, también es racista”

Una joven costeña comparte su perspectiva sobre el racismo sutil y selectivo que ha observado en Bogotá. A través de una anécdota personal y la experiencia de sus amigos, explora cómo los prejuicios se disfrazan de preferencias personales - crédito @saritafayadh / TikTok

Las experiencias de discriminación racial y clasismo en Bogotá han sido motivo de debate en redes sociales, especialmente desde que la creadora de contenido @saritafayadh expuso su visión en un video viral.

Aunque la capital colombiana es reconocida por su diversidad, el relato de la joven costeña reveló matices menos visibles de la convivencia cotidiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su testimonio, @saritafayadh planteó la existencia de un “racismo selectivo” en Bogotá, una forma de exclusión que, según sus palabras, no siempre es directa ni explícita. “¿Por qué nadie habla del racismo selectivo que hay en Bogotá?”, preguntó en su mensaje, aclarando que, aunque nunca lo ha sufrido en carne propia por su color de piel y apellido árabe, sí ha sido testigo de situaciones preocupantes.

La creadora de contenido señaló que en la capital “el racismo no siempre es explícito, es con palabras bonitas”. Compartió frases escuchadas en círculos sociales que, según ella, encubren prejuicios: “Es que ella no es mi tipo”, “No es para presentar”, “Es como para pasar el rato”, “Tiene aspecto para pasar el rato”. Para @saritafayadh, estas expresiones refuerzan una exclusión sutil dirigida especialmente a personas costeñas de piel más oscura, incluso si cuentan con logros personales y profesionales.

Pese a ser una ciudad diversa, Bogotá presenta casos de racismo - crédito Secretaría de Movilidad

El relato fue ilustrado con una anécdota personal. La joven contó que un hombre bogotano, descrito como parte de una familia “top”, la invitó a salir y le confesó sin reservas que nunca presentaría a su familia a una mujer morena.

La razón no era afinidad ni gustos personales, sino la presión familiar para “traer una mujer blanca que dé herederos blancos”. Al compartir esta experiencia, @saritafayadh concluyó: “No era gusto, no era por compatibilidad, era racismo. Y eso es lo más cruel que veo aquí, que no siempre es odio. A veces es selección”.

El video generó una avalancha de comentarios de otras personas que validaron el testimonio y compartieron sus vivencias. Una usuaria escribió: “Cuando estuve en Bogotá la mayoría de los rolos tenían rasgos indígenas, solo que tenían la piel clara”.

Otro participante agregó: “Bogotá es racista y es xenofóbica”. También hubo voces que matizaron la discusión, recordando que la discriminación no es exclusiva de la capital. “Incluso cuando Barranquilla es una ciudad diversa. Es la ciudad más racista de la costa y tengo razones de peso para decirlo”, afirmó alguien más.

El racismo en Bogotá, según el video, se manifiesta en comentarios simples - crédito Óscar Pérez

Desde la perspectiva de @saritafayadh, la raíz de este fenómeno es histórica. Contrapuso la diversidad de Barranquilla, donde la mezcla de raíces africanas, árabes, italianas y palestinas forma parte del día a día, al legado colonial de Bogotá, que “heredó una idea silenciosa: entre más blanco, más estatus; entre más rasgos europeos, más presentables”.

El fenómeno no se limita al círculo social o económico. La joven destacó que la discriminación puede estar presente tanto en sectores privilegiados como en ambientes más humildes. En sus palabras: “No todo el que tiene plata también es racista. Tú puedes ver racismo también en la persona más normal económicamente”.

Entre los comentarios, una mujer narró su experiencia al buscar vivienda en Bogotá: “Cuando iba a arrendar, no mija, aquí no se le arrienda a costeño. Llegaba a la tienda y me atendían de última, viví en estrato 3 y muchas veces lloraba, pero me acostumbré a no poner atención y soy cartagenera, y no soy negrita”.

Otros usuarios resaltaron que la discriminación se expresa de formas sutiles: “Los rolos preguntan dónde estudiaste o tu nombre, y según el apellido o la institución viene su forma de tratar a esa persona”. Incluso apareció una pregunta que refleja la normalización de ciertos prejuicios: “¿Qué tiene de malo querer tener hijos blanquitos?”.

Algunas personas denunciaron que ser graduados de ciertas intituciones educativas es motivo de discriminación - crédito El Nuevo Siglo

No faltaron mensajes que buscaron relativizar el problema. “Yo viendo esto, siendo rola, morena y jamás siendo juzgada por mi color de piel”, comentó otra internauta, mostrando que las vivencias pueden variar según el entorno y las circunstancias individuales.

Las cifras oficiales también arrojan luz sobre este fenómeno. Según la Encuesta Multipropósito 2021, revisada en el portal SaluData, el 1% de los bogotanos reportó haber sufrido discriminación por raza u origen étnico, con mayor incidencia en localidades como La Flora (Usme) y Lucero (Ciudad Bolívar). Los datos indican que afrocolombianos y personas de tez más oscura enfrentan índices más altos de exclusión.