Colombia

Ataque armado en Atlántico dejó un joven muerto y dos heridos; el caso estaría asociado a disputas entre Los Costeños y Los Pepes

John Leider Montes Mallarino perdió la vida tras un atentado a bala mientras compartía con amigos; la Policía atribuye el hecho a la confrontación entre grupos delincuenciales

Guardar
Las autoridades investigan el caso
Las autoridades investigan el caso y refuerzan la seguridad en Soledad ante la escalada de violencia - crédito Policía Nacional

Un ataque armado ocurrido en la madrugada de este domingo 25 de enero de 2026 en el barrio Las Moras, municipio de Soledad, Atlántico, dejó como saldo la muerte de un joven de 22 años y dos personas lesionadas.

La víctima fatal fue identificada como John Leider Montes Mallarino, mientras que los heridos responden a los nombres de Willinton José Ortiz Manjarrez, de 26 años, y John Freddy Hernández Acosta, de 23.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró hacia las 2:00 a. m., cuando las tres víctimas departían en la terraza de un apartamento.

En ese momento, un individuo se aproximó a pie, desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra el grupo. Tras realizar los disparos, el agresor huyó rápidamente del lugar y, según versiones preliminares, abordó una motocicleta para escapar.

Imagen de referencia. Ataque armado
Imagen de referencia. Ataque armado en Soledad deja un joven muerto y dos heridos en el barrio Las Moras - crédito Colprensa

El estruendo de las detonaciones alarmó a los habitantes del sector, quienes auxiliaron a los heridos y los trasladaron de inmediato al Hospital Universidad del Norte. Pese a los esfuerzos médicos, John Leider Montes Mallarino falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial.

Los otros dos jóvenes permanecen bajo observación médica y su estado de salud es reservado, según informaron fuentes hospitalarias.

Agentes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) acudieron al sitio para adelantar las labores de inspección y recolección de pruebas.

Uno de los sobrevivientes relató a las autoridades que el ataque ocurrió mientras compartían bebidas alcohólicas, cuando “hizo presencia un hombre que disparó”.

Las primeras hipótesis manejadas por la Policía apuntaron a una confrontación entre estructuras delictivas conocidas como Los Pepes y Los Costeños, organizaciones que se disputan el control territorial y la venta de estupefacientes en la zona.

Las autoridades señalaron que el barrio Las Moras se encuentra bajo la influencia de Los Costeños, grupo que mantiene presencia activa en diferentes sectores del municipio.

Un hombre asesinado y dos
Un hombre asesinado y dos lesionados tras balacera nocturna en Soledad, Atlántico - crédito Redes sociales

El caso sigue en investigación, mientras la Policía Metropolitana de Barranquilla refuerza los operativos en Soledad ante la escalada de violencia asociada a disputas entre bandas.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la identificación y captura de los responsables de este hecho, que vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad en el área metropolitana.

Hombre fue asesinado tras fin de tregua entre bandas criminales en Barranquilla

Un nuevo hecho violento sacudió la noche del sábado 24 de enero de 2026 en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla, cuando un hombre fue asesinado a balazos mientras permanecía en una terraza junto a su esposa.

La víctima, identificada como John Jairo Villafañe Villa, de 29 años, fue abordada por un sujeto a pie que lo llamó por su nombre antes de dispararle al menos tres veces en la cabeza. La mujer que lo acompañaba resultó ilesa.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como John Jairo Villafañe Villa - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

El ataque se produjo alrededor de las 8:40 p. m. en la calle 28 con carrera 34. Testigos afirmaron que, tras los disparos, el agresor huyó rápidamente del sector.

Los presentes intentaron auxiliar a la víctima, pero al verificar que no tenía signos vitales, permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades.

La Policía Metropolitana de la ciudad de Barranquilla inició de inmediato la investigación, asignando el caso a detectives de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín).

Los primeros indicios apuntan a una posible conexión con la disputa territorial entre las bandas criminales conocidas como Los Costeños y Los Pepes, quienes se enfrentan por el control del microtráfico en la zona.

El contexto detrás de este crimen se enmarca en el reciente fin de la supuesta tregua establecida entre ambas organizaciones, lideradas por Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

El acuerdo, que concluyó el pasado 20 de enero de 2026, precedió a un aumento de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, generando preocupación en la comunidad y las autoridades locales.

Temas Relacionados

Asesinato en AtlánticoHomicidio en AtlánticoCrimen en AtlánticoViolencia en AtlánticoSoledad AtlánticoLos CosteñosLos PepesColombia-Noticias

Más Noticias

Integrante de banda de Rock acusado de violar a mujeres en Bogotá quedó en libertad, según víctimas: “Por vencimiento de términos”

Las víctimas expresaron preocupación por la reciente excarcelación del exvocalista de Electric Mistakes, que enfrenta señalamientos por violencia sexual, debido a retrasos en el proceso penal abiertos por la justicia colombiana

Integrante de banda de Rock

La FIFA designó a Guadalajara como la sede de la selección Colombia para el Mundial 2026

La Tricolor tendrá su sede de concentración en la segunda ciudad más grande de México y en la cual recibirá a la selección ganadora del repechaje internacional en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo

La FIFA designó a Guadalajara

Paola Jara regresó a los escenarios y así compartió el emotivo momento: “Así nos toca a todas”

La cantante colombiana sorprendió a sus seguidores al compartir su primera presentación tras el nacimiento de su hija, mostrando un lado más sensible, sincero y fuerte que ha conquistado a su público de siempre

Paola Jara regresó a los

Director deportivo de Millonarios da nuevos detalles de la posible llegada de James Rodríguez: “Ojalá que exista alguna posibilidad”

Ariel Michaloutsos aseguró que, de darse la contratación de James Rodríguez, esta no cuadraría en la estrategia deportiva del club, pues los diálogos iniciaron desde antes de su llegada

Director deportivo de Millonarios da

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Millonarios debuta de local ante más de 20.000 personas, que le exigen a Hernán Torres una victoria luego de perder en la primera jornada ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana

EN VIVO - Millonarios vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una región atrapada entre las

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara regresó a los

Paola Jara regresó a los escenarios y así compartió el emotivo momento: “Así nos toca a todas”

Beba y Alejandro Estrada protagonizan un duro enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “Patán”

Karina García causó revuelo en redes sociales por apasionado beso que protagonizó en ‘la casita’ de Bad Bunny

Compró boletas para Bad Bunny, pero le salía más barato hospedarse en Cali: turista contó cómo ahorró un dineral con inusual estrategia

Lorelei Tarón reveló cómo le fue en su trasteo a Bogotá tras el regreso del ‘Trigre’ a Millonarios: “No he dormido”

Deportes

Director deportivo de Millonarios da

Director deportivo de Millonarios da nuevos detalles de la posible llegada de James Rodríguez: “Ojalá que exista alguna posibilidad”

EN VIVO - Millonarios vs. Junior FC: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga BetPlay en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Luis Suárez se adueña de las portadas de los medios de Portugal luego de su segundo doblete consecutivo con Sporting Lisboa: “Matador”

Colombia vs. Venezuela: La Amarilla pierde ante la Vinotinto y complica su situación en el grupo de la Copa América de Futsal

Marino Hinestroza viajó a Brasil para unirse a Vasco da Gama: el extremo posó con la camiseta del equipo de Río de Janeiro