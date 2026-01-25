Ataque armado en Atlántico dejó un joven muerto y dos heridos; el caso estaría asociado a disputas entre Los Costeños y Los Pepes

Las autoridades investigan el caso y refuerzan la seguridad en Soledad ante la escalada de violencia - crédito Policía Nacional

Un ataque armado ocurrido en la madrugada de este domingo 25 de enero de 2026 en el barrio Las Moras, municipio de Soledad, Atlántico, dejó como saldo la muerte de un joven de 22 años y dos personas lesionadas.

La víctima fatal fue identificada como John Leider Montes Mallarino, mientras que los heridos responden a los nombres de Willinton José Ortiz Manjarrez, de 26 años, y John Freddy Hernández Acosta, de 23.

Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró hacia las 2:00 a. m., cuando las tres víctimas departían en la terraza de un apartamento.

En ese momento, un individuo se aproximó a pie, desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra el grupo. Tras realizar los disparos, el agresor huyó rápidamente del lugar y, según versiones preliminares, abordó una motocicleta para escapar.

Imagen de referencia. Ataque armado en Soledad deja un joven muerto y dos heridos en el barrio Las Moras - crédito Colprensa

El estruendo de las detonaciones alarmó a los habitantes del sector, quienes auxiliaron a los heridos y los trasladaron de inmediato al Hospital Universidad del Norte. Pese a los esfuerzos médicos, John Leider Montes Mallarino falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial.

Los otros dos jóvenes permanecen bajo observación médica y su estado de salud es reservado, según informaron fuentes hospitalarias.

Agentes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) acudieron al sitio para adelantar las labores de inspección y recolección de pruebas.

Uno de los sobrevivientes relató a las autoridades que el ataque ocurrió mientras compartían bebidas alcohólicas, cuando “hizo presencia un hombre que disparó”.

Las primeras hipótesis manejadas por la Policía apuntaron a una confrontación entre estructuras delictivas conocidas como Los Pepes y Los Costeños, organizaciones que se disputan el control territorial y la venta de estupefacientes en la zona.

Las autoridades señalaron que el barrio Las Moras se encuentra bajo la influencia de Los Costeños, grupo que mantiene presencia activa en diferentes sectores del municipio.

Un hombre asesinado y dos lesionados tras balacera nocturna en Soledad, Atlántico - crédito Redes sociales

El caso sigue en investigación, mientras la Policía Metropolitana de Barranquilla refuerza los operativos en Soledad ante la escalada de violencia asociada a disputas entre bandas.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la identificación y captura de los responsables de este hecho, que vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad en el área metropolitana.

Hombre fue asesinado tras fin de tregua entre bandas criminales en Barranquilla

Un nuevo hecho violento sacudió la noche del sábado 24 de enero de 2026 en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla, cuando un hombre fue asesinado a balazos mientras permanecía en una terraza junto a su esposa.

La víctima, identificada como John Jairo Villafañe Villa, de 29 años, fue abordada por un sujeto a pie que lo llamó por su nombre antes de dispararle al menos tres veces en la cabeza. La mujer que lo acompañaba resultó ilesa.

La víctima fue identificada como John Jairo Villafañe Villa - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

El ataque se produjo alrededor de las 8:40 p. m. en la calle 28 con carrera 34. Testigos afirmaron que, tras los disparos, el agresor huyó rápidamente del sector.

Los presentes intentaron auxiliar a la víctima, pero al verificar que no tenía signos vitales, permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades.

La Policía Metropolitana de la ciudad de Barranquilla inició de inmediato la investigación, asignando el caso a detectives de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín).

Los primeros indicios apuntan a una posible conexión con la disputa territorial entre las bandas criminales conocidas como Los Costeños y Los Pepes, quienes se enfrentan por el control del microtráfico en la zona.

El contexto detrás de este crimen se enmarca en el reciente fin de la supuesta tregua establecida entre ambas organizaciones, lideradas por Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

El acuerdo, que concluyó el pasado 20 de enero de 2026, precedió a un aumento de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, generando preocupación en la comunidad y las autoridades locales.