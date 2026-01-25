Anuncian suspensiones de agua por 24 horas en Bogotá y Soacha por trabajos en la última semana de enero: cómo prepararse para los cortes

Las labores de reparación incluyen cierre a terceros, empates de redes, instalación de válvulas y totalizadores, así como purgas en tuberías para mejorar el servicio - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció una serie de trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en diversos sectores de la ciudad y en el municipio de Soacha.

De acuerdo con la empresa, dichas intervenciones, que se llevarán a cabo del 26 al 29 de enero de 2026, implicarán la suspensión temporal del servicio en varias localidades y barrios con el fin de garantizar el suministro continuo y minimizar afectaciones futuras por daños mayores en la infraestructura.

La Eaab detalló que los cortes programados permitirán la ejecución de actividades como cierre a terceros, empates de redes, instalación de válvulas y totalizadores, así como labores de purga en las tuberías. Según la empresa, estas acciones buscan evitar emergencias mayores y mejorar la calidad del servicio para todos los usuarios.

Instalación de válvulas y totalizadores garantizará un suministro de agua más eficiente en localidades como Chapinero, Usaquén y Suba, según informó la Empresa de Acueducto - crédito Acueducto de Bogotá

Programación de cortes de agua en Bogotá y Soacha

A continuación, se presentan los días, barrios y horarios en los que se realizarán los cortes de agua:

Lunes 26 de enero de 2026

En la localidad de Puente Aranda, los barrios Gorgonzola e Industrial Centenario, desde la avenida calle 6 a la calle 13, entre la carrera 42 a la carrera 50, tendrán suspensión del servicio desde las 8:00 a. m. por 24 horas. El tipo de trabajo será cierre a terceros.

Martes 27 de enero de 2026

En la localidad de Teusaquillo, el barrio Acevedo Tejada, de la calle 26 a la calle 30, entre la carrera 30 y la carrera 33, tendrá corte a partir de las 9:00 a. m. durante 24 horas para la instalación de totalizador.

En la localidad de Ciudad Bolívar, el barrio Rafael Escamilla, desde la avenida calle 57R sur a la calle 58 sur, entre la carrera 66A a la carrera 70C, presentará suspensión desde las 10:00 a. m. por 24 horas debido a empates de redes de acueducto.

En el municipio de Soacha, el barrio Maiporé, de la calle 3 a la calle 34 sur, entre la carrera 1 y la carrera 4, tendrá corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas, con cierre a terceros.

También en Soacha, los barrios Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada tendrán corte de agua en las siguientes zonas: antigua, de la carrera 4 (Autopista sur) a la transversal 19, entre la calle 21 y la calle 33A; y nueva, de la carrera 4 (Autopista sur) a la transversal 19A, entre la calle 21 y la diagonal 33. El corte inicia a las 10:00 a. m. y durará 24 horas, por cierre a terceros.

En la localidad de Kennedy, los barrios Zona Industrial y Salazar Gómez, desde la avenida Américas a la calle 13, entre la carrera 68 y la carrera 68G, tendrán suspensión desde las 8:00 a. m. por 24 horas. El trabajo será empates de redes de acueducto.

En las localidades de Chapinero y Usaquén, en los barrios Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó, San Patricio y Molinos Norte, desde la avenida carrera 9 a la carrera 45, entre la calle 93 a la calle 116, el servicio se suspenderá desde las 10:00 a. m. durante 24 horas para instalación de válvula.

Los municipios y barrios de Soacha, incluidos Maiporé, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada, estarán sin agua 24 horas por cierre a terceros - crédito Freepik

Miércoles 28 de enero de 2026

En la localidad de Bosa, los barrios Chicó Sur, Bosanova - El Porvenir, San Pedro, La Independencia (parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia y La Paz, de la calle 55 sur a la calle 88A sur, entre la carrera 82 y la avenida carrera 89B (avenida Guayacanes), tendrán corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

En la localidad de Suba, el barrio Prado Veraniego Norte, de la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 y la calle 134, tendrá suspensión desde las 8:00 a. m. por 24 horas por instalación de válvula.

En Suba, los barrios Canódromo y Prado Veraniego Sur, de la carrera 45 a la carrera 55, entre la calle 127 y la calle 129, estarán sin servicio desde las 8:00 a. m. por 24 horas, igualmente por instalación de válvula.

En Suba, los barrios Niza Norte, Niza Sur, Potosí y Lago Club Choquenzá, de la calle 116 a la calle 128B, entre la Avenida Suba y la Avenida Boyacá, tendrán corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas por instalación de purga.

En Usaquén, el barrio La Carolina Country Sur, de la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 127 y la calle 134, tendrá suspensión desde las 8:00 a. m. por 24 horas por instalación de válvula.

En la localidad de Suba, el barrio Prado Veraniego Norte, de la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 y la calle 134, tendrá suspensión desde las 8:00 a. m. por 24 horas por instalación de válvula. Asimismo:

El cronograma de cortes de agua busca evitar emergencias futuras, garantizando la continuidad y calidad en el suministro a largo plazo para los usuarios de Bogotá y Soacha - crédito Colprensa

Jueves 29 de enero de 2026

En la localidad de San Cristóbal, el barrio Altamira, de la calle 42A sur a la calle 44B sur, entre la carrera 12 este a la carrera 12B este, tendrá corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas debido a empates de redes de acueducto.

En Bosa, los barrios El Jardín, La Esperanza y San Diego Bosa, de la diagonal 73G sur a la calle 94A sur, entre la carrera 77G y la carrera 87I, tendrán suspensión desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

En Kennedy, los barrios Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y La Igualdad, de la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 y la carrera 72, tendrán corte desde las 8:00 a. m. por 24 horas por empates de redes de acueducto.

Finalmente, la Eaab recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva antes del corte y, en caso de almacenar agua en recipientes, consumirla antes de las 24 horas para evitar inconvenientes sanitarios. Además, sugirió:

Priorizar el uso del agua en actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Para garantizar la atención de hospitales, clínicas y centros de alta concentración de público, la empresa dispondrá de carrotanques que se podrán solicitar mediante la Acualínea 116.