Aerocivil defiende cambios en los slots de El Dorado y responde a la alerta de la Iata, esta es su postura

El debate sobre la distribución de slots en aeropuertos colombianos pone en el centro la equidad y la capacidad operativa - crédito Aerocivil

El debate por el futuro de los horarios de despegue y aterrizaje en los aeropuertos colombianos volvió al centro de la conversación del sector aéreo. En especial, en El Dorado, la principal terminal del país, donde la alta demanda y la limitada capacidad convirtieron la asignación de slots en un tema sensible, técnico y profundamente político.

En ese contexto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) prendió las alarmas. El vicepresidente del gremio envió una carta al Ministerio de Transporte en la que expresó su preocupación por la intención del Gobierno de modificar las reglas que hoy rigen la asignación y el seguimiento de los slots, contenidas en el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3. Para la asociación, el cambio propuesto “implicaría una desviación frente a los estándares internacionales reconocidos y aplicados mundialmente en los países con aeropuertos congestionados”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Iata advierte que cambiar las reglas de asignación de slots en Colombia podría alejarse de los estándares internacionales - crédito Iata

El llamado no es menor. La Iata recordó que los Worldwide Airport Slot Guidelines (Wasg) son el punto de referencia aceptado globalmente por aeropuertos, aerolíneas y coordinadores internacionales. Estos lineamientos —avalados por la ACI, la Wwacg y la propia Iata— buscan que la operación en terminales saturadas sea ordenada, predecible y homogénea. En el caso colombiano, explicó el gremio, estos estándares fueron incorporados hace más de una década para organizar la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado, hoy el más congestionado del país.

La inquietud de la asociación surgió a partir de una propuesta impulsada por la Aeronáutica Civil para reformar el régimen de asignación de slots en los aeropuertos nacionales, con especial énfasis en Bogotá, “con el objetivo de lograr una distribución más equitativa entre las aerolíneas que operan en el mercado colombiano”.

Desde la autoridad aeronáutica, sin embargo, defienden la iniciativa. El secretario de Autoridad de la Aeronáutica, Édgar Rivera, explicó que el planteamiento parte de una premisa básica, la infraestructura aeroportuaria es un bien público. “El aeropuerto El Dorado, al igual que los demás aeropuertos, es un bien de uso público que debe estar accesible a todos los usuarios, pasajeros, aeronaves y aerolíneas”.

Rivera fue enfático en que la propuesta no busca romper con los estándares internacionales, sino introducir ajustes técnicos a la reglamentación actual para corregir desequilibrios evidentes, sobre todo en los horarios de mayor demanda. Según explicó, la discusión se concentra en los llamados horarios “prime”, aquellos en los que despegan y aterrizan la mayoría de vuelos, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 a. m., y entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Los Worldwide Airport Slot Guidelines actualmente organizan la asignación de horarios en los aeropuertos más congestionados de Colombia - crédito Aerocivil

Las cifras muestran por qué el tema genera tensiones. Hoy, Avianca concentra cerca del 51% de los slots totales en El Dorado y alrededor del 50% de los slots en franjas prime. Para la Aerocivil, esta situación no es ilegal ni producto de irregularidades. “Algunas aerolíneas iniciaron operaciones antes en el país y, naturalmente, tuvieron acceso primero a los slots. Otras cuentan con flotas más grandes y realizan un mayor número de vuelos, lo que explica una mayor asignación”, explicó Rivera.

Aun así, el funcionario reconoció que este esquema terminó por convertirse en una barrera para el crecimiento de nuevas aerolíneas o de compañías con flotas más pequeñas, que hoy tienen serias dificultades para acceder a horarios competitivos. “De lo que se trata es de que haya oportunidades para todos, sin generar una sobreoferta que termine saturando el aeropuerto”, puntualizó.

La Aeronáutica Civil propone una reforma para alcanzar una distribución más equitativa de los slots en El Dorado y otros aeropuertos del país - crédito Aerocivil

En el plano regulatorio, la Aerocivil ya dio los primeros pasos. Según Rivera, la entidad realizó un estudio técnico que sustenta la propuesta y que servirá de base para la elaboración de un proyecto de resolución que modificará los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. Antes de que la norma entre en vigencia, será publicada en la página web de la Aerocivil y socializada con todas las aerolíneas que operan en El Dorado. Además, se convocará al menos una reunión formal para recibir comentarios y observaciones, tanto por escrito como de manera verbal, por parte de los operadores.

Desde la óptica del Gobierno, una redistribución más equitativa de los slots podría traducirse en mayor competencia, una oferta más diversa y mejores condiciones para los pasajeros, un criterio que —según Rivera— debe guiar las decisiones sobre la operación aeroportuaria del país.