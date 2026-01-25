Abelardo de la Espriella se refirió a la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica que lo deja en segundo lugar: “No se pelea”

En la disputa contra Abelardo de la Espriella, Cepeda ganaría con 39,4%, pero la indecisión permanece alta en el 26,7% - crédito Colprensa

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial que compite por firmas y se ubica segundo en la intención de voto según la encuesta Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica de El Tiempo, reaccionó públicamente a los resultados que lo alejan de su propósito de ser el próximo en habitar la Casa de Nariño.

Desde su cuenta oficial en la red social X, De la Espriella destacó que tanto él como Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico, son los únicos candidatos con opción real de avanzar a la segunda vuelta presidencial.

En su declaración, el abogado afirmó: “Con las encuestas no se pelea. De todas las realizadas hasta ahora, algo es claro: la campaña está polarizada entre la destrucción total de Colombia y un futuro maravilloso, en el que juntos vamos a materializar la revolución de la abundancia para llevar prosperidad a todos los colombianos”.

Iván Cepeda lidera la encuesta presidencial con un 33,6% de intención de voto, seguido por De la Espriella con 18,2% - crédito Europa Press

El candidato de extrema derecha fue enfático en afirmar que los resultados de la reciente encuesta reafirman el trabajo que resta para consolidar una diferencia marcada a favor respecto a la del candidato del petrismo.

“Ante cualquier cifra: siempre más humildad y más trabajo. El único enemigo es Cepeda y lo que él representa; por eso, con la ayuda de Dios y el apoyo de millones de patriotas, voy a derrotar al heredero de la guerrilla. Este año Colombia gana”.

Detalles de la encuesta que evidencia la ventaja de Cepeda a De la Espriella

La medición, realizada entre el 14 y el 22 de enero de 2026 mediante 4.245 encuestas presenciales en 83 municipios, ubica a Iván Cepeda en el primer lugar con un 33,6% de la intención de voto, seguido por De la Espriella con 18,2%.

Paloma Valencia, del Centro Democrático y parte de la Gran Consulta por Colombia, ocupa el tercer lugar con 6,9%. Más abajo aparecen Vicky Dávila, con 4,1%; Sergio Fajardo, con 3,9%; Juan Manuel Galán, con 3,3%; Aníbal Gaviria, con 2,6 % y Claudia López, con 2,4%.

Un 13% de los consultados declara estar indeciso o no responde sobre su intención de voto para las elecciones de mayo - crédito Montaje Infobae

Gran porcentaje de indecisos y escenarios posibles

Un 13 % de los encuestados afirmó no saber o no responder por quién votaría en la elección presidencial prevista para mayo.

La encuesta también explora escenarios de segunda vuelta: Cepeda obtendría un 39,4% frente al 33,9% de De la Espriella.

Si el enfrentamiento fuera entre Cepeda y Paloma Valencia, el congresista del Pacto Histórico lograría el 40%, mientras que la senadora tendría el 21,2%; el 38,8% no elegiría a ninguno.

Frente a Sergio Fajardo, Cepeda alcanzaría el 39,3% y el exgobernador, el 24,8%, con un 35,9% de indecisos. De la Espriella superaría a Fajardo por 32% a 21%.

Respecto a las consultas interpartidistas, el 35,6% de los encuestados participaría en la del Pacto Amplio y el 29,3% en la de la Gran Consulta por Colombia.

En la contienda de centro-derecha, Paloma Valencia lidera con el 22,1%, seguida de Vicky Dávila, con 15,3%; Juan Manuel Galán, con 13,8 %; Enrique Peñalosa, con 11,1%; Juan Daniel Oviedo, con 9,2%; Aníbal Gaviria, con 8,9%; Juan Carlos Pinzón, con 8,4%; David Luna, con 2,7%, y Mauricio Cárdenas, con 1,1 %. El 7,4% no sabe o no responde.

En la consulta interna del Pacto Histórico, la ventaja de Cepeda es amplia, con un 84,3% de apoyo, muy por delante de Roy Barreras, con 7,2%, y Camilo Romero, con 6,2%.

La consulta interna del Pacto Histórico muestra una victoria contundente de Cepeda con 84,3%, sobre Roy Barreras y Camilo Romero - crédito Montaje Infobae

Cabe señalar que las encuestas se realizaron en medio del contexto político de la decisión del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo y la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, ambos elementos que habrían influido en la percepción de los electores.