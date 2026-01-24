Zulma Guzmán no intentó suicidarse: se lanzó al Támesis para huir de acuerdo con los nuevos detalles del caso entregados por la policía

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio - crédito captura de video

Se conocieron nuevos detalles sobre Zulma Guzmán Castro, la mujer que está siendo investigada en Colombia por la presunta autoría intelectual del envenenamiento de dos menores en Bogotá tras consumir frambuesas contaminadas con talio.

Según información revelada por fuentes de Interpol y la periodista María Elvira Arango, Guzmán no intentó suicidarse en Londres, como se había informado inicialmente, sino que se lanzó al río Támesis en un intento por evadir a las autoridades británicas mientras planeaba huir hacia Brasil.

La empresaria permanece detenida en el centro penitenciario HMP Bronzefield, considerado el mayor de Europa, a la espera de que avance su proceso de extradición a Colombia, que podría extenderse varios meses debido a maniobras de su defensa y revisiones bajo la legislación de salud mental.

La secuencia de los hechos comenzó cuando la policía del Reino Unido identificó a Guzmán con equipaje y un paquete, para notificarle que enfrentaba un requerimiento judicial emitido por Colombia.

Zulma Guzmán fue detenida en el Reino Unido tras lanzarse al río Támesis en un intento de fuga; autoridades descartaron que se tratara de un acto suicida - crédito Toby Melville/Reuters

Ante la posibilidad de ser detenida, Guzmán decidió escapar y se arrojó al río Támesis, resistiéndose al rescate y negándose a ser auxiliada, según relató el comandante James Anthony a medios locales: “Estaba decidida a no ser auxiliada”.

Tras ser estabilizada en un hospital y dada de alta, la empresaria fue notificada de que recibiría formalmente la orden de extradición en dos días. Durante ese corto lapso, regresó a su residencia, adquirió pasajes hacia Brasil y trató de evadir el proceso judicial, pero fue detenida gracias a una alerta de Interpol antes de abordar el vuelo.

Las investigaciones en Colombia han recopilado pruebas que fortalecen la acusación en su contra. La Fiscalía incautó cartas manuscritas durante un allanamiento a la oficina del llamado ‘mentalista’ que la asesoraba en temas personales, incluyendo conflictos familiares, terapias y métodos que Guzmán empleaba para afrontarlos.

Entre los documentos incautados se encuentra una carpeta personal y correspondencia considerada relevante para establecer posibles indicios de premeditación en los actos imputados.

Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

A nivel forense, Medicina Legal determinó que las menores que consumieron las frambuesas el 3 de abril de 2025 presentaban en su organismo al menos 20 miligramos de talio, una dosis catalogada como letal.

Los análisis confirmaron la presencia de la sustancia en frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco, así como en café y galletas.

El informe oficial concluye: “En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 UG/ML”. Estos resultados se consideran clave para consolidar la acusación contra Guzmán.

Entre las pruebas técnicas recabadas por la Fiscalía destaca un dispositivo GPS que Guzmán habría intentado instalar en el vehículo de Juan de Bedout, padre de una de las víctimas y expareja de la acusada.

El dispositivo está siendo analizado forensemente y podría contener información relevante sobre los movimientos de Guzmán y la posible coordinación de la entrega del paquete contaminado.

La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

Durante una entrevista concedida a Focus Noticias, Guzmán admitió haber colocado el GPS, mientras que investigadores notaron que, durante la grabación, consumía agua embotellada de la marca Buxton, disponible en ciertas regiones del Reino Unido, dato que ayudó a enfocar la búsqueda policial.

El proceso de extradición se ha convertido en un capítulo complejo del caso. Guzmán permanece en HMP Bronzefield, ubicada en las afueras de Ashford, Surrey, mientras su defensa prepara recursos que podrían alargar el traslado a Colombia.

Las autoridades británicas mantienen la custodia estricta de la empresaria, en tanto la Fiscalía colombiana continúa recopilando pruebas que fortalezcan la imputación de homicidio premeditado, un crimen que ha conmocionado a la sociedad colombiana por la gravedad de los hechos y la edad de las víctimas.