Colombia

Petro rechazó información sobre la creación de empleos con el Estado a días de empezar la ley de garantías: “Es una mentira”

La reacción del jefe de Estado surge tras publicaciones que sugirieron el ingreso de nuevas vacantes antes de la ley de garantías, mientras él asegura que se trata de un ajuste para brindar estabilidad a antiguos contratistas de Colpensiones

El presidente Gustavo Petro aclara
El presidente Gustavo Petro aclara que los 1.000 empleos estatales no implican la creación de nuevas plazas en Colpensiones - crédito Joel González/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro respondió a una información difundida por el diario El Tiempo que señalaba la creación de 1.000 empleos estatales pocos días antes del inicio de la ley de garantía por el año electoral.

El mandatario rechazó esa interpretación y sostuvo que no se trata de nuevas plazas, sino de la inclusión de más de 800 contratistas de larga data en la planta permanente de Colpensiones, como parte de un proceso de modernización.

La decisión, afirmó Petro, obedece a una obligación constitucional para otorgar estabilidad laboral a aquellos que llevaban años trabajando bajo condiciones precarias.

A través de sus redes sociales, el presidente subrayó: “Aquí no hay nuevos empleos como dice la prensa tradicional desinformadora, aquí cumplimos la orden constitucional de realizar a las personas que trabajan en el estado, incluso desde hace lustros, sin estabilidad”.

El presidente enfatiza que la
El presidente enfatiza que la medida prioriza la estabilidad y la dignidad laboral para quienes laboran en el sector público desde hace años - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado calificó este proceso como una consecuencia directa de la ley laboral y destacó: “Está es la consecuencia de la ley laboral: la dignidad”.

Colpensiones se encuentra en pleno proceso de modernización, ya que busca cumplir los requisitos de la actual ley pensional, que permanece a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Noticia en desarrollo...

El proceso de modernización de
El proceso de modernización de Colpensiones busca adaptar la entidad a los requisitos establecidos por la nueva ley pensional, según mencionó el presidente Gustavo Petro - crédito Colpensiones/Colprensa

