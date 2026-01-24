Colombia

Mujer “estalla” contra el alcalde Carlos Fernando Galán tras ser víctima de robo a mano armada: “No ha servido”

La mujer que apareció en redes sociales en medio del llanto tras ser víctima de robo en la ciudad se hizo viral en redes sociales por el contundente mensaje que envió al mandatario local

La víctima expresó su indignación
La víctima expresó su indignación y cuestionó la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán tras el ataque que sufrió en Bogotá - crédito montaje @martinik0558/ TikTok - Cristian Bayona / Colprensa

Una mujer identificada en redes sociales como Martinik relató con angustia el asalto que vivió junto a su esposo la noche del 23 de enero en el puente de la Calle 134, al norte de Bogotá.

En un video que rápidamente se viralizó, Martinik expresó su indignación ante la creciente inseguridad en la ciudad y cuestionó duramente la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán.

“Marica, de verdad salir en Bogotá es una mierda… Jueputa alcalde de mierda que no ha servido pa’ un culo, porque no ha podido con las basuras, mucho menos con las ratas”, declaró, evidenciando el temor y la frustración tras el ataque.

Según su testimonio, el asalto ocurrió cuando se desplazaban en patineta sobre el puente y fueron interceptados por tres hombres en bicicleta armados con cuchillos. “Tres tipos en unas bicicletas se nos atraviesan con unos cuchillos gigantes. El tipo se hace el que tiene una pistola. Y le dice a mi esposo que se quede callado”, contó Martinik.

Su testimonio, viralizado en redes, incluyó duras críticas al alcalde Carlos Fernando Galán y a la gestión de la seguridad en la ciudad - crédito @martinik0558/ TikTok

En ese momento, su esposo, identificado como Luis Eduardo, reaccionó de inmediato y enfrentó a los delincuentes: “Sacó de una vez un golpe y lo devolvió, lo tiró. Después, se viene un tipo, otro tipo con el cuchillo a clavármelo a mí. Y a clavármelo a mí, a lo que yo reacciono y cuando me trata de quitar el celular, yo se lo rapo y con el mismo celular se lo meto en la cabeza”.

La situación se tornó más tensa cuando, mientras intentaban defenderse, los agresores se abalanzaron sobre su esposo: “Cuando miro para atrás, había tres tipos encima de Luis Eduardo. Luis Eduardo les pegó con el casco, puños, o sea, les dio con todo... Yo lo vi gigante a él. Obviamente los tipos salen corriendo”.

En medio del forcejeo, una joven que venía detrás de la pareja también fue víctima del grupo: “Venía una niña detrás, marica, es que hijueputa, no hay seguridad en este país. Y yo empecé a gritar y a la niña la empujan, casi la botan del puente. Y le quitaron la bicicleta. Y ahí, la de ellos la dejaron ahí tirada; allá quedó esa porquería. No nos pudieron robar nada porque nosotros no somos grandes, somos fuertes. Pero a la niña que estaba detrás de nosotros le quitaron la cicla, casi la botan del puente”.

Durante el asalto, una joven
Durante el asalto, una joven que venía detrás también fue víctima: le arrebataron la bicicleta y casi la lanzan del puente - crédito @martinik0558/ TikTok

Martinik subrayó que la violencia en Bogotá se vive a diario y criticó la respuesta de las autoridades: “Todos los días pasa algo en este país y lo único que vemos es al estúpido del alcalde Galán salir a decir que están reforzando la policía cuando... Eso no pasa. No pasa. ¿Qué pasa si nos hubieran matado en ese puente y nadie se da cuenta? Esas tres ratas salieron corriendo y seguramente más adelante se habrán robado a alguien más”.

El testimonio, lleno de impotencia y temor, refleja la preocupación de muchos habitantes de la ciudad ante la inseguridad y la sensación de desprotección frente a los hechos delictivos que se presentan en zonas concurridas como la Calle 134.

Ante las declaraciones de la mujer, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar con comentarios de internautas que castigaron también la gestión de Galán.

Las declaraciones de Martinik generaron
Las declaraciones de Martinik generaron una ola de reacciones en redes, donde usuarios también cuestionaron la gestión de Galán y la ausencia de soluciones a la inseguridad - Alcaldía de Bogotá y Colprensa

“Pero es que el hpta alcalde de @CarlosFGalan solo está interesado en su metro asqueroso”, “En Bogotham el toque de queda es a las 6 p.m. Después de eso, están de la mano de Dios únicamente”, “La definición absoluta de un inútil”, “No hay alcalde, no hay policías, no hay nada en Bogotá, solo una red de políticos mentirosos y traidores de Colombia”, dicen algunas de las reacciones.

