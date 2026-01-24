Colombia

Joven denuncia doble estafa con boletas para Bad Bunny en Medellín: esto fue lo que le pasó

La locura por los conciertos del ídolo puertorriqueño llevó a muchos, como Gisele Moreno, a experiencias amargas con falsos vendedores y a perder más de dos millones de pesos en su intento de conseguir entrada

El furor por Bad Bunny
El furor por Bad Bunny en Medellín deja estafas y advertencias tras la cacería de boletas - crédito @badbunnypr/IG

La fiebre por las presentaciones de Bad Bunny en Medellín ha sobrepasado los límites del entusiasmo musical y puesto en evidencia un fenómeno paralelo: la proliferación de estafas en la compra de entradas, una amenaza real para quienes acuden a canales alternativos por la alta demanda.

Entre los afectados se encuentra Gisele Moreno, una joven venezolana, que le relató su experiencia a Blu Radio y advirtió sobre los peligros de recurrir a medios no oficiales ante la escasez de boletas para el estadio Atanasio Girardot.

Moreno, tras constatar que las localidades para los tres espectáculos del artista puertorriqueño se habían agotado, decidió buscar alternativas y realizó una primera compra en una página de Instagram respaldada por supuestas referencias positivas, transfiriendo 700.000 pesos por una entrada a la localidad Oriental.

A pesar de efectuar el pago, jamás recibió la entrada ni respuesta alguna del vendedor y, lejos de rendirse, insistió en su anhelo por asistir y realizó un segundo intento.

Gisele Moreno cuenta cómo perdió
Gisele Moreno cuenta cómo perdió 2.100.000 pesos buscando entradas para Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot - crédito @badbunnypr / Instagram

En su testimonio a Blu Radio, la joven relató: “Posterior a eso, como vi que no me respondía y que no me la mandaba y yo quería asistir al concierto, compro otra, igual, en Oriental Alta, pero esa me costó $1.400.000. Hago mi pago también y, bueno, no tampoco tuve respuesta”.

Esto quiere decir que la suma total perdida por la joven que deseaba asistir al concierto ascendió a 2.100.000 pesos en dos transacciones sin resultado.

Como aprendizaje, Moreno compartió un mensaje dirigido a quienes aún buscan entradas para los días restantes: “Hago como un llamado para que la gente tenga más precaución de a quién le compran sus boletos, porque así quieran venir, si van a, digamos, regalar su dinero a esas personas que están estafando, o sea, no sirve de nada que tomen precaución”, expuso la joven entrevistada por Blu Radio.

Ante el aumento de estos casos, las autoridades de Medellín han exhortado a locales y visitantes a evitar la entrega de información personal o dinero a intermediarios no verificados. Las recomendaciones apuntan a utilizar mecanismos de absoluta confianza para la adquisición de entradas, priorizando siempre la prevención ante cualquier sospecha sobre el origen de la oferta.

Autoridades de Medellín aconsejan extrema
Autoridades de Medellín aconsejan extrema precaución para evitar estafas en la compra de entradas para Bad Bunny - crédito Erika Santelices/Reuters

Adicionalmente, una joven tiktoker relató cómo fue víctima también de estafa con las entradas, alertando sobre métodos cada vez más sofisticados para engañar a quienes buscan boletos en línea.

Según su testimonio, el fraude se concretó a través de un contacto en WhatsApp que le compartió una persona de confianza, una recomendación que le generó una seguridad inicial y la llevó a efectuar el pago.

“Me traje a mi mejor amiguita desde Bogotá para ver a Bad Bunny y, comprando la boleta de ella, nos estafaron”, explicó la afectada.

En el video en el que compartió la denuncia, contó que al investigar los perfiles de quienes ofrecían las entradas, observó señales de alerta, pero ya había hecho el pago.

Si uno se pone a ver el Instagram, sí se ve demasiado falso. Incluso me di cuenta de que en diciembre tenían un nombre diferente y cuando empezaron a denunciar le cambiaron el nombre, cambiaron el logo, pero siguen siendo exactamente las mismas personas”, enfatizó.

Joven denunció ante la Fiscalía estafa con entradas para el concierto de Bad Bunny en Medellín - crédito @caroarboleda_fit/tiktok

La víctima señaló que quienes actuaban como vendedores tenían “un modus operandi ya muy bien elaborado”, presentando supuestos documentos legales para ganar credibilidad.

Te mandan captura de todo, los comprobantes de absolutamente todo. O sea, si te mandan el RUT, todo el tema relacionado con lo de la Cámara de Comercio, te mandan como la información superbién elaborada”, describió la joven sobre el nivel de detalle de la venta fraudulenta entradas.

La modalidad implicaba el uso de varias cuentas de Nequi como mecanismo para recaudar el dinero, según comentó la afectada, tuvo que enviar el dinero a diferentes número en cada una de las etapas del pago.

Yo di la primera cuota de la boleta el 30 de diciembre, fui a un Nequi y para hoy ese Nequi ya está bloqueado... Lo que yo creo es que básicamente cada cierto tiempo bloquean cuentas de Nequi como para que no puedan hacer nada ni decir nada y pues, siguen operando con la otra y sucesivamente como que van cambiando. Eso es lo que es a mi parecer, según lo que yo entiendo de cómo están operando esas personas”, contó.

Denunció que los supuestos estafadores anuncian en sus redes sociales “puntos físicos” que en realidad no existen, para convencer a nuevas víctimas.

Denuncian estafas en compra y
Denuncian estafas en compra y venta de boletas para entrar al concierto de Bad Bunny en Medellín - crédito @badbunnypr/IG y istock

Durante su experiencia, identificó tres nombres ligados a la modalidad fraudulenta: Samuel Ruiz, Cecilia Petro y Luis Evelio Álvarez como presuntos estafadores. Subrayó que estas personas utilizan distintas identidades y canales para burlar a quienes buscan entradas legítimas.

Finalmente, la joven sostuvo que ya presentó la denuncia en la Fiscalía boletas. Mientras avanzan las investigaciones, considera clave impulsar el cierre de las cuentas asociadas a estos fraudes durante fechas de alta demanda, como medida para proteger a otros compradores.

