En medio de crisis de inseguridad por microtráfico, cayó en Palmira alias Gil, señalado de múltiples sicariatos

El capturado, alias Gil, era uno de los principales organizadores del crimen vinculado al tráficos de drogas en Palmira - crédito Policía Valle del Cauca

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación confirmaron la captura de Camilo Gil, alias Gil, de 22 años, señalado como uno de los principales dinamizadores de homicidios en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención se produjo en medio des despliegue de una operación conjunta que involucró a distintas unidades policiales y judiciales.

Según detalló la Policía Nacional, “Gil” es identificado por las autoridades como un actor sicarial al servicio del Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) Los del 20, con una trayectoria criminal superior a ocho años.

El operativo, realizado bajo el direccionamiento del Departamento de Policía Valle, contó con la participación de las secciones de investigación criminal (Sijin), inteligencia (Sipol), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y el grupo Gaula Élite, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Momentos de la captura de alias Gil, en Palmira - crédito Policía

Durante la intervención, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver, doce cartuchos de munición y dos teléfonos celulares, elementos que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como material probatorio.

La institución señaló que el capturado tenía una orden vigente por homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, indicó que “su accionar criminal, con más de ocho años de trayectoria, se concentraba principalmente en el barrio 20 de Julio y en las comunas 5 y 7 de Palmira, donde presuntamente ejercía control sobre rentas ilegales derivadas del microtráfico, el hurto, actividades extorsivas y el denominado ”gota a gota", además de estar vinculado a múltiples hechos de afectación a la vida ocurridos en los últimos meses”.

De acuerdo con la investigación, alias “Gil” habría iniciado su actividad delictiva a los 15 años y habría escalado a funciones de mando medio dentro de la estructura de “Los del 20”, convirtiéndose en mano derecha de alias Vidal, cabecilla del grupo.

El comunicado oficial también comentó que las confrontaciones por el control territorial estarían detrás de las afectaciones a la vida registradas recientemente en la zona.

Las autoridades vinculan a “Gil” como presunto responsable del doble homicidio cometido el 10 de noviembre de 2025 en el barrio Obrero de la comuna 2 de Palmira, en el que fueron asesinados Luis Alejandro y Juan Pulgarín. Ese hecho, según el reporte policial, impactó de forma directa en el incremento de homicidios en el municipio.

Declaraciones oficiales sobre la captura de alias Gil - crédito Policía Valle del Cauca

El historial judicial de Gil incluye anotaciones por tráfico de estupefacientes (2025), porte ilegal de armas de fuego (2013 y 2020), constreñimiento ilegal (2020), homicidio (2020) y hurto calificado (2019).

La Fiscalía informó que el detenido, junto con el arma y los elementos incautados, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que decidió imponerle medida privativa de la libertad en centro carcelario y penitenciario.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra el sicariato y las estructuras criminales en el Valle del Cauca, e invitó a la ciudadanía a denunciar hechos que afecten la seguridad y convivencia.

Capturan a alias Nanda tras asesinar a otra mujer, por microtráfico en Palmira

El 18 de enero de 2026, una mujer de 37 años fue asesinada en el barrio Alfonso López de Palmira. Su caso estaría vinculado a disputas por el control del microtráfico en el sector conocido como “la carrilera”.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, la presunta autora de este crimen, identificada con el alias de Nanda, fue ubicada y detenida en flagrancia tras una alerta de la comunidad, portando un arma cortopunzante que habría utilizado en el homicidio.

Alias Nanda al parecer asesinó a otra mujer por una disputa sobre microtráfico - crédito Policía Valle del Cauca

La detenida, que tiene antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, fue puesta a disposición de la autoridad competente y se le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante el proceso, la implicada mostró una sonrisa al momento de la captura, hecho que fue registrado por las autoridades. Las autoridades de Palmira enfatizaron que continuarán reforzando los controles territoriales y combatiendo el microtráfico en todos los sectores del municipio.