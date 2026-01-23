Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

Westcol y Bad Bunny podrían realizar un stream juntos en Medellín: “Estamos haciendo todo lo posible” - crédito @westcol @badbunnypr/ Instagram

A pocos días del inicio de los conciertos de Bad Bunny en Medellín, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos que revelan cómo será el escenario y la organización en el estadio Atanasio Girardot.

El artista puertorriqueño se presentará los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 como parte de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour, y la expectativa entre los seguidores crece a medida que se conocen más detalles del evento.

Desde el comienzo de la gira, la reconocida “casita” forma parte central del escenario en cada presentación. Se trata de una estructura que recrea las casas tradicionales de Puerto Rico, en alusión al álbum del artista, con el que Bad Bunny rinde homenaje a sus raíces.

La famosa casa se ha convertido en un icono durante las fechas ya presentadas porque en estas aparecen celebridades importantes de cada país al que va el cantante. Por lo que varias celebridades colombianas estarían interesadas en disfrutar del concierto desde este spot en el escenario.

El streamer aseguró que su equipo y el del cantante están en contacto para coordinar una posible transmisión en vivo desde la casita - crédito @BaitlessMedia/ X

Uno de los que demostró su interés para incluso hacer un en vivo y una entrevista antes del concierto fue Westcol, quien manifestó su interés en realizar un streaming y una entrevista antes del concierto. A través de su canal en Kick, el creador de contenido afirmó que su equipo ya se puso en contacto con el equipo de Bad Bunny para gestionar la posibilidad de grabar contenido desde la “casita” del escenario.

“Se está trabajando en eso, es muy difícil que se dé la verdad, pero hay una probabilidad”, dijo Westcol, elevando rumores sobre un posible acercamiento con el cantante.

“Resulta que el equipo de Bad Bunny y el equipo mío, tienen una conexión, se conectaron en algo y, pues, ahí estamos cuadrando para ir a la casita, pero estamos pujando para hacer el primer streaming en la casita", dijo el paisa.

Westcol expresó su deseo de compartir con Bad Bunny durante el regreso del artista a Medellín, aunque reconoció que se trata de una gestión compleja. El creador de contenido señaló que mantiene la expectativa de que el equipo del cantante apruebe su presencia en la “casita” del escenario.

Westcol aseguró que la gestión para estar en la casita de Bad Bunny es complicada, por lo que le pidió a su fandom presionar para poder lograrlo - crédito @westcol/IG

“Está muy difícil la vuelta, pero yo se los digo antes de que se dé, porque de pronto si ustedes meten la presión, podríamos hacerlo y es algo que me hace ilusión, porque lo que está haciendo es algo muy histórico y qué chimba hacer parte de ese proyecto, sería muy hijueputa”, dijo Westcol, emocionando a sus seguidores.

Hasta ahora, el creador de contenido no ha confirmado si el equipo del cantante le dio el aval para estar en la casita junto a su equipo, por lo que se espera que comparta adelantos de esta gestión en redes sociales.

Se filtran imágenes del escenario de Bad Bunny en Medellín: así será la experiencia en el Atanasio Girardot

El creador de contenido Juanjo Guerrero compartió un video en el que muestra el avance de los preparativos y explica aspectos clave sobre la distribución de localidades, la numeración de las sillas y la visibilidad del escenario.

Guerrero destacó la localidad sur del estadio como una de las mejores opciones para el público, al afirmar: “Y les voy a mostrar una de las mejores localidades que para mí es sur, es tremenda y les voy a decir los detalles y todo”. Durante el recorrido, precisó que todas las sillas estarán numeradas y que este orden se respetará durante el ingreso, lo que busca dar mayor orden y comodidad a los asistentes.

Sobre la zona sur baja, Guerrero señaló que se trata de una de las opciones más económicas, con precios desde 149.000 pesos, y mostró la vista que tendrán quienes elijan este sector. Aclaró que algunos elementos técnicos observados en el recorrido no estarán presentes el día del evento.

Además, indicó que desde este sector será posible ver tanto al artista como a la estructura principal del show: “Van a poder ver tanto a Bad Bunny cuando suba la casita, como también lo van a poder ver acá”.

Se conocieron las primeras imágenes de cómo quedó el montaje para el concierto de Bad Bunny en Medellín - crédito @Juanjo_guerrero / X

El recorrido incluyó también la zona sur alta, desde donde se obtiene una panorámica del estadio y del escenario. “Vamos a subir a lo que es sur alta y miren esta vista… van a poder ver el stage y a Medellín también”, comentó el creador de contenido. Añadió que si hay artistas invitados y se ubican en “la casita”, los asistentes en este sector podrán verlos desde sus asientos. Guerrero también hizo referencia a los efectos especiales, como los juegos pirotécnicos, que serán visibles desde varias localidades.

Las puertas del estadio abrirán a las 4:00 p. m. y el inicio del espectáculo está programado para las 9:30 p. m., aunque los horarios pueden estar sujetos a cambios.