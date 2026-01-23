Un grupo de mujeres defendió al exgobernador Carlos Caicedo tras la revelación de casos de posible acoso sexual y laboral: “Show mediático”

Carlos Caicedo respondió en sus redes sociales tras acusaciones de acoso sexual, cuestionando la veracidad de los señalamientos - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook

Un grupo de mujeres del movimiento político Fuerza Ciudadana manifestó su rechazo ante la reciente noticia que involucraría a Carlos Caicedo en supuestos hechos de acoso sexual, en la que se leen chats comprometedores del exgobernador y ahora candidato presidencial con algunas funcionarias en su momento.

A través de un comunicado, las mujeres calificaron la denuncia como un montaje sin fundamento y como una estrategia para afectar su aspiración presidencial.

La declaración pública fue realizada en Santa Marta por figuras como Virna Johnson, primera mujer en ser alcaldesa de la ciudad, e Ingris Padilla, exgobernadora del Magdalena, junto a otras lideresas del colectivo.

Según lo informado por el comunicado, las exfuncionarias y militantes de Fuerza Ciudadana cuestionaron la veracidad de los chats difundidos en la prensa, y señalaron que el contenido no ha sido validado por ninguna autoridad judicial y que por eso puede ser manipulado.

Este fue el comunicado de las mujeres de Fuerza Ciudadana en favor de Carlos Caicedo - crédito Fuerza Ciudadana

En el documento, estas mujeres dieron un espaldarazo a quien “más que su jefe o el candidato presidencial de la izquierda con más resultados positivos en la historia de Colombia, consideran su amigo”.

Estas son las defensas en favor de Carlos Caicedo

Al respecto de la publicación de chats en los que se evidencian mensajes que constituirían un presunto caso de acoso sexual y laboral contra varias mujeres, Johnson sostuvo: “Esto no es más que un nuevo montaje contra Caicedo”, y consideró que las acusaciones constituyen un insulto para las mujeres de la organización.

La dirigente política agregó que la publicación coincide con el anuncio de la Registraduría sobre la validez de 2,6 millones de firmas en respaldo a la candidatura presidencial de Caicedo, lo que, según su perspectiva, responde a un patrón de ataques repetidos en periodos electorales.

Estas son fotografías de algunos de los chats que fueron revelados por La FM - crédito imágenes tomadas de @PoloDiazG/X

En el comunicado se lee: “Este es un ciclo que se repite cada vez que se acercan elecciones; es un plan que aplican para el desprestigio y el debilitamiento moral de los que hacemos parte de este proyecto político”.

Por su parte, Ingris Padilla, que fue la primera gobernadora afrodescendiente del Magdalena, afirmó que la denuncia “atropella el trabajo honrado y los méritos de las mujeres de Fuerza Ciudadana”, y sostuvo que se trata de una acusación sin verificación ni respaldo legal.

Padilla cuestionó la veracidad de las denuncias y consideró que se trata de “una falta de respeto contra todas las mujeres que hemos crecido profesionalmente con dignidad y trabajo”.

Adriana Trujillo, otra de las firmantes del comunicado, advirtió sobre la instrumentalización del discurso de defensa de las mujeres mientras se señala a otras mujeres del movimiento.

Trujillo expresó que “lo verdaderamente inadmisible es que, mientras se invoca el discurso de la defensa de las mujeres, en redes sociales se nos señale a varias de nosotras —sin pruebas, sin límites y sin responsabilidad— como proxenetas, mujeres ‘flexibles’ o parte de una narrativa sexualizada que busca despojarnos de nuestra dignidad, nuestra trayectoria y nuestra voz política. ¿Acaso eso no es violencia de género?”.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía que investigue con diligencia las acusaciones de acoso sexual contra Carlos Caicedo - crédito @DefensoriaCol/X

La exdefensora del Pueblo y exfuncionaria de la administración de Caicedo, Nayara Vargas, también incluyó su posición en el documento y señaló que el formato de estas denuncias aparece de manera reiterada en contextos políticos.

Vargas indicó: “Esto no constituye un acervo probatorio suficiente para acusar a alguien que ha hecho mucho por las mujeres del Magdalena”.

Las representantes de Fuerza Ciudadana llamaron a la militancia a no dejarse intimidar por los señalamientos y defendieron la trayectoria política de las mujeres del movimiento.

Las firmantes aseguraron que “nosotras, y muchas más, somos ejemplo de que en Fuerza Ciudadana se escala con esfuerzo y no por favores sexuales”.

En el comunicado, el grupo denunció la existencia de una matriz que instrumentaliza a la mujer para atacar políticamente el proyecto presidencial del exgobernador Caicedo. El mensaje concluyó con un llamado a fortalecer la participación y el respaldo al candidato en todo el país.