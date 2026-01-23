Magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo pidió suspender los efectos de la emergencia económica: Armando Benedetti respondió

La eliminación del decreto de emergencia económica, según el presidente Gustavo Petro, haría impagable la deuda pública y complicaría la situación fiscal para el próximo gobierno - crédito Joel González/Presidencia de la República

El Decreto 1390 de 2025, con el que el Gobierno declaró estado de emergencia económica y social, sigue causando debate y división en el país, pues desde que se expidió en diciembre de 2025, causó críticas por los impuestos a pagar para cubrir el déficit fiscal que se viene acumulando en los últimos meses.

Sin embargo, todo parece indicar que la Corte Constitucional fallará en contra del decreto, una decisión que, para la mayoría de gobernadores, sería ideal por sus cuestionamientos a la fuerte carga tributaria que pagarían.

Ante esa decisión, que por ahora no tiene un fallo de fondo, el Ejecutivo reaccionó y uno de ellos fue el ministro Armando Benedetti, que lanzó duros señalamientos a los magistrados de la alta corte, además de que considera la radicación de la ponencia en contra de la medida un acto político y no de fondo.

Emergencia económica, pendiendo de un hilo

El Gobierno nacional ha defendido las razones para decretar la medida, pese a que un grupo de gobernadores departamentales se declaró en contra de sus artículos, incluso pidiendo que se caiga en la alta corte en los próximos días.

El magistrado Carlos Camargo radicó el auto para suspender la emergencia económica en Colombia, con el objetivo de que sus alcances no se apliquen hasta que se tenga una decisión de fondo, lo que ya causó una dura respuesta por parte del Ejecutivo.

Este fue el expediente y anotaciones del auto radicado por el magistrado Carlos Camargo - crédito Corte Constitucional

Entre los argumentos expuestos por Camargo explica que el decreto causaría un año irreparable por los impuestos a aplicar, sumado a que no se habría demostrado la razón para la urgencia y que, aparentemente, se usurparon funciones del Congreso de la República.

De otro lado, se conoció que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó un impedimento para discutir la suspensión de la emergencia económica, que sería lo primero a discutir antes de resolver el auto de Camargo, a la espera de la fecha del encuentro de la Sala Plena.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, ha sido señalado como un fuerte opositor al Gobierno nacional - crédito @FenalcoNacional/X

“Vayan y hagan campaña”

En el momento en que se conoció la radicación del auto para suspender la emergencia económica, el Gobierno nacional y sus allegados reaccionaron, rechazando los argumentos del magistrado Carlos Camargo y esperando que la Corte Constitucional mantenga la medida.

A través de su cuenta de X, el ministro Armando Benedetti lanzó una dura declaración contra los magistrados de la corte, en especial contra Jorge Enrique Ibáñez, que también tiene en sus manos el futuro de la reforma pensional, que fue aprobada por el Congreso el 29 de junio y fue devuelta por una demanda de inconstitucional prpresentadaor Paloma Valencia.

El ministro Armando Benedetti mostró su rechazo a la solicitud de suspender la emergencia económica - crédito @AABenedetti/X

“Digan si esto no es para llorar: mientras el magistrado Ibáñez esconde la reforma pensional durante nueve meses, y no hay bonos para los viejitos, el recién llegado magistrado Camargo, que no sabe de nada, en solo unos días saca una ponencia para joder la emergencia económica que es la salvación macroeconómica de este país”, señaló el jefe de la cartera.

Benedetti finalizó en su publicación afirmando: “Digan si esto no es para llorar. Son unos politiqueros. Vayan y hagan campaña, porque no representan a nadie”, atacando fuertemente a los miembros de la sala plena, ante la posibilidad de que se suspenda provisionalmente la emergencia económica.

De otro lado, líderes de la oposición como Enrique Gómez, de Salvación Nacional, afirmó que “la Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente el decreto que declaraba la emergencia económica impuesta por el aspirante a tirano Gustavo Petro. Es una medida inconstitucional que busca recursos para el heredero de las FARC Iván Cepeda. Enhorabuena, algunas instituciones aún funcionan. Nada más autoritario que imponer impuestos por decreto desconociendo al Congreso; esto no los va a detener, buscarán quedarse en el poder”.