Colombia

Gobierno Petro nombró cónsul a funcionaria cuyo cargo diplomático en Canadá ya había sido suspendido

Mediante un decreto expedido en enero de 2026, el presidente Petro asignó la dirección del Consulado de Tijuana a Maryory Pabón Gavilán, que tiene un nombramiento bajo medida cautelar en la jurisdicción administrativa

Pabón Gavilán asumirá la jefatura
Pabón Gavilán asumirá la jefatura del Consulado de Colombia en Tijuana ante el Gobierno de México - crédito Presidencia de la República y X

El Gobierno nacional formalizó el nombramiento de Maryory Ecinedth Pabón Gavilán como cónsul de Colombia en Tijuana, México, pese a que su designación anterior en una representación diplomática en Canadá se encuentra suspendida de manera preventiva por orden judicial.

La decisión quedó consignada en un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y conocido en la noche del miércoles 21 de enero.

El acto administrativo se expidió en medio de antecedentes recientes en los que tribunales administrativos y el Consejo de Estado han adoptado decisiones que han dejado sin efecto varios nombramientos diplomáticos realizados por el Ejecutivo. En esos casos, las autoridades judiciales consideraron que se desconocieron las reglas de la carrera diplomática y consular, al priorizar personas ajenas a esta, aun cuando existían funcionarios escalafonados disponibles para los cargos.

El antecedente relacionado con Pabón Gavilán se remonta a enero de 2025, cuando fue designada como cónsul en Calgary, Canadá. Ese nombramiento fue objeto de una demanda interpuesta por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), organización sindical que agrupa a trabajadores del servicio exterior colombiano.

La acción judicial solicitó la nulidad del acto de nombramiento y, de manera paralela, la adopción de una medida cautelar. El argumento central fue que la funcionaria no pertenece a la carrera diplomática y consular y que, para ese momento, existía al menos un funcionario de carrera en lista de espera para ser designado en la sede de Calgary.

El nombramiento en Canadá fue
El nombramiento en Canadá fue suspendido de manera preventiva por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - crédito X

Adicionalmente, en la acción judicial se señaló que la designada no cumplía con el requisito de “hablar y escribir, además del español, el idioma inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas”. Ese requisito, según lo expuesto en la demanda, fue retirado posteriormente por orden del propio presidente Gustavo Petro.

El proceso judicial continúa en trámite y se encuentra pendiente de una decisión de fondo por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No obstante, desde junio de 2025 fue decretada la suspensión cautelar del nombramiento. La medida fue adoptada por la Subsección A de la Sección Primera del tribunal, al considerar que existían elementos suficientes para acceder a la solicitud elevada por el sindicato.

Según lo expuesto en el expediente, para la fecha del nombramiento existían al menos 21 funcionarios de carrera que podían ser designados como cónsules en Calgary, en lugar de Pabón Gavilán, que no hace parte del escalafón diplomático.

Nuevo consulado de Pabón en México

El nombramiento quedó formalizado mediante
El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 0033 de 2026, expedido en enero - crédito Función Pública

Sin que se haya producido una decisión definitiva en el proceso que cursa en la jurisdicción administrativa, el Gobierno nacional procedió a realizar una nueva designación de la misma funcionaria, esta vez en el Consulado de Colombia en Tijuana. El nombramiento quedó consignado en el Decreto 0033 de 2026.

Maryory Ecinedth Pabón Gavilán reside en Vancouver y participó en 2022 como una de las responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Canadá. Posteriormente, desde 2024, figura en el sistema de declaraciones de bienes y conflictos de interés con varios nombramientos dentro de la Cancillería.

Según los registros oficiales, ha ocupado cargos como cónsul general, consejera, primera secretaria, ministra plenipotenciaria y ministra consejera. Su vinculación a la política exterior del país se ha dado a través de designaciones discrecionales realizadas por el Gobierno nacional.

Aunque en sus redes sociales, Pabón Gavilán se muestra como afín al Pacto Histórico, pues ha difundido contenidos relacionados con la actual administración y mensajes críticos frente a sectores de la oposición; esa actividad pública no ha sido objeto de pronunciamiento dentro de los actos administrativos que formalizaron sus nombramientos.

Desde 2024, Pabón Gavilán figura
Desde 2024, Pabón Gavilán figura en el sistema de declaraciones de bienes y conflictos de interés con varios cargos en la Cancillería - crédito Cancillería Colombia

El proceso judicial relacionado con su designación en Calgary continúa en etapa de alegatos de conclusión, a la espera de un fallo que determine la legalidad o no del acto demandado. Mientras tanto, el nuevo decreto la habilita para ejercer funciones consulares en territorio mexicano, en representación del Estado colombiano.

