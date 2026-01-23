Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: rumores de nuevo romance en el ‘reality’ sorprenden a los televidentes

Una de las duplas de Neos habló de las actitudes de sus rivales

A los participantes se les ha visto muy cerquita - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El episodio 120 del Desafío Siglo XXI mostró una nueva dinámica entre los concursantes de Neos y Gamma, marcada por la cercanía entre Zambrano y Miryam que cada vez es más notoria, lo que de inmediato llamó la atención en Playa Baja, pues la conversación que tuvieron Isa y Leo giró entorno a las relaciones dentro del juego y su impacto en la estrategia competitiva.

Durante su diálogo en Playa Baja, Isa se refirió a la naturaleza de su relación pasada con Zambrano, teniendo en cuenta que, durante la primera etapa del juego se les vio bastante cerca y hasta intentaron tener una relación sentimental, según lo confirmó la propia madre del deportista olímpico.

Según le contó Isa a su amigo Leo, “esa relación me dejó situaciones difíciles”, pero también admitió que sentía “alivio al entender por qué las cosas no funcionaron” ante las actitudes recientes del deportista. Así, la joven demostró que la distancia emocional que tomó con el participante dentro de la competencia le sirvió bastante.

Los integrantes de Neos tienen sospechas de lo que pasa con sus compañeros - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Los integrantes de Neos dedicaron parte de la conversación al análisis de nuevas alianzas que emergieron en el programa. Leo apuntó que notó a Zambrano y Miryam “muy juntos últimamente”, y sostuvo que “se nota que ahora se llevan mejor y comparten más, sobre todo en las pruebas”.

Ante estas palabras, Isa no se mostró sorprendida, pues decidió respaldar a su compañero, asegurando que ella también notó la “cercanía constante” entre Zambrano y Miryam, pues considera que fueron demasiado evidentes en los últimos días.

Cabe mencionar que la dupla entre Zambrano y Miryam se conformó tras el anuncio de Andrea Serna sobre la fase Desafío Carrera por Colombia. A partir de ese momento, ambos participaron activamente en distintas pruebas de la competencia, consolidando resultados que los mantuvieron en carrera.

Isa puntualizó sobre la forma en cómo se han desempeñado en el juego: “Desde que compiten juntos, los resultados les han favorecido”. Por su parte, Leo añadió lo siguiente: “pareciera que los retos los han unido más”.

El recorrido de Zambrano y Miryam en esta última etapa incluyó aceptar pruebas adicionales planteadas por la producción, entre ellas un desafío de cambio radical de imagen mediante un corte de cabello impuesto como castigo. Isa concluyó que estos episodios “terminaron por fortalecer la relación entre ellos”, lo que es notable dentro del reality.

Además, la participante agregó que lo ha visto en varias oportunidades acariciándole el cabello a su compañera en el equipo naranja lo que, sin duda, llamó la atención de los televidentes, que consideraron que Isa estaba mostrando sus celos.

En cada aparición en cámara siempre están juntos - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Mamá de Zambrano reveló por qué no funcionó la relación con Isa

Miladis Esther Zambrano, madre del atleta Anthony Zambrano, dio detalles de la relación sentimental que tuvo su hijo con la participante tras conocerla en el popular concurso, en diálogo con los presentadores del programa matutino Día a Día.

“Él salió, ellos se conocieron afuera y no es lo mismo unos días que el tiempo que ellos pasaron. Ambos se dieron cuenta que no, que no funcionaban como pareja y muy maduramente se sentaron, hablaron y decidieron que las cosas se quedaran así, nuevamente como amigos y es como ha estado funcionando”, aseguró.

Zambrano e Isa fueron la primera pareja del 'Desafío 2025' - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Cabe mencionar que a lo largo del concurso, Zambrano no solo se involucró con Isa, sino que se acercó a Grecia, aunque ella aclaró que tenía un novio fuera del concurso. Además, el atleta volvió a acercarse, con intenciones románticas, a Katiuska, con la que salió durante un par de meses antes de ingresar a la competencia y en medio de un diálogo en el Desafío le dijo: “Yo sé que tú nunca me olvidaste a mí”.

