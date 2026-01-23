Corredor Verde de la Séptima recibe aval del IDU y arranca obras del TransMilenio con cronograma por tramos en 2026

(Alcaldía de Bogotá)

El Corredor Verde de la carrera Séptima en Bogotá recibió autorización definitiva para iniciar su etapa constructiva, luego de que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmara el arranque de las obras, un anuncio que marca el avance del proyecto donde operará el sistema TransMilenio, según informó Semana.

El concejal de Bogotá Juan David Quintero dio a conocer que el director del IDU, Orlando Molano, comunicó oficialmente el cronograma inicial. De acuerdo con lo informado, la construcción comenzará con el grupo 1 a finales de enero, continuará con el grupo 3 en marzo y posteriormente el grupo 2 iniciará en abril, lo que estructura el desarrollo de la obra durante el primer trimestre y parte del segundo de 2026.

Desde el Distrito se indicó que, como parte de los trabajos preliminares, en el primer trimestre del año se implementarán cierres viales entre la calle 116 y la calle 121, con el objetivo de dar paso a las intervenciones necesarias para el inicio de la construcción. Estas restricciones hacen parte del plan de manejo de tráfico definido por las autoridades.

Render del corredor verde de la Séptima que adelantó Claudia López - crédito IDU

El proyecto está planteado para impactar de manera directa a comunidades del norte de Bogotá, especialmente sectores como el Codito de Serrezuela, Santa Cecilia y Cerro Norte, zonas que históricamente han reportado tiempos prolongados de desplazamiento en transporte público.

Sobre este punto, el concejal Quintero explicó que “Este proyecto es fundamental, sobre todo para la gente del Codito de Serrezuela, de Santa Cecilia, de Cerro Norte. Para que se hagan una idea, a la gente que va en transporte público hoy se demora en promedio entre la calle 200 y la calle 99, 63 minutos, y va a pasar a demorarse 23 minutos”. Estas cifras fueron presentadas como parte de los beneficios operativos esperados del corredor.

El Corredor Verde de la Séptima contempla varios tramos con procesos licitatorios independientes. En diciembre de 2023, el Distrito informó que la licitación correspondiente al tramo o lote 1, que cubre el recorrido desde la calle 24 hasta la calle 76, cuenta con un presupuesto estimado de $529.388 millones.

De manera complementaria, el tramo o lote 2, que se extiende desde la calle 76 hasta la calle 99, incluyendo intersecciones clave como la calle 85 con avenida Circunvalar y la calle 92, tiene asignados recursos por $330.007 millones, según los datos oficiales divulgados por el IDU y citados por Semana.

Estas inversiones hacen parte del plan integral para adecuar la carrera Séptima como un corredor multimodal, con infraestructura destinada al transporte público, peatones, ciclistas y zonas verdes, de acuerdo con los diseños presentados por el Instituto de Desarrollo Urbano.

Durante su pronunciamiento, el concejal Quintero hizo referencia al debate público que ha rodeado el proyecto en años recientes y señaló que “Este proyecto no puede quedar en la mitad de discusiones politiqueras mentirosas; esto es un proyecto diseñado por ingenieros y necesitamos que su construcción sea muy buena”. En ese contexto, también dirigió un mensaje directo al alcalde de Bogotá.

Quintero manifestó que “le pedimos al alcalde Galán que no cometa el error de Claudia López, que fue literalmente salir a decir que no lo iba a hacer, lavarse las manos y atrasarnos durante casi cuatro años”, al referirse a las decisiones administrativas adoptadas en el periodo anterior que impactaron el avance del proyecto.

El IDU también informó que recibió tres ofertas para la construcción del tramo que va desde la calle 99 hasta la calle 200, lo que corresponde a una de las fases de mayor extensión del Corredor Verde. Este proceso hace parte de la estructuración contractual que permitirá completar el desarrollo total de la obra sobre la Séptima.

Tras el anuncio del inicio de la construcción, el concejal reiteró que el seguimiento institucional será clave para evitar contratiempos. En ese sentido, afirmó: “Si ya lo vamos a iniciar, hay que hacerlo bien, y por eso usted, alcalde Carlos Fernando, tiene que ponerse el casco y usted mismo garantizar que esta obra se haga bien”.

En el mismo pronunciamiento, agregó que “más allá de la politiquería, este proyecto ya es una realidad. Ahora el reto es que el alcalde garantice su ejecución sin retrasos, sin improvisación y sin sobrecostos”, subrayando los aspectos administrativos y técnicos que, según indicó, deberán ser vigilados durante el proceso constructivo.

Las imágenes divulgadas por el IDU muestran cómo quedaría el Corredor Verde de la carrera Séptima, con espacios reorganizados para el tránsito de buses de TransMilenio, carriles complementarios, zonas peatonales y áreas verdes, elementos que hacen parte del diseño oficial presentado por la entidad.