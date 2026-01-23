Colombia

Carlos Lehder sacó sus cartas y reveló la temida prisión a la que llegaría Nicolás Maduro: allí está ‘el Chapo’ y Simón Trinidad

El exnarcotraficante del cartel de Medellín habló sobre la cárcel donde podría terminar el líder del régimen venezolano; este centro penitenciario tiene un sistema de control total, donde los reclusos no tienen contacto entre ellos y la vida fuera de sus celdas es casi inexistente

Carlos Lehder asegura que Nicolás
Carlos Lehder asegura que Nicolás Maduro, de ser hallado culpable, será enviado a una cárcel de alta seguridad en el estado de Colorado - crédito Más allá del silencio pódcast/YouTube - Reuters

Carlos Lehder, exlíder del cartel de Medellín y una de las figuras más notorias del narcotráfico colombiano, fue testigo directo de las duras condiciones del sistema penitenciario estadounidense.

En una entrevista en el pódcast Más allá del silencio, conducido por el periodista Rafael Poveda, Lehder ofreció su perspectiva sobre el futuro de Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano que fue detenido en una operación militar de Estados Unidos, desde el 3 de enero de 2026.

Lehder, que pasó más de tres décadas en cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos, compartió su opinión sobre la prisión donde cree que Maduro terminará: ADX Florence, ubicada en el estado de Colorado, aunque mientras avanza el proceso, se encuentra recluido en el MDC Brooklyn, en Nueva York.

Nicolás Maduro se encuentra recluido
Nicolás Maduro se encuentra recluido en el MDC Brooklyn, en Nueva York - crédito Reuters

Esta instalación, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, es la cárcel más segura y restrictiva del mundo, y es el lugar en donde se encuentran figuras como Joaquín “el Chapo” Guzmán, capo de México. Según el exnarcotráficante, no hay duda de que el líder del régimen venezolano, de ser hallado culpable, será enviado allí.

“Creo que, como es la máxima de Estados Unidos, Maduro, cuando se le halle culpable, será internado en ADX Florence. Cuatro pisos bajo tierra”, señaló Lehder con total seguridad.

Para el excapo, no hay otra prisión más adecuada para alguien con los cargos que enfrenta Maduro, que está acusado de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas.

En ADX Florence, los reclusos
En ADX Florence, los reclusos pasan 23 horas al día en sus celdas, aislados del mundo exterior, con un acceso mínimo a la libertad y sin posibilidad de comunicarse entre ellos - crédito @BWiSfull/X

Lehder recordó su experiencia en prisión, al señalar que incluso en las cárceles más pequeñas y restrictivas, los reclusos tienen que lidiar con condiciones extremas.

“Yo estaba en una más pequeña, de 3X3. El alguacil me decía que no me preocupara, porque en Colorado estaban construyendo celdas más grandes, pero igual de subterráneas”, explicó.

Con su testimonio, el exlíder del cartel de Medellín dejó claro que las condiciones de aislamiento y el control total sobre los internos son una parte integral del sistema de justicia estadounidense para los criminales más peligrosos.

Carlos Lehder, que pasó décadas
Carlos Lehder, que pasó décadas tras las rejas, asegura que si estuviera en la posición de Nicolás Maduro, asumiría su derrota y buscaría una pena menor - crédito Más allá del silencio pódcast/YouTube

Aunque Nicolás Maduro rechazó los cargos en su contra y sostiene que su captura fue ilegal, el excapo colombiano Carlos Lehder dejó claro que el futuro del líder del régimen venezolano es incierto.

Durante la entrevista, el excapo aseguró que el juicio de Maduro no será fácil y que su encarcelamiento es prácticamente inevitable. Además, indicó que todo lo que está sucediendo era algo que ya se veía venir.

ADX Florence: la prisión más temida del mundo

Ubicada en el desierto de Colorado, ADX Florence es famosa por su nivel de seguridad imbatible, pues la prisión está diseñada para alojar a los criminales más peligrosos e irrecuperables.

ADX Florence es famosa por
ADX Florence es famosa por su seguridad extrema, con celdas de concreto reforzado, ventanas pequeñas, y un sistema de vigilancia 24/7 que incluye sensores de presión en el suelo y perros guardianes - crédito Buró Federal de Prisiones

Las celdas, construidas con concreto reforzado, miden solo 4x3 metros; además, tienen una única ventana de apenas 10 centímetros de ancho y un metro de alto, conocidas como “ciegas”, y los reclusos pasan 23 horas al día encerrados. La única hora de “libertad” se dedica a ejercicios en un pequeño patio rodeado por muros altos, dentro de una jaula de ejercicio.

El aislamiento es total, ya que, de acuerdo con los reportes de los medios de Estados Unidos, no se permite la comunicación entre los internos y las ventanas de las celdas son tan pequeñas que impiden la visibilidad.

Además, el sistema de seguridad incluye cámaras, sensores de presión en el suelo y un perímetro vigilado por perros guardianes. Entre los prisioneros más conocidos se encuentran “El Chapo” Guzmán, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, miembros de Al Qaeda, organización terrorista, paramilitar y yihadista, y Simón Trinidad, exlíder de las Farc-EP, que paga una condena de 60 años por conspiración para secuestrar ciudadanos estadounidenses.

