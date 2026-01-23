Colombia

Alcaldía de Cartagena emitió recomendaciones por presencia de aguamala o fragata portuguesa en las playas: varios turistas acabaron en el hospital

Las autoridades en la capital del departamento de Bolívar señalaron no tocar por ningún motivo esta especie marina, así parezca que está muerta

Las autoridad destacaron que incluso fuera del agua esta especie es peligrosa - créditos Alcaldía Mayor de Cartagena | Coralina | @bomberosctg/IG

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena y autoridades del distrito informaron la detección de la Fragata Portuguesa (Physalia physalis), conocida como aguamala morada, en sectores de las playas de Cartagena de Indias.

Debido a las especies reportadas, desde el 21 de enero de 2026 la aparición de esta especie obligó a que la administración local emitiera una serie de recomendaciones en pro del bienestar de los bañistas y turistas, debido a que por cuenta de la neurotoxina que emite se han reportado varios casos en unidades de urgencias.

Esto representa un riesgo sanitario de paso para los residentes, y por esta razón se enunciaron las acciones preventivas para los ciudadanos que decidan ir a la playa y disfrutar del mar.

La Fragata Portuguesa es una colonia de organismos marinos que permanece a flote sobre la superficie y se distingue por su color morado o azul violáceo, además de una característica “vela” que sobresale del agua.

Según el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la presencia de este organismo se asocia principalmente a cambios en las corrientes marinas, vientos intensos, oleajes y condiciones climáticas típicas de la temporada.

Las autoridades explicaron que los tentáculos de la Fragata Portuguesa contienen sustancias urticantes capaces de provocar dolor intenso, enrojecimiento de la piel, ardor, inflamación e incluso reacciones alérgicas severas.

El riesgo persiste incluso cuando el organismo se encuentra fuera del agua o parece muerto. Por este motivo, las entidades locales enfatizaron la importancia de no tocar la especie bajo ninguna circunstancia.

Esta especie suele avistarse a inicio de año - créditos @bomberosctg/IG | @alcaldiacartagena/IG

Por ningún motivo toque esta especie marina, la principal recomendación de las autoridades: qué hacer si la toca

Entre las recomendaciones divulgadas, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena pidió a bañistas y visitantes no manipular la Fragata Portuguesa ni con las manos ni con objetos, mantener distancia si se observa en la arena o en el agua y evitar que niños o mascotas se acerquen.

Además, se aconsejó suspender el baño en zonas donde se detecte la presencia del organismo y reportar cualquier avistamiento a salvavidas o a la línea de emergencias 119.

En caso de contacto, la instrucción es no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar y buscar atención médica inmediata.

“Seguiremos realizando monitoreo constante y brindando información oportuna a la comunidad”, expresó Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

Las autoridades reiteraron que las playas del distrito continúan habilitadas y cuentan con las garantías necesarias para su uso recreativo, siempre que se sigan las medidas preventivas.

La Alcaldía de Cartagena y los Bomberos anunciaron los canales para reportar la presencia de esta especie marina - crédito @bomberosctg/IG

Además de Cartagena, San Andrés está en alerta por aguamala dorada o Fragata portuguesa

Cada año por esta temporada se suelen anunciar esta clase recomendaciones.

El 2025 no fue la excepción sobre la llegada de la fragata portuguesa, que provocó que se activaran los protocolos de seguridad ambiental en las playas de San Andrés Islas.

Las autoridades isleñas instaron tanto a residentes como a turistas a que extremen precauciones frente a posibles encuentros con la carabela portuguesa.

Incluso tras la muerte del organismo, el contacto con sus tentáculos representa un riesgo por la potencia de sus toxinas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la incluye entre las especies marinas peligrosas para la salud humana.

Desde Coralina se puntualizó acerca de la necesidad de reportar inmediatamente los encuentros al número (578) 513 1130 y seguir los canales oficiales de información para obtener las actualizaciones más recientes sobre la situación.

Este es un ejemplar de la especie, cuya foto fue registrada en San Andrés, Colombia - crédito Coralina

La carabela portuguesa, conocida también como ‘fragata portuguesa’, ‘agua mala’, ‘botella azul’ o ‘falsa medusa’, es, en realidad, un hidrozoo y no una medusa verdadera.

Sus tentáculos llegan a medir hasta 10 metros de longitud, mientras que su característica vela gelatinosa alcanza entre 15 y 30 centímetros.

Esta estructura le permite desplazarse guiada por vientos y corrientes marinas, lo que explica su llegada ocasional a las costas del Caribe, en especial durante ciertos períodos del año.

