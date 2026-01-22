Majida Issa anunció su regreso a ‘Sin senos sí hay paraíso’ para retomar uno de sus papeles icónicos: “Amor con amor se paga”

Majida Issa regresa a Telemundo para interpretar nuevamente a La Diabla en el regreso de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @majidaissa/Instagram

Desde su llegada a Telemundo en 2008, Sin senos no hay paraíso se transformó en una de las historias que definiero al canal estadounidense orientado al público hispano en lo que se refiere a contar historias, convirtiendose con su narrativa enmarcada en el narcotráfico en una de las producciones más exitosas en Latinoamérica.

Desde entonces, se presentaron dos continuaciones de la historia: Sin senos sí hay paraíso, emitida durante tres temporadas entre 2016 y 2018, y El final del paraíso, emitida entre agosto y diciembre de 2019.

Aunque se esperaba que ese fuese el final de la historia original de Gustavo Bolívar, en 2026 se conoció que habría una continuación con varios de las figuras principales del elenco retomando sus papeles. Entre esos nombres destaca el de Majida Issa, que interpretó a La Diabla, la principal antagonista de Sin senos sí hay paraíso.

Majida Issa celebró la posibilidad de reencontrarse con Carmen Villalobos en las grabaciones del regreso de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito Telemundo

Este papel le ganó reconocimiento internacional, involucrándose desde entonces en proyectos como La Guzmán, 0peración Pacífico, Enfermeras, La Sustituta o La Vorágine. Pese a que en el pasado afirmó que no tenía intenciones de retomar el papel —en El final del paraíso su lugar fue asumido por Kimberly Reyes—, finalmente fue confirmada para retomar el papel en una historia que, tal y como adelantó Telemundo, ahora involucrará el mundo de las modelos webcam.

Luego de hacer el anuncio con un video en sus redes sociales, la actriz habló con People en Español, afirmando que decidió retomar su rol principalmente por la insistencia del público.

“Realmente lo que me hizo volver a interpretar a ‘La Diabla’ son los televidentes, los fans de la serie, la gente que no paró en estos siete años de escribirme, de compartir escenas del personaje, de hacer memes, de hacer videos superingeniosos con todos los audios de los textos de mi personaje. Realmente vuelvo por la insistencia de los televidentes. Amor con amor se paga; aquí estoy otra vez haciendo ‘La Diabla’”, expresó.

El proceso de reincorporación no ha estado exento de desafíos para la actriz, asegurando que es un reto considerable darle vida en la pantalla a La Diabla: “Es un personaje que hice hace diez años, entonces volver a entrar en esa energía, recordar qué era lo que le gustaba a los televidentes, darle gusto a la gente, reencontrarme con mis compañeros y darle sentido a las relaciones nuevamente... es como si estuviera empezando de cero, de verdad me siento muy nerviosa, y es un reto para mí, sobre todo darle a la gente lo que estaba esperando”, comentó.

En la cuarta temporada se mantendrá la mayoría del elenco, incluyendo a Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Gregorio Pernía y Fabían Ríos - crédito Telemundo

El regreso también significa un reencuentro profesional y personal con Carmen Villalobos, con quien la une una amistad forjada durante los dos años en que trabajaron juntas, así como interacciones ante las cámaras que marcaron la pauta entre los televidentes.

“Ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad que tengo de volver a trabajar con Carmen. Una de las cosas que más me motiva al llegar al set es saber que voy a trabajar con mi amiga, pero también que voy a trabajar con esa actriz profesional, disciplinada, entregada. Yo ahí en Carmencita tengo todo en uno: es muy divertido, pero a la hora de trabajar somos muy serias las dos en nuestro trabajo. Si necesitamos en algún momento la una de la otra ahí estamos también para sostenernos, para querernos, para salir adelante con todos los retos que implica esta carrera, sobre todo los tiempos o la falta de tiempo. Para mí es una fortuna, es un gran premio que podamos volver a trabajar juntas”, señaló sobre su compañera de set.

Además de Carmen Villalobos y Majida Issa, el elenco contará con la participación confirmada de Gregorio Pernía, Catherine Siachoque, Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez, Sergio Herrera, Arturo Barba, Elizabeth Gutiérrez, Isabela Amado, Juan Zuluaga y Carolina Gaitán entre los actores principales del proyecto.