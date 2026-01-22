Las reacciones contra exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por denuncias de acoso sexual: “Dónde están las feministas de tarima”

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y candidato presidencial, es acusado de acoso sexual - crédito Colprensa

Son graves las denuncias que están saliendo a la luz en contra del exgobernador del departamento de Magdalena Carlos Caicedo, un líder político de la izquierda y también candidato presidencial, a quien cuatro mujeres acusan de acoso sexual.

Entre las denuncias se relatan presiones vinculadas con la obtención de cargos dentro de Fuerza Ciudadana, el movimiento político de Caicedo que respalda su candidatura, y la existencia de un patrón de silencio frente a estas acusaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las reacciones ya están emergiendo en redes sociales, en especial por parte de la oposición al petrismo, que alega que las mujeres de la izquierda política en Colombia no han emitido concepto y no han pegado el grito en el cielo para exigir acciones por parte de las autoridades.

La candidata a la Cámara de Representantes del Centro Democrático, Marcela García, comentó en sus redes sociales que el caso es “indignante” y lanzó duras críticas a las servidoras públicas feministas.

Esto escribió en su perfil de X: “Otra denuncia más que revienta la burbuja del ‘gobierno feminista’. Hoy los medios revelan testimonios y chats contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y figura de la izquierda, por presunto acoso y presiones usando el poder. Y lo digo de frente: ¿Dónde están las feministas de tarima? ¿Dónde están las que gritan cuando conviene?“.

Reacciones a denuncias de acoso sexual contra Carlos Caicedo - crédito marcelagarcif/X

Agregó: “Porque para ganar votos se les llena la boca con ‘derechos de las mujeres’. Pero cuando el señalado es ‘de los suyos’, aparece el silencio. Aquí no hay doble rasero: investigación ya, protección total a las denunciantes y cero impunidad”.

Quién más reaccionó a las denuncias

Los hechos ya han despertado fuertes pronunciamientos de líderes políticos y sociales. También se han levantado voces en su defensa.

En primer lugar, el antropólogo Mateo Acosta Castro, comentó que al candidato ya lo habían denunciado previamente por los mismos señalamientos.

“A Carlos Caicedo lo denunciamos cuando salimos. Es un tipo que cree que está por encima de los demás y, de verdad, no cumple los requisitos mínimos morales para dirigir nada. No solo es presuntamente un acosador sexual, sino un pequeño emperador que maltrata a los suyos”, escribió en sus redes.

El antropólogo aseguró que a Caicedo ya lo habían denunciado - crédito @MateoAcostaC/X

La alta Consejera para la Paz y el Posconflicto Jennifer Del Toro escribió un extenso mensaje en contra de Caicedo y ratificó que conoce de los comportamientos de Caicedo:

“Carlos Caicedo, un violentador de mujeres de toda la vida. Esa siempre ha sido su naturaleza. A lo largo de toda su trayectoria, existen suficientes hechos que evidencian la condición de Carlos Caicedo como violentador de mujeres. En su entorno personal y político siempre ha habido personas que callan —incluso hasta hoy— por cálculo y conveniencia. Ahora las denuncias de las mujeres han alcanzado relevancia nacional, justo en el momento en que el movimiento político de Caicedo se desmorona y las deserciones de su antigua militancia se vuelven masivas. Durante años, muchas mujeres en Santa Marta advertimos un patrón misógino en Fuerza Ciudadana y en su líder, Carlos Caicedo. Lo hicimos desde dentro de las filas del progresismo: fuimos censuradas, perseguidas, violentadas y obligadas a renunciar por un sector empeñado a Caicedo".

Jennifer Del Toro se pronunció tras la revelación de las denuncias de acoso por parte de Carlos Caicedo - crédito X

Incluso, la defensora del Pueblo Iris Marín emitió un comunicado institucional en las redes sociales de la Defensoría.

Enfáticamente escribió: “Rechazamos los hechos, publicados en una investigación periodística, según la cual el candidato presidencial Carlos Caicedo, y miembros del movimiento Fuerza Ciudadana, habrían usado su poder político para acosar y hacer solicitudes de carácter sexual a mujeres, a cambio de ascensos y beneficios laborales. De comprobarse los hechos y la responsabilidad, estaríamos ante el delito de acoso sexual, un hecho que constituye violencia basada en género contra la mujer".

La entidad estatal, incluso, pidió a las autoridades acciones disciplinarias en contra de Caicedo y su movimiento electoral.

“Solicitamos a la @FiscaliaCol a adelantar las investigaciones con celeridad, transparencia, diligencia y garantías de protección para quienes denuncian. Y al @CNE_COLOMBIA a promover, garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres y examinar, en el marco de sus competencias, estas denuncias, según la Ley 2453 de 2025″.