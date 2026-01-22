Joven fue asesinado mientras visitaba a su expareja en Atlántico: la víctima se dedicaba a la venta y consumo de estupefacientes

Imagen de referencia. La Policía mantiene abierta las investigaciones para esclarecer los móviles del hecho - crédito Colprensa

Un nuevo acto de violencia se registró la tarde del 21 de enero de 2026 en el municipio de Soledad, Atlántico. Jesús David Díaz Sarmiento, de 26 años, murió tras recibir varios disparos mientras se encontraba en la terraza de la vivienda de su expareja, ubicada en el barrio Normandía.

El crimen ocurrió alrededor de la 1:00 p. m., cuando un hombre que se desplazaba en motocicleta llegó hasta el lugar y sostuvo una acalorada discusión con la víctima.

Según los primeros reportes policiales, el altercado se intensificó y el agresor desenfundó un arma de fuego, accionándola en varias ocasiones contra Jesús Díaz Sarmiento, quien quedó tendido en el sitio y falleció de manera inmediata. El atacante abandonó la escena a bordo del vehículo sin dejar rastro.

Las primeras hipótesis establecen que la muerte de Díaz Sarmiento podría estar relacionada con disputas territoriales derivadas del control de actividades ilícitas en la zona.

Balacera en terraza dejó un muerto en Soledad, Atlántico - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

El sector conocido como El Bajito, donde supuestamente operaba la víctima, es señalado por las autoridades como un escenario de enfrentamientos entre organizaciones dedicadas a la venta y distribución de estupefacientes.

Investigaciones preliminares apuntaron a que Díaz Sarmiento se dedicaba al expendio y consumo de drogas, actividad que le habría generado conflictos con bandas rivales.

En El Bajito, el grupo delictivo conocido como Los Pepes mantiene presencia, bajo el liderazgo de un individuo identificado como alias El Barba Castillo.

Durante el hecho violento, un testigo relató que el sicario expresó la frase: “Para que veas que Los Costeños se respetan”, lo cual sugiere una confrontación directa entre Los Pepes y Los Costeños.

La Policía Metropolitana de Soledad confirmó que la víctima contaba con tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), dos por tráfico de estupefacientes registradas en 2019 y una más por violencia intrafamiliar reportada en 2025.

Estos antecedentes refuerzan la teoría de que el homicidio se enmarca dentro de una disputa entre estructuras criminales que operan en la localidad.

El CTI se encargó de hacer el levantamiento del cadáver - crédito CTI

Los investigadores continúan recolectando información y testimonios con el objetivo de identificar al responsable del asesinato y esclarecer los móviles del hecho.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para aportar datos que contribuyan al avance de las indagaciones y permitan frenar la violencia en el municipio.

Joven fue asesinado frente a una barbería en Soledad; el presunto agresor fue capturado

La violencia continúa cobrando víctimas en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. Durante la mañana del miércoles 21 de enero de 2026, un joven perdió la vida tras ser atacado a balazos en el barrio Prado Soledad, según informó El Heraldo.

El crimen se registró aproximadamente a las 11:00 a. m., en la parte externa de una barbería donde la víctima, identificada como Ángel Rafael Pacheco Pacheco, de 25 años, fue abordada por un sicario que llegó caminando y le disparó en repetidas ocasiones sin previo aviso.

Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones, acudieron rápidamente al lugar para brindar auxilio.

Imagen de referencia. Un muerto y un detenido tras ataque armado en Soledad, Atlántico - crédito Colprensa

El joven, gravemente herido, fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Metropolitana de Barranquilla comunicó que, gracias a la pronta reacción del personal en la zona, se logró capturar a Michell de Leones Martínez, de 20 años.

Durante el procedimiento, los agentes le incautaron un revólver Police Positive MKC .38 Special CTG, sin numeración visible. El detenido, presunto miembro de la banda Los Costeños, fue puesto a disposición de la URI Soledad.

Las autoridades detallaron que el capturado tiene siete registros como indiciado en el Spoa por delitos como extorsión, porte ilegal de armas, incendio y concierto para delinquir.

Fuentes judiciales señalaron que el asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, ya que el agresor manifestó que existía una deuda económica pendiente con la víctima. No hay registros judiciales previos asociados a Pacheco Pacheco.