Gustavo Bolívar acusó a Abelardo de la Espriella de tener “doble moral” con el caso Alex Saab: “Defendiendo el castrochavismo en tribunales”

La controversia en torno al abogado Abelardo de la Espriella, que es candidato a la Presidencia de la República, y su relación profesional con Alex Saab, empresario colombiano vinculado al régimen de Nicolás Maduro, continúa siendo uno de los temas que causa una fuerte discusión en las redes sociales en relación a la aspiración del “Tigre”. Como quedó demostrado el jueves 22 de enero de 2026, con las afirmaciones del exprecandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Bolívar.

Bolívar, que también es exsenador, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, acusó a De la Espriella de tener “doble moral” por su postura pública contra el denominado castrochavismo y a la vez asumir la defensa legal de uno de los principales aliados de la dictadura venezolana. Señalamientos que se conocieron un día después de Saab y su esposa, Camila Fabrie, fueron condenados en Italia por lavado de dinero.

“Los abogados tienen derecho a defender bandidos. Para eso estudian. Lo que no pueden es tener doble moral. Por un lado, en campaña intensa contra el castrochavismo, metiendo en ese saco a toda la izquierda para conseguir votos a través del miedo, y por el otro defendiendo al castrochavismo en tribunales”, afirmó Bolívar en un mensaje difundido en redes sociales, en el que además recordó una frase que, según él, ha usado De la Espriella en su defensa.

“La ética no tiene nada que ver con el derecho”, fue la afirmación del abogado de derecha que trajo a colación el libretista y político, cercano al presidente Gustavo Petro. Con ello, Bolívar rememoró la relación entre De la Espriella y Saab, que se remonta a varios años atrás, cuando el abogado asumió la defensa legal del empresario ante la justicia en Colombia, y negó -en ese entonces- cualquier relación directa con el régimen de Maduro, hoy preso en EE. UU.

Las críticas hacia Abelardo de la Espriella por haber sido abogado de Álex Saab

Esta dura crítica de uno de los simpatizantes más fieles del proyecto político de Petro buscaría poner en duda la coherencia del discurso de De la Espriella, que según él se ha presentado como opositor al populismo y la izquierda, cuando a la par insistió en la defensa de su ejercicio profesional, en favor de un actor clave del régimen. Así como la candidata presidencial Vicky Dávila sacó a la luz los aparentes nexos de su firma con cuestionados personajes.

Son ellos los hermanos Daniel y Andrea Peñarredonda, que ocuparon cargos en su bufete y mantienen vínculos probados con Saab. A su vez, otro de los hechos más controvertidos de la relación entre De la Espriella y Saab fue el intento de acercamiento con agencias estadounidenses, como la DEA; pues el abogado relató que, tras conocer los vínculos de Saab con Maduro, le sugirió colaborar con las autoridades estadounidenses en busca de un “mal menor” en su expediente.

La propuesta fracasó cuando Saab rechazó entregar información relevante, lo que derivó en su extradición en 2021, tras ser capturado en Cabo Verde. En la actualidad, De la Espriella anunció acciones legales contra la columnista Ana Bejarano, que cuestionó de manera pública sus presuntos nexos con Saab; en una decisión que motivó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que consideró la denuncia como un intento de censura a la prensa y su ejercicio.

“Resulta preocupante que, como respuesta a una columna de opinión, el equipo de campaña de Abelardo de la Espriella haya anunciado la eventual interposición de acciones judiciales, tutelas y otros mecanismos legales contra Ana Bejarano”, indicó la Flip. “La crítica a figuras públicas, especialmente a quienes aspiran a cargos de elección popular, goza de una protección reforzada en una sociedad democrática”, agregó la fundación en su contundente respuesta.

En su defensa, el candidato presidencial ha expresado que su ejercicio profesional fue completamente legal y se ha distanciado de Saab, al afirmar que no mantiene contacto con él desde hace cinco años. “No se debe confundir al abogado con el cliente”, indicó el jurista que quiere ser el nuevo jefe de Estado, y que en su favor cuenta que no enfrenta sanciones ni procesos penales por estos casos, aunque su labor como abogado defendensor sigue siendo objeto de críticas.