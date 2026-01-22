Capturan en flagrancia a alias Nanda luego de matar otra mujer por posible conflicto derivado del microtráfico en Palmira, Valle del Cauca

Alias Nanda al parecer asesinó a otra mujer por una disputa sobre microtráfico - crédito Policía Valle del Cauca

Una rápida reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de una mujer señalada como presunta responsable de un homicidio ocurrido el 18 de enero en el barrio Alfonso López, en Palmira, Valle del Cauca.

No obstante, los hechos fueron reportados en la mañana del 22 de enero de 2026. Según el comunicado policial, la víctima fue una mujer de 37 años y el caso está vinculado a disputas por el control del microtráfico en el sector conocido como “la carrilera”.

El operativo fue realizado por patrullas de vigilancia en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre la presencia de la sospechosa cerca del lugar de los hechos.

Durante el registro, los uniformados hallaron en poder de la detenida un arma cortopunzante, que habría sido utilizada para cometer el homicidio.

Sin embargo, cuando la señalada fue puesta en manos de las autoridades, dibujó una sonrisa en su rostro que quedó registrada tras la captura.

La capturada, identificada con el alias de “Nanda”, presenta antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Tras ser informada de sus derechos, fue puesta a disposición de la autoridad competente, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el delito, e invitó a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte el orden público en la región.

Alcaldía de Palmira anuncia incremento de fie de fuerza en la última semana: capturaron hombre con más de dos kilos de cannabis

En el contexto de los más recientes operativos conjuntos de seguridad en Palmira, las autoridades reportaron la captura en flagrancia de un hombre que transportaba más de dos kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en cerca de dos millones de pesos.

La acción se realizó durante labores de patrullaje y control en la zona urbana, con la participación de unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, apoyados por el Batallón de Ingenieros de Combate Agustín Codazzi.

El procedimiento tuvo lugar cuando los uniformados interceptaron a un ciudadano que llevaba un costal blanco. En su interior hallaron varios paquetes con una sustancia vegetal que, según el reporte oficial, corresponde a marihuana. En total, se incautaron 2.414 gramos del estupefaciente.

El teniente coronel Edison Aux, comandante encargado del Distrito Especial de Policía Palmira, valoró el resultado del operativo: “Logramos un importante resultado contra el tráfico de estupefacientes. Durante este procedimiento ejecutado en planes de registro y control a personas, en planes conjuntos entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional adscrito al Batallón Agustín Codazzi, se le halló a un ciudadano 2.414 gramos de marihuana”.

El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Las autoridades de Palmira reiteraron su compromiso de reforzar los controles territoriales y combatir el microtráfico en los distintos sectores del municipio, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad de la comunidad.

Al tiempo, se conoció que una serie de ataques armados en los municipios de Candelaria y Palmira, en el Valle del Cauca, dejó cuatro muertos en menos de cinco días, en hechos que las autoridades investigan como un posible ajuste de cuentas vinculado al microtráfico.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, la hipótesis de que exista una relación directa entre las víctimas cobró fuerza tras el asesinato de Sebastián Jiménez Álvarez, de 37 años, que sufrió un ataque con arma de fuego en el barrio Villa Claudia de Palmira y murió poco después en el Hospital Raúl Orejuela Bueno.