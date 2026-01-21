Los aranceles del 30% impuestos por Ecuador a Colombia generaron fuertes reacciones: “La cooperación se desmanteló”

La medida fue decretada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa - crédito Reuters/Colprensa

A partir del 1 de febrero de 2026, Ecuador aplicará un nuevo arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia.

La decisión fue comunicada por el presidente del país sudamericano, Daniel Noboa, en su cuenta de X, al considerar la falta de cooperación del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

La disposición establece que todos los productos colombianos que ingresen a Ecuador serán sujetos a este nuevo gravamen, que permanecerá vigente hasta que, en palabras de Noboa, “exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

La decisión del mandatario ecuatoriano generó varias reacciones en Colombia.

Uno de ellos fue el expresidente Iván Duque, al señalar que la determinación del vecino país responde a las falencias en las políticas impulsadas por su predecesor Gustavo Petro.

“Cuando Colombia es permisiva con el narcotráfico, Ecuador paga el precio. La cooperación se desmanteló y las mafias avanzaron. Se necesita firmeza y acción real contra el crimen”, indicó el exmandatario colombiano en su cuenta de X, al replicar una entrevista con el medio ecuatoriano Teleamazonas.

Igualmente, la senadora María Fernanda Cabal responsabilizó al presidente Gustavo Petro por la medida arancelaria, enfatizando en que es una medida que afecta principalmente a los productores colombianos.

“Una decisión difícil que golpea a los productores colombianos, quienes no son responsables del fracaso del gobierno de Petro. Lamentablemente, no hay acciones reales ni contundentes contra los grupos ilegales que operan en la frontera. Mientras Ecuador combate con decisión al crimen organizado, en Colombia reina la permisividad”, manifestó.

Incluso, recordó la polémica visita de Petro a Manta (Ecuador), después de asistir a la posesión presidencial de Daniel Noboa. “Petro visitó Ecuador recientemente, pero estuvo en Manta, zona con fuerte presencia del narcotráfico, supuestamente para escribir un libro, no para coordinar esfuerzos en seguridad. No es justo que los ciudadanos trabajadores paguen las consecuencias de un gobierno débil frente al crimen”, añadió.

Por su parte, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, también lamentó la medida del gobierno ecuatoriano contra Colombia.

“¿Cuántas otras pruebas necesitamos de que el gobierno @petrogustavo le entregó el país a las organizaciones criminales a través de la “Paz Total”? Es esencial que todo el mundo entienda que @IvanCepedaCast es uno de los principales arquitectos y líderes de la ejecución de semejante fracaso”, mencionó.

Así mismo, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, calificó de ‘grave’ las medidas arancelarias de Ecuador contra Colombia.

“Grave la denuncia del presidente de Ecuador Daniel Noboa sobre la falta de cooperación de Colombia en el combate al narcotráfico en la frontera”, escribió en la misma red social.

Desde el sector empresarial, también hubo opiniones al respecto. José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif) remarcó que la tasa especial impuesta a productos colombianos en Ecuador generaría consecuencias para ambos países.

“La noticia de un eventual arancel de 30% por parte de Ecuador a productos colombianos es una mala noticia para los dos países. Algunos productos de exportación colombianos como vehículos, productos farmacéuticos, aceites y azúcares, tienen en Ecuador un destino que supera el 10% de las exportaciones totales de cada producto”, detalló.

Respuesta del Gobierno Petro

Por el lado del Ejecutivo colombiano, la reacción frente a la medida decretada por Daniel Noboa no se hizo esperar.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional desmintieron que haya falencias en la cooperación de seguridad, al mencionar un operativo conjunto entre las autoridades de ambos países donde se incautaron 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza.

“Este resultado, producto del intercambio de información y la coordinación en terreno, evitó la distribución de más de 371.000 dosis y generó una afectación económica superior a 13 millones de dólares a estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes”, señaló la cartera en un comunicado publicado en X.

Igualmente, el Gobierno colombiano reiteró su compromiso con el vecino país “en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera, como herramientas fundamentales para enfrentar el narcotráfico transnacional, proteger a las comunidades y preservar la estabilidad y la seguridad regional”.