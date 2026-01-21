Colombia

Los aranceles del 30% impuestos por Ecuador a Colombia generaron fuertes reacciones: “La cooperación se desmanteló”

El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa explicó que la tasa especial a mercaderías de Colombia regirá hasta que ambos países alcancen un acuerdo para combatir el narcotráfico y la minería ilegal

Guardar
La medida fue decretada por
La medida fue decretada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa - crédito Reuters/Colprensa

A partir del 1 de febrero de 2026, Ecuador aplicará un nuevo arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia.

La decisión fue comunicada por el presidente del país sudamericano, Daniel Noboa, en su cuenta de X, al considerar la falta de cooperación del Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La disposición establece que todos los productos colombianos que ingresen a Ecuador serán sujetos a este nuevo gravamen, que permanecerá vigente hasta que, en palabras de Noboa, “exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

El presidente Daniel Noboa anunció
El presidente Daniel Noboa anunció el arancel del 30 % por la falta de cooperación de Colombia contra el narcotráfico y la minería ilegal - crédito @DanielNoboaOk/X

La decisión del mandatario ecuatoriano generó varias reacciones en Colombia.

Uno de ellos fue el expresidente Iván Duque, al señalar que la determinación del vecino país responde a las falencias en las políticas impulsadas por su predecesor Gustavo Petro.

Cuando Colombia es permisiva con el narcotráfico, Ecuador paga el precio. La cooperación se desmanteló y las mafias avanzaron. Se necesita firmeza y acción real contra el crimen”, indicó el exmandatario colombiano en su cuenta de X, al replicar una entrevista con el medio ecuatoriano Teleamazonas.

El expresidente reaccionó a la
El expresidente reaccionó a la medida de Daniel Noboa contras Colombia - crédito @IvanDuque

Igualmente, la senadora María Fernanda Cabal responsabilizó al presidente Gustavo Petro por la medida arancelaria, enfatizando en que es una medida que afecta principalmente a los productores colombianos.

“Una decisión difícil que golpea a los productores colombianos, quienes no son responsables del fracaso del gobierno de Petro. Lamentablemente, no hay acciones reales ni contundentes contra los grupos ilegales que operan en la frontera. Mientras Ecuador combate con decisión al crimen organizado, en Colombia reina la permisividad”, manifestó.

Incluso, recordó la polémica visita de Petro a Manta (Ecuador), después de asistir a la posesión presidencial de Daniel Noboa. “Petro visitó Ecuador recientemente, pero estuvo en Manta, zona con fuerte presencia del narcotráfico, supuestamente para escribir un libro, no para coordinar esfuerzos en seguridad. No es justo que los ciudadanos trabajadores paguen las consecuencias de un gobierno débil frente al crimen”, añadió.

La senadora reaccionó a la
La senadora reaccionó a la medida de Daniel Noboa contras Colombia - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, también lamentó la medida del gobierno ecuatoriano contra Colombia.

¿Cuántas otras pruebas necesitamos de que el gobierno @petrogustavo le entregó el país a las organizaciones criminales a través de la “Paz Total”? Es esencial que todo el mundo entienda que @IvanCepedaCast es uno de los principales arquitectos y líderes de la ejecución de semejante fracaso”, mencionó.

La candidata presidencial reaccionó a
La candidata presidencial reaccionó a la medida de Daniel Noboa contras Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Así mismo, la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, calificó de ‘grave’ las medidas arancelarias de Ecuador contra Colombia.

Grave la denuncia del presidente de Ecuador Daniel Noboa sobre la falta de cooperación de Colombia en el combate al narcotráfico en la frontera”, escribió en la misma red social.

La senadora reaccionó a la
La senadora reaccionó a la medida de Daniel Noboa contras Colombia - crédito @PaolaHolguin/X

Desde el sector empresarial, también hubo opiniones al respecto. José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif) remarcó que la tasa especial impuesta a productos colombianos en Ecuador generaría consecuencias para ambos países.

“La noticia de un eventual arancel de 30% por parte de Ecuador a productos colombianos es una mala noticia para los dos países. Algunos productos de exportación colombianos como vehículos, productos farmacéuticos, aceites y azúcares, tienen en Ecuador un destino que supera el 10% de las exportaciones totales de cada producto”, detalló.

El director reaccionó a la
El director reaccionó a la medida de Daniel Noboa contras Colombia - crédito @JoseILopez/X

Respuesta del Gobierno Petro

Por el lado del Ejecutivo colombiano, la reacción frente a la medida decretada por Daniel Noboa no se hizo esperar.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional desmintieron que haya falencias en la cooperación de seguridad, al mencionar un operativo conjunto entre las autoridades de ambos países donde se incautaron 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza.

La cartera de Defensa desmintió
La cartera de Defensa desmintió que haya falencias en la cooperación de seguridad con Ecuador - crédito @mindefensa/X

“Este resultado, producto del intercambio de información y la coordinación en terreno, evitó la distribución de más de 371.000 dosis y generó una afectación económica superior a 13 millones de dólares a estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes”, señaló la cartera en un comunicado publicado en X.

Igualmente, el Gobierno colombiano reiteró su compromiso con el vecino país “en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera, como herramientas fundamentales para enfrentar el narcotráfico transnacional, proteger a las comunidades y preservar la estabilidad y la seguridad regional”.

Temas Relacionados

Daniel NoboaEcuadorAranceles a ColombiaNarcotráficoMinería ilegalIván Duquepolíticos colombianosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Anif advierte que bajar $300 la gasolina pone en riesgo las finanzas de subsidios de combustibles

Desde la entidad advierten que, aunque el recorte es viable en el corto plazo, deja un margen fiscal reducido y expone las finanzas públicas a riesgos cambiarios y al rezago en el precio del diésel

Anif advierte que bajar $300

Así defendió Laura Jaramillo a su hermana Sofía Jaramillo por comentarios de Luisa Cortina respecto a su físico

La modelo paisa se convirtió en tendencia después de que la primera eliminada de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ cuestionara su apariencia, pero los fans y su familia salieron a respaldarla

Así defendió Laura Jaramillo a

Campaña de Iván Cepeda confirmó participación en consulta presidencial de marzo: “Está plenamente habilitado”

El equipo del precandidato presidencial informó su decisión de competir en la consulta del Pacto Amplio, tras asegurar que no existen obstáculos legales para su candidatura

Campaña de Iván Cepeda confirmó

Juliana Galvis contó la desgarradora historia de cómo perdió a su hijo León: “Es mi ángel en el cielo”

La actriz revivió este episodio de su vida durante una charla y entre lágrimas, contó que el bebé se encuentra rodeado del amor de todos sus seres queridos que están en el cielo

Juliana Galvis contó la desgarradora

La exmodelo Ingrid Karina muestra su recuperación y emociona a seguidores con su renovada imagen: “Ejemplo de superación”

La exmodelo colombiana se mostró sonriente y con un notable cambio físico, luego de meses de ausencia y de un complejo proceso de rehabilitación por consumo de drogas

La exmodelo Ingrid Karina muestra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan video donde supuestos miembros

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló que desea tener

Westcol reveló que desea tener un hijo y está planteando alquilar un vientre: “A lo Cristiano Ronaldo”

Natalia París reveló que, tras un celibato de dos años, tiene una nueva pareja: “El amor es lo mejor que nos puede pasar en la vida”

Arcángel reveló cómo negocia las salidas a fiestas de su hija y recordó su pasado en estas celebraciones: “Yo ya fumaba marihuana en los pool party”

La Segura sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener un segundo bebé: “Los hijos únicos nunca extrañan”

Expareja de Manuela Gómez habló del respaldo que le ha dado a la participante en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Vasco da Gama y Marino Hinestroza tienen todo acordado: la duración del contrato y la plata que recibirá Atlético Nacional

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Exfigura del Bayern Múnich puso la vara alta para el equipo de Luis Díaz en la Champions League: “Tenemos que ir”

Así se jugará la fecha 7 de la UEFA Europa League: estos son los colombianos que estarán en acción