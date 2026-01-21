Colombia

La tragedia de Las Ferias: la acusación contra Darwin Felipe Beltrán avanza tras el informe forense

El informe forense evidenció la premeditación en el doble homicidio y fue clave para el fallo judicial

Darwin Felipe Beltrán asesinó a
Darwin Felipe Beltrán asesinó a sus dos hijos menores en el barrio Las Ferias de Bogotá el 28 de octubre de 2024 - Crédito Policía Metropolitana de Bogotá / @ColombiaOscura_ / X)

La noche del 28 de octubre de 2024, Darwin Felipe Beltrán asesinó a sus dos hijos menores en una vivienda del barrio Las Ferias en Bogotá. El crimen, que involucró a niños de 7 y 4 años, provocó repudio en la capital colombiana y abrió un proceso judicial complejo.

La estrategia de la defensa buscó en todo momento evitar una condena ordinaria, alegando que Beltrán no tenía plena conciencia de sus actos debido a antecedentes psiquiátricos.

La estrategia de la defensa y el alegato de inimputabilidad

Durante las primeras audiencias, la defensa del acusado propuso que Darwin Felipe Beltrán fuera declarado inimputable. El argumento central consistía en que el hombre presentaba un diagnóstico de trastorno bipolar y antecedentes de esquizofrenia.

La defensa de Beltrán argumentó
La defensa de Beltrán argumentó inimputabilidad por antecedentes psiquiátricos y diagnóstico de trastorno bipolar y esquizofrenia - crédito X

De acuerdo con información revelada, el propio Beltrán sostuvo ante las autoridades que sufrió una “laguna mental” durante los hechos y que una persona consciente no atacaría a sus hijos. Además, familiares directos como su madre y hermana reforzaron la versión, afirmando que el acusado había abandonado la medicación prescrita para tratar sus padecimientos psiquiátricos.

El papel del Instituto Nacional de Medicina Legal

El punto de quiebre en el proceso judicial llegó con el informe elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal. El organismo practicó una valoración psiquiátrica exhaustiva a Beltrán que determinó que el acusado sí presentaba trastornos mentales, pero que en el momento de los hechos comprendía plenamente las consecuencias de sus acciones.

El dictamen incluyó indicios de premeditación, como la decisión de expulsar a su pareja de la vivienda para quedar a solas con los niños.

“El examen demostró que, pese a los diagnósticos previos, el acusado tenía capacidad de entender y decidir sobre sus actos en el momento del crimen”, explicó un funcionario de Medicina Legal. Este hallazgo contradijo de manera frontal la línea de defensa y permitió al juzgado descartar la inimputabilidad.

El Instituto Nacional de Medicina
El Instituto Nacional de Medicina Legal realizó una evaluación psiquiátrica que concluyó que Beltrán comprendía la ilicitud de sus actos al momento del crimen - crédito X

Detalles del ataque y testimonios vecinales

Según constancias judiciales la tragedia se desencadenó luego de una discusión violenta entre Beltrán y su pareja. Ella logró salir de la vivienda tras ser amenazada físicamente.

Los vecinos declararon que, tras la salida de la mujer, el hombre atacó a sus hijos mientras dormían, utilizando tanto la fuerza física como un arma cortopunzante. Algunos testigos afirmaron que Beltrán llegó a mostrar los cuerpos de los niños por una ventana, lo que incrementó la conmoción en la comunidad.

Las autoridades intervinieron rápidamente para evitar que el acusado fuera agredido por vecinos, que intentaron lincharlo tras conocer la magnitud del crimen. La captura de Beltrán se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.

El giro en el proceso judicial: aceptación de los cargos

Testimonios vecinales confirmaron que Beltrán
Testimonios vecinales confirmaron que Beltrán utilizó la fuerza física y un arma cortopunzante contra los niños mientras dormían - crédito X

El resultado del examen de Medicina Legal resultó determinante para el futuro del proceso. Darwin Felipe Beltrán aceptó los cargos por el doble homicidio. La defensa intentó negociar un preacuerdo para reducir la pena a 25 años de prisión, una alternativa que fue rechazada por la juez del caso.

La magistrada argumentó que existían suficientes pruebas de premeditación y plena conciencia, por lo que la pena proyectada oscila entre 50 y 60 años de cárcel. “Se demostró que el acusado no solo tenía diagnóstico psiquiátrico, sino que además actuó con conocimiento y planificación”, detalló la juez durante la audiencia.

El doble asesinato en Las Ferias permanece como uno de los episodios más dolorosos recientes para la justicia colombiana. La intervención de Medicina Legal y la solidez de la investigación forense resultaron claves para desmontar la estrategia de defensa y garantizar una sanción conforme a la gravedad de los hechos.

