La exmodelo Ingrid Karina muestra su recuperación y emociona a seguidores con su renovada imagen: “Ejemplo de superación”

Ingrid Karina Sánchez sorprende en redes con su transformación tras superar adicciones - crédito @ingridkarina_1/ Instagram

Ingrid Karina Sánchez, exmodelo colombiana cuya trayectoria fue noticia en 2024 tras ser hallada en situación de calle en Medellín, reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores con un cambio físico radical.

La historia de Ingrid Karina cobró relevancia nacional por el contraste entre su antiguo éxito profesional y la difícil etapa que atravesó debido al consumo de drogas, situación que la llevó a vivir en las calles y a enfrentar una dura batalla personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego de que su caso se hiciera viral, Ingrid Karina ingresó a un centro de rehabilitación. Sin embargo, semanas después decidió abandonar el tratamiento, lo que generó preocupación e incertidumbre entre quienes seguían de cerca su historia. En ese periodo, se le vio en distintos puntos de Medellín, evidenciando que su proceso de recuperación sería complejo y que la lucha contra las adicciones no se resuelve de manera inmediata.

La exmodelo, que se había mantenido alejada de sus plataformas digitales durante los últimos meses de 2025, reapareció en medio de la celebración de Año Nuevo 2026.

El regreso de Ingrid Karina Sánchez: así luce la exmodelo tras su proceso de rehabilitación - crédito @ingridkarina_1/ Instagram

A través de una publicación, mostró una imagen renovada: luciendo un elegante traje negro y un maquillaje sencillo que resaltó su mirada, Ingrid Karina acompañó la fotografía con el mensaje “Happy. feliz año 2026”. La imagen dejó en evidencia el progreso alcanzado tras años difíciles y envió un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares.

El regreso de Ingrid Karina fue recibido con entusiasmo y mensajes de admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza y la notable mejoría en su apariencia. Comentarios como “ya parece modelo”, “qué felicidad verte tan bien” y “eres un ejemplo de superación” reflejaron el apoyo de la comunidad digital y el impacto positivo de su recuperación.

Luego de atravesar una etapa compleja relacionada con las adicciones, Ingrid Karina Sánchez sorprendió en Año Nuevo al publicar una foto que evidencia su progreso y su deseo de seguir adelante - crédito @ingridkarina_1/ Instagram

Otros seguidores demostraron su admiración: “Solo le dire una cosaUsted es una berraca y tiene mi admiración. 👏👏👏 Salir de ese averno no es fácil y más difícil es no volver a caer en él y mantenerse fuera", “Qué bella estás, mis respetos y admiración por tu voluntad y fuerza para salir de ese infierno”, “Dios continúe fortaleciéndote. Estás muy bella”.

El caso de Ingrid Karina Sánchez, exmodelo colombiana, generó un profundo impacto mediático y social desde finales de 2024, cuando fue hallada viviendo en situación de calle en Medellín.

Su historia se viralizó a partir de una entrevista realizada por la creadora de contenido Andrea Moreno, que mostró el fuerte contraste entre el pasado exitoso de Ingrid Karina como figura de la agencia Stock Models y la dura realidad que enfrentaba debido a su adicción a las drogas. Las imágenes y testimonios rápidamente recorrieron medios y redes sociales, convirtiendo su caso en tema nacional.

Tras la difusión del video, Ingrid Karina fue ingresada involuntariamente a la Fundación Yonathan Forero No Más Drogas. La noticia de su rehabilitación fue seguida de cerca por la opinión pública y varios medios como Vanguardia y El Colombiano, que informaron sobre su sorprendente cambio físico tras solo 21 días en el centro. Apareció incluso en el programa Día a Día, donde se mostró agradecida por la oportunidad de comenzar de nuevo y donde sus familiares expresaron alivio y esperanza por su recuperación.

Ingrid Sánchez pasó de las pasarelas a las calles de Medellín - crédito @ingridkarinamodelo/ TikTok - captura de video

Sin embargo, la recuperación de Ingrid Karina no fue lineal. Semanas después, abandonó el centro de rehabilitación por decisión propia, lo que generó preocupación entre sus seguidores y familiares. El País recogió el testimonio de su hijo, quien viajó desde el extranjero para buscarla y declaró que la familia desconocía su paradero, pero mantenía la esperanza de poder ayudarla.

Durante ese periodo, fue vista en distintos puntos de Medellín, lo que evidenció que su lucha contra las adicciones continuaba y que el proceso sería largo y complejo. A lo largo de 2025, Ingrid Karina alternó periodos de ausencia en redes sociales con breves reapareciones que evidenciaban avances y recaídas.