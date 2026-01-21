Fuerte pelea entre Vicky Dávila y la esposa de Alex Saab, tras proceso judicial en Italia: no bajaron de “bandida” y “calumniadora serial”

La confrontación se originó tras una publicación de Alex Saab en la que afirmó que la justicia italiana les devolvió bienes al ser declarados inocentes - crédito Colprensa, Fernandez Viloria/REUTERS y Leonardo Ferdandez Viloria/REUTERS

La candidata presidencial Vicky Dávila protagonizó un cruce de mensajes en la red social X con Camilla Fabri Saab, esposa del empresario colombo-venezolano Alex Saab, en medio de un debate público sobre el cierre del proceso judicial que ambos enfrentaron en Italia por presuntos delitos de lavado de activos.

El intercambio incluyó señalamientos directos, respuestas cruzadas y referencias al acuerdo alcanzado ante la justicia italiana, así como a la situación judicial y política de Saab tras su liberación en Estados Unidos.

El episodio se originó luego de una publicación de Alex Saab en la que mencionó a Dávila y afirmó que las autoridades italianas devolvieron bienes incautados al considerar que eran inocentes. A partir de ese mensaje, la candidata presidencial reaccionó con una serie de publicaciones en las que cuestionó tanto a Saab como a su esposa, utilizando expresiones de fuerte contenido acusatorio.

En uno de los mensajes, Dávila escribió: “Bandida. Su marido criminal Alex Saab está libre porque sirvió de pieza de cambio de presos políticos del régimen. De lo contrario, estaría pudriéndose en Estados Unidos en una cárcel por ser el testaferro de Maduro. Ustedes se han robado la plata de los más pobres en Venezuela. Un día pagarán mafiosos”, en referencia directa a Camilla Fabri.

Dávila calificó a Camilla Fabri como “bandida” y señaló a la pareja de haber cometido delitos de lavado de dinero - crédito @VickyDavilaH/X

El intercambio escaló luego de que Camilla Fabri respondiera a un pronunciamiento previo de Dávila contra Alex Saab. En su mensaje, Fabri señaló: “Tu obsesión ya es preocupante. Hablas de ‘condenas’ cuando Italia devolvió los bienes y cerró el proceso sin juicio. Pero entiendo… cuando no tienes resultados que mostrar, ni credibilidad que sostener, lo único que queda es hacer ruido, inventar historias y apostar a la calumnia como estrategia”.

En esa misma publicación, Fabri agregó: “Sigue intentando… se nota que necesitas distraer porque lo otro ya se te está viniendo abajo. Y sinceramente, este no es el tipo de liderazgo que merece un país, una calumniadora serial no construye futuro, solo propaganda y odio”.

Camilla Fabri respondió a la candidata presidencial acusándola de “calumniadora serial” y de difundir información falsa - crédito @CamillaFSaab/X

Dávila citó directamente a Alex Saab en otro mensaje y reiteró sus señalamientos: “No sea mentiroso @AlexNSaab usted y su pareja hicieron un acuerdo con la justicia italiana. Los dos son un par de bandidos, lavadores y criminales. Están condenados. Nicolás Maduro lo está esperando en EEUU y el presidente Trump le tiene guardado su uniforme naranja. Ya Delcy Rodríguez lo zafó… vienen cosas peores bandido…!”.

Esto, en respuesta al empresario y exministro de Venezuela, que mencionó a la aspirante a la Presidencia en una publicación en la que señala: “Se nos olvidó contarte que nos regresaron también el apartamento en Italia por ser inocentes. A ti sí que te cayó la roya hace tiempo…”.

Alex Saab también reaccionó en X con un mensaje dirigido a Dávila sobre la devolución de un apartamento en Italia - crédito @VickyDavilaH/X

Cierre del proceso judicial en Italia

En paralelo a la controversia en redes sociales, Alex Saab y Camilla Fabri difundieron información relacionada con el cierre del proceso penal que se adelantaba en su contra en Italia. Según lo informado por ambos, la Fiscalía de la República ante el Tribunal de Roma certificó el archivo definitivo del procedimiento penal número 43829/2019, que investigaba presuntos delitos de lavado de dinero cometidos hasta el año 2020.

De acuerdo con el documento divulgado, el cierre del caso se produjo mediante el mecanismo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Penal italiano, conocido como patteggiamento. Este mecanismo permitió evitar la realización de un juicio completo ante el tribunal. Según la certificación, la solicitud del acuerdo fue presentada por Saab y Fabri “sin que la misma comporte ningún reconocimiento de responsabilidad, ya que los mismos se han declarado no culpables”.

La investigación se originó por la compra de un inmueble de lujo ubicado en la vía Condotti, en Roma, valorado en cerca de cinco millones de euros, así como por presuntas operaciones destinadas a ocultar fondos que, según la acusación inicial de la Guardia di Finanza y la Fiscalía romana, podrían tener origen ilícito.

Camilla Fabri, que también se desempeña como presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, afirmó en sus redes sociales: “La verdad está escrita y firmada por la Fiscalía. Lo demás es mentira mediática. Nosotros nos quedamos con la verdad y nuestra inocencia”.

Camilla Fabri negó públicamente la existencia de condenas y calificó el caso como una persecución politizada - crédito @CamillaFSaab/X

Pese a las afirmaciones de Saab y Fabri, medios italianos como Corriere della Sera y La Repubblica informaron recientemente que ambos habrían aceptado penas de prisión en el marco del acuerdo judicial. Según estos reportes, Saab habría acordado una pena de un año y dos meses de cárcel, mientras que Fabri habría aceptado una de un año y siete meses, por el delito de riciclaggio (lavado de activos).

Frente a estos reportes, Fabri reaccionó públicamente calificando el proceso como “6 años y medio de persecución absurda y politizada”, y reiteró que “no hubo juicio, ni admisión de responsabilidad, ni culpabilidad, y por supuesto ninguna condena”. También confirmó que ella y su esposo decidieron no demandar al Estado italiano por daños y perjuicios.