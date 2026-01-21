Dermatólogos alertan sobre daños invisibles en la piel tras las vacaciones: signos de alarma y guía para un cuidado efectivo

Tecnologías como Photofinder, Molemax y el dermatoscopio ayudan a detectar lesiones precancerosas de forma temprana - crédito ConSalud y Hospital Universitario Infantil San José

Las vacaciones de Fin de Año y las celebraciones suelen asociarse con descanso y recreación, pero expertos advierten que este periodo también representa un riesgo para la salud cutánea. Exposición prolongada al sol, contacto con sal y cloro, alteraciones en la rutina y mayor consumo de alcohol y alimentos ultraprocesados generan daños en la piel que muchas veces no se evidencian de inmediato.

Según los especialistas, las consecuencias cutáneas pueden aparecer semanas después de la exposición. Manchas, brotes de acné, resequedad, dermatitis, caída del cabello y signos de envejecimiento prematuro son algunas de las afecciones más frecuentes tras el periodo vacacional.

Errores frecuentes en el cuidado de la piel durante las vacaciones

Los dermatólogos señalan que durante las vacaciones se relajan hábitos clave de cuidado. El uso inadecuado del protector solar es uno de los principales errores. La mayoría de las personas cree que aplicarlo una sola vez al día es suficiente, mientras que la protección efectiva requiere reaplicación periódica, especialmente con sudor, piscina o mar. Además, la suspensión de tratamientos dermatológicos, la acumulación de productos sin limpieza adecuada, el trasnocho y el consumo elevado de alcohol y azúcares favorecen la inflamación cutánea y los brotes.

“El protector solar no es un producto de una sola aplicación. En condiciones normales debe reaplicarse cada tres o cuatro horas, y si hay sudor, piscina o mar, idealmente cada hora, dependiendo de la exposición. Es muy frecuente ver manchas en personas que manipulan cítricos como el limón mientras están al sol. Esto genera reacciones en la piel que después se traducen en hiperpigmentaciones muy difíciles de tratar”, advirtió el Doctor Reyes.

Otro riesgo significativo del descuido postvacacional es que muchos daños cutáneos avanzan de forma silenciosa. Lesiones solares, alteraciones en lunares y cambios en la pigmentación pueden pasar desapercibidos, retrasando su diagnóstico y tratamiento oportuno.

“Si aparecen manchas nuevas, cambios en lunares; como en su forma, diámetro o color, resequedad intensa, picazón o empeoramiento del acné, es una señal de alerta y resulta fundamental consultar al médico. Las cicatrices por acné, por ejemplo, pueden ser muy devastadoras y difíciles de tratar si no se interviene temprano”, señaló el doctor David Reyes, médico dermatólogo del el Hospital Infantil Universitario de San José.

Señales tempranas

En entrevista con Infobae Colombia, el médico amplió la información sobre signos de alerta de lesiones precancerosas y cambios en lunares. “Si tienes más de treinta años, y un lunar de toda la vida o uno nuevo está cambiando de forma, color o tamaño, es un motivo obligatorio para consultar al dermatólogo. El único especialista que puede diagnosticarlo es el dermatólogo, no un médico estético”, afirmó.

El especialista recordó el El ABCDE del melanoma es una guía sencilla para identificar señales de advertencia de un posible cáncer de piel, al permitir identificar cambios sospechosos: A, asimetría; B, bordes; C, cambio de coloración; D, diámetro; E, evolución o elevación. Además, destacó que cualquier lesión que persista mucho tiempo, que no mejore con tratamiento o que sangre espontáneamente requiere atención médica inmediata.

Sobre las tecnologías para detectar lesiones de manera precoz, explicó que existen herramientas como Photofinder o Molemax, cámaras que permiten monitorear pacientes con gran cantidad de lunares y alertar sobre cambios que podrían necesitar biopsia. “También contamos con el dermatoscopio, que es la herramienta básica que todos los dermatólogos usamos en consulta para evaluar cualquier lunar o lesión sospechosa”, agregó.

Impacto de la alimentación, el alcohol y la falta de sueño

El doctor Reyes también detalló cómo los hábitos durante las vacaciones influyen en la salud cutánea. “Todo lo que es alcohol, mala alimentación e incluso falta de sueño aumenta los niveles de insulina. Esto hace que pacientes con predisposición a acné empeoren, porque se estimula más la glándula sebácea y hay mayor producción de grasa, generando más brotes. Enero es un mes donde todos los pacientes con acné que no se cuidaron llegan peor”, señaló a este medio.

Asimismo, alertó que el alcohol puede resecar la piel y generar inflamación, especialmente en personas con piel sensible o eczema. Por ello, enfatizó la importancia de mantener hábitos saludables, hidratación y cuidado regular de la piel.

Sobre riesgos menos conocidos, el experto explicó la frecuencia de la larva migrans, parásito que penetra la piel al caminar descalzo en aguas contaminadas. “Se manifiesta como una placa roja en forma de serpiente que avanza bajo la piel y produce intensa picazón. La prevención consiste en usar sandalias o zapatos adecuados y acudir al centro de salud al menor signo”, indicó.

Recomendaciones para recuperar la piel

Tras las vacaciones, los expertos sugieren retomar una rutina de cuidado personalizada que permita reparar los daños acumulados y prevenir complicaciones. Entre las principales medidas se incluyen:

Protector solar bien aplicado, todos los días y reaplicado según la exposición.

Rutina facial adecuada, con limpieza diaria acorde al tipo de piel y evitando prácticas improvisadas.

Hidratación y barrera cutánea, mediante cremas humectantes para rostro y cuerpo, evitando productos con fragancias.

Hábitos saludables, como alimentación balanceada, buena hidratación y moderación en alcohol y azúcares.

Desde el Hospital Infantil Universitario de San José, los especialistas destacan que el periodo posterior a las vacaciones representa una oportunidad para evaluar el impacto acumulado de la exposición e invitaron a adoptar medidas preventivas, incluyendo revisión profesional, detección temprana de alteraciones y decisiones informadas de autocuidado para proteger la salud cutánea.