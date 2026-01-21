Así opera la estafa de los falsos pagos por SMS que pone en riesgo a los usuarios en Bogotá

Es importante reportar y bloquear números sospechosos - crédito Freepik

El incremento de mensajes fraudulentos que buscan obtener datos personales preocupa a las autoridades en Bogotá.

La Secretaría de Seguridad advirtió sobre una ola de intentos de estafa a través de mensajes de texto, donde los ciberdelincuentes prometen pagos en efectivo inexistentes y emplean enlaces maliciosos para engañar a la ciudadanía.

Ante este fenómeno, los expertos insisten en que la manipulación digital se ha sofisticado. Los delincuentes aprovechan la familiaridad de los usuarios con los SMS para hacer pasar sus mensajes como notificaciones legítimas de entidades conocidas, especialmente financieras o de servicios de giros.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, alertó sobre el método: los mensajes aparentan provenir de empresas reconocidas y mencionan supuestas entregas de dinero, como en el caso del anuncio “Mañana en Bogotá: Efecty entrega 230.000 pesos a estas cédulas”. Restrepo recalcó que este tipo de avisos incluyen enlaces sospechosos que pueden instalar programas maliciosos y facilitar el robo de datos bancarios.

No se deben abrir enlaces que piden verificar información - crédito Freepik

Estos fraudes, conocidos como phishing, tienen como fin obtener información sensible de las víctimas. Según Restrepo, “los bancos nunca solicitarán datos personales ni financieros a través de mensajes de texto o correos electrónicos”.

La estrategia de los delincuentes apunta a que las personas bajen la guardia y proporcionen información valiosa, que luego es utilizada para cometer suplantación de identidad o acceder ilegalmente a cuentas personales.

La recomendación de la Secretaría de Seguridad es clara: no abrir enlaces que lleguen por mensajes de texto, no descargar archivos ni responder solicitudes de datos personales. La desconfianza es fundamental cuando se reciben mensajes inesperados o de remitentes desconocidos, especialmente si prometen recompensas económicas.

El funcionamiento de este tipo de estafa se apoya en la rapidez y la informalidad de los mensajes SMS. Aunque no requieren conexión a internet, estos mensajes han sido adoptados por los estafadores por su bajo costo y alta efectividad.

Se recomienda no responde a ningún mensaje que pida datos - crédito Freepik

La suplantación de identidad, señala Restrepo, es una táctica frecuente: se hacen pasar por bancos, entidades estatales o empresas de mensajería para dotar de legitimidad al fraude.

En los casos recientes, los delincuentes han enfocado sus esfuerzos en ofrecer pagos en efectivo supuestamente gestionados por casas de giros. El objetivo es captar la atención de quienes se encuentran en situaciones económicas difíciles y podrían considerar plausible la promesa de una transferencia inesperada.

La insistencia en las recomendaciones responde a la cantidad de personas que, por desconocimiento, han sido víctimas de este tipo de delitos.

Las autoridades insisten en no confiar en mensajes que prometan premios, pagos o cualquier tipo de beneficio económico. Ante la duda, la víctima debe verificar la información a través de los canales oficiales de las entidades involucradas. Además, es fundamental notificar cualquier intento de fraude al Cai Virtual o al Programa de Asistencia Integral de la Denuncia (Aide).

También es importante pasar las recomendaciones a personas mayores - crédito Freepik

El fenómeno del phishing, aunque no es nuevo, se ha vuelto más frecuente y peligroso con el uso masivo de dispositivos móviles. Los delincuentes buscan aprovechar cualquier descuido para acceder a información valiosa y cometer fraudes. La Secretaría de Seguridad reitera que la mejor defensa es la cautela y la información precisa.

En este contexto, la colaboración ciudadana resulta esencial. Reportar los números sospechosos y bloquear los remitentes contribuye a cortar la cadena de engaños. La Secretaría insiste en mantener la alerta y compartir las recomendaciones con familiares y amigos, especialmente con personas mayores o menos familiarizadas con la tecnología, quienes suelen ser blanco frecuente de estas estafas.

El llamado final de las autoridades es a no dejarse llevar por la promesa de dinero fácil ni confiar en mensajes que solicitan datos personales. La vigilancia y la denuncia son las mejores herramientas para frenar el avance de los ciberdelincuentes en la ciudad.